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    Kripto para borsası Huobi iflas iddialarını reddetti

    Huobi'nin iflasa sürükleneceği ve çalışanlarını işten çıkartarak iç operasyonlarını sonlandıracağı iddia edilmişti. Huobi bu iddiaları yalanladı. Çalışanların yüzde 20'si işten çıkartılacak.
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    Kripto para borsası Huobi iflas iddialarını reddetti Tam Boyutta Gör

    Kısa süre önce kripto para borsası Huobi, iş gücünün önemli bir bölümünü azaltırken, kıdemli çalışanlarının maaşlarında da kesinti yapacağını açıklamıştı. Son olarak çıkan haberlere göre; Huobi danışmanı Justin Sun, son günlerde basına düşen Huobi’nin işten çıkarma yapacağı iddialarını yalanladı.

    Kripto para borsası Huobi, birkaç söylentilere dayandırılan iflas iddialarıyla gündemde yer edindi. Bu söylentiler, borsanın personelleri çıkardığı ve iç operasyonları kapatmaya başladığı yönünde oldu. Ancak, Huobi danışmanları tüm bu söylentileri hızlı bir şekilde yalanladı.

    Yapılan açıklamada, kullanıcı varlıklarının güvenliği ve işten çıkarmalara ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Huobi, planlanan işten çıkarma oranının yüzde 20 olduğunu ve henüz uygulamaya alınmadığını açıkladı.

    İddialara ilişkin ilk tepki Huobi danışma kurulu üyesi Justin Sun‘dan gelmişti. Justin Sun, borsanın kullanıcı varlıklarının güvenliğini sağlamak için bazı önlemler aldığına vurgu yapmış ve çalışanların yasal taleplerine tamamen saygı duyacaklarını ifade etmişti. 

    Huobi yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

    “Huobi uygulaması ve kullanıcı varlıklarının güvenliği ile ilgili yorumların farkındayız. Bu tür asılsız ve kışkırtıcı söylentiler, yalnızca Huobi’nin marka imajına zarar vermekle kalmıyor, sonucunda Huobi kullanıcılarının çıkarlarını da etkiliyor. Huobi, medyaya bilgi akışı için her zaman açık kanallara sahip olmuştur ve medyanın bu tür söylentileri bildirmesinin uygun olmadığına inanıyoruz”

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    abstergo78GHOST 9 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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