Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mel Gibson'ın yeni filmi Flight Risk, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruluyor

    Mel Gibson'ın ABD'de bu hafta gösterime giren yeni filmi Flight Risk, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Aksiyon türündeki filmin başrolünde Mark Wahlberg bulunuyor.
    Flight Risk Tam Boyutta Gör
    Mel Gibson yönetmen olarak Cesur Yürek (Braveheart) ve Apocalypto gibi dikkat çekici işlere imza atmış olsa da tartışma yaratan açıklamaları yüzünden son yıllarda Hollywood'da pek iş bulamıyor. Buna rağmen zaman zaman yeni işlere imza atmaya devam eden Gibson, son olarak da Flight Risk adını taşıyan yeni bir aksiyon filmi yönetti. Ünlü oyuncu Mark Wahlberg'in başrolünü üstlendiği bu film, bu hafta ABD'de gösterime girdi.

    Önümüzdeki haftalarda Ölümcül Uçuş adıyla Türkiye'de de gösterime girecek olan film, eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruluyor. Bugün itibarıyla filmin MetaCritic puanı 38, Rotten Tomatoes puanı ise %21.

    Flight Risk, İzleyicileri de Pek Memnun Edemedi

    Mel Gibson Hollywood'dan dışlanmış bir figür olduğu için eleştirmenler nezdinde de çok kredisi olan bir isim değil. Eleştirmen puanlarının bu kadar düşük olmasında bunun da payı olabilir. Ama izleyici notları da pek iyi değil ki bu ikisi bir araya gelince film hakkında pek iyi şeyler söylemiyor.

    Flight Risk'te Mark Wahlberg, tehlikeli bir görevi kabul eden bir pilota hayat veriyor. Bu pilotun, aranan bir kaçağı mahkemeye teslim etmeye götüren bir dedektifi sağ salim yerine ulaştırması gerekiyor. Ancak Alaska'nın ıssız toprakları üzerinden geçtikleri sırada uçaktaki gerginlik artmaya, maskeler düşmeye başlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Volkswagen ID. Buzz GTX Türkiye'de satışta

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sultan papağanı ele nasıl alıştırılır izmir"de en iyi opel ustası karasal anten yapımı yedek sim kart nedir renault koleos neden tutulmadi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70
    HUAWEI Pura 70
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum