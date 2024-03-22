Ark oyunundan uyarlanan animasyon dizi izleyici ile buluştu

İlk olarak 2020 yılında duyurulan Ark: The Animated Series'in aslında 2022'de yayınlanması planlanıyordu. Ancak dizi önce 2023'e, yaklaşık bir yıl sonra da 2024'e ertelendi. O günden beri dizi için bir yayın tarihi duyurulması bekleniyordu. Ancak Paramount+ sürpriz bir hamle yaptı ve henüz yayın tarihi bile açıklanmayan diziyi bir anda izleyicilere sundu. 13 bölümden oluşan ilk sezonun ilk altı bölümü, dün Paramount+ platformunda yerini aldı. Geri kalan yedi bölüm ise önümüzdeki aylarda yayınlanacak.
Ark: The Animated Series, Etkileyici Bir Seslendirme Kadrosuna Sahip
Türkiye gibi Paramount+'ın olmadığı pazarlara dizinin farklı bir platform üzerinden sunulup sunulmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak Halo gibi popüler Paramount+ dizilerinin bile ülkemizde resmi bir yayıncısı olmadığı göz önüne alındığında, bunun gerçekleşme ihtimali pek yüksek görünmüyor.
Seslendirme kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, Vin Diesel, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page gibi ünlü isimleri barındıran dizi, günümüz Dünyasında yaşayan bir paleontologun, gözünü bir anda tanımadığı bir dünyada açmasıyla başlıyor ve izleyenleri Ark evreninin içine çekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.