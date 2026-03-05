A Knight of the Seven Kingdoms'ın 2. sezonunda rol alacak isimler açıklandı

A Knight of the Seven Kingdoms 2. Sezon, The Sworn Sword'u Ekrana Uyarlayacak
2. sezon, diziye kaynaklık eden Dunk & Egg serisinin en sevilen kitaplarından olan The Sworn Sword'u ekrana uyarlayacak. Serinin ikinci kitabı olan The Sworn Sword'da Dunk & Egg'in yolu Dorne'a uzanıyor. Westeros'un Güneş ile kavrulan bu köşesinde kuraklığın baş göstermesi, bölgedeki iki haneyi karşı karşıya getiriyor. Dunk'ın bu hanelerden biriyle olan bağı, onurlu bir şövalye olmaya çalışan Dunk ile küçük yaverini sadakatlarının sınanacağı bir krizin içine atıyor.
Bu yeni macerada ekibe katılacak üç isim Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Babou Ceesay (Alien: Earth) ve Peter Mullan (Ozark) olacak. Genç oyuncu Lucy Bonton, Ser Dunk ile yolu kesişen Lady Rohanne'e hayat verecek. Babou Ceesay, Ser Bennis'i canlandırırken, tecrübeli oyuncu Peter Mullan da Ser Eustace Osgrey'e hayat verecek.
İlk sezon gibi 2. sezon da altı bölümden oluşacak. Bölümlerin süresi yine 30 ila 60 dakikası arasında değişecek. İlk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da George R.R. Martin yaratım sürecine doğrudan katkıda bulunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım