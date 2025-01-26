Mel Gibson'ın yeni filmi Flight Risk, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

Önümüzdeki haftalarda Ölümcül Uçuş adıyla Türkiye'de de gösterime girecek olan film, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 38, Rotten Tomatoes puanı ise %21.
Flight Risk, İzleyicileri de Pek Memnun Edemedi
Mel Gibson Hollywood'dan dışlanmış bir figür olduğu için eleştirmenler nezdinde de çok kredisi olan bir isim değil. Eleştirmen puanlarının bu kadar düşük olmasında bunun da payı olabilir. Ama izleyici notları da pek iyi değil ki bu ikisi bir araya gelince film hakkında pek iyi şeyler söylemiyor.
Flight Risk'te Mark Wahlberg, tehlikeli bir görevi kabul eden bir pilota hayat veriyor. Bu pilotun, aranan bir kaçağı mahkemeye teslim etmeye götüren bir dedektifi sağ salim yerine ulaştırması gerekiyor. Ancak Alaska'nın ıssız toprakları üzerinden geçtikleri sırada uçaktaki gerginlik artmaya, maskeler düşmeye başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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