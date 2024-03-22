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    Ark oyunundan uyarlanan animasyon dizi izleyici ile buluştu

    En popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Ark: Survival Evolved'dan uyarlanan animasyon dizisi Ark: The Animated Series, sürpriz bir kararla dün bir anda yayınlandı.
    Ark: The Animated Series yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda daha da popüler hâle gelen açık dünya survival (hayatta kalma) oyunlarının akılda kalıcı örneklerinden biri olan Ark: Survival Evolved, yıllar içerisinde sağlam bir kitle yaratmayı başardı. Satış rakamlarıyla beklentilerin üzerine çıkan oyun, böylece yeni bir serinin temellerini atmış oldu. Yakında çıkacak devam oyunuyla daha da büyüyecek olan bu seri, oyun dünyasının da ötesine taşınmış durumda. Bir süredir hazırlık aşamasında olan animasyon dizisi Ark: The Animated Series, dün Paramount+ platformunda izleyici ile buluştu.

    İlk olarak 2020 yılında duyurulan Ark: The Animated Series'in aslında 2022'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak dizi önce 2023'e, yaklaşık bir yıl sonra da 2024'e ertelendi. O günden beri dizi için bir yayın tarihi duyurulması bekleniyordu. Ancak Paramount+ sürpriz bir hamle yaptı ve henüz yayın tarihi bile açıklanmayan diziyi bir anda izleyicilere sundu. 13 bölümden oluşan ilk sezonun ilk altı bölümü, dün Paramount+ platformunda yerini aldı. Geri kalan yedi bölüm ise önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

    Ark: The Animated Series, Etkileyici Bir Seslendirme Kadrosuna Sahip

    Türkiye gibi Paramount+'ın olmadığı pazarlara dizinin farklı bir platform üzerinden sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Halo gibi popüler Paramount+ dizilerinin bile ülkemizde resmi bir yayıncısı olmadığı göz önüne alındığında, bunun gerçekleşme ihtimali pek yüksek görünmüyor.

    Seslendirme kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, Vin Diesel, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page gibi ünlü isimleri barındıran dizi, günümüz Dünyasında yaşayan bir paleontologun, gözünü bir anda tanımadığı bir dünyada açmasıyla başlıyor ve izleyenleri Ark evreninin içine çekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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