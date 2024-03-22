Ark oyunundan uyarlanan animasyon dizi izleyici ile buluştu

Tam Boyutta Gör Son yıllarda daha da popüler hâle gelen açık dünya survival (hayatta kalma) oyunlarının akılda kalıcı örneklerinden biri olan Ark: Survival Evolved, yıllar içerisinde sağlam bir kitle yaratmayı başardı. Satış rakamlarıyla beklentilerin üzerine çıkan oyun, böylece yeni bir serinin temellerini atmış oldu. Yakında çıkacak devam oyunuyla daha da büyüyecek olan bu seri, oyun dünyasının da ötesine taşınmış durumda. Bir süredir hazırlık aşamasında olan animasyon dizisi Ark: The Animated Series, dün Paramount+ platformunda izleyici ile buluştu.

İlk olarak 2020 yılında duyurulan Ark: The Animated Series'in aslında 2022'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak dizi önce 2023'e, yaklaşık bir yıl sonra da 2024'e ertelendi. O günden beri dizi için bir yayın tarihi duyurulması bekleniyordu. Ancak Paramount+ sürpriz bir hamle yaptı ve henüz yayın tarihi bile açıklanmayan diziyi bir anda izleyicilere sundu. 13 bölümden oluşan ilk sezonun ilk altı bölümü, dün Paramount+ platformunda yerini aldı. Geri kalan yedi bölüm ise önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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Ark: The Animated Series, Etkileyici Bir Seslendirme Kadrosuna Sahip

Türkiye gibi Paramount+'ın olmadığı pazarlara dizinin farklı bir platform üzerinden sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Halo gibi popüler Paramount+ dizilerinin bile ülkemizde resmi bir yayıncısı olmadığı göz önüne alındığında, bunun gerçekleşme ihtimali pek yüksek görünmüyor.

Seslendirme kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, Vin Diesel, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page gibi ünlü isimleri barındıran dizi, günümüz Dünyasında yaşayan bir paleontologun, gözünü bir anda tanımadığı bir dünyada açmasıyla başlıyor ve izleyenleri Ark evreninin içine çekiyor.

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