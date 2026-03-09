Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Netflix'in yeni Kore dizisi The Art of Sarah listelerde zirveye tırmanıyor

    Squid Game ile büyük başarı yakalayan Netflix, Güney Kore'den yeni bir başarı hikâyesi çıkardı. Platformun yeni dizisi The Art of Sarah, en çok izlenen listesinde iki haftadır zirvede.

    Netflix'in yeni Kore dizisi The Art of Sarah, listelerde zirvede Tam Boyutta Gör
    Netflix, Prime Video, Disney+ gibi platformların hayatımıza girmesinin önemli etkilerinden biri de İngilizce olmayan dizilerin çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başlaması oldu. Squid Game, La casa de papel, Dark gibi yapımlar, dünya genelinde en çok izlenen diziler arasına girmeye başardı. Üstelik bu trend sürecek gibi görünüyor. Nitekim Netflix şu sıralar The Art of Sarah ile yeni bir başarı hikâyesi daha yazıyor.

    The Art of Sarah, Özellikle Asya Ülkelerinde Kulaktan Kulağa Yayılıyor

    Netflix'in Güney Kore'de hayata geçirdiği orijinal dizilerden olan The Art of Sarah, 13 Şubat'ta izleyici ile buluştu. İlk aşamada o kadar büyük ses getirmeyen dizi, ilk haftasında Netflix'in İngilizce olmayan dizileri  arasında 3. sırayı aldı. Ancak özellikle Asya ükelerinde kulaktan kulağa yayılan övgüsü,The Art of Sarah'ın  sonraki haftalarda izleyici sayısını daha da arttırmasını sağladı. İkinci haftasında liderliğe yükselen dizi, bu hafta da zirvedeki yerini korudu ve böylece Netflix'in son dönemde çıkardığı en başarılı uluslararası işler arasına adını yazdırdı.

    The Art of Sarah batı dünyasında pek yankı uyandırmamış olsa da Asya ülkelerinde ciddi bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Singapur, dizinin bu haftayı zirvede geçirdiği ülkeler arasında yer alıyor. Sosyal medya platformlarındaki yorumlar ve izleyici puanları da dizinin kayda değer bir kitleyi etkilemeyi başardığını gösteriyor.

    Drama ve gerilim türlerini harmanlayan The Art of Sarah, Seul’un lüks semtlerinden birinde bir ceset bulunmasıyla başlıyor. Bulunan maktülün, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat sürüyor gibi görünen Sarah Kim sanılması, Sarah'ın hayatını alt üst eder. Bu sırada cinayeti soruşturmaya başlayan Dedektif Park Mu-Gyeong, Sarah'ın geçmişine dair hiçbir kayıt olmadığını fark edince, Sarah'ın sahte kimlikler üzerine inşa ettiği "kusursuz" dünyasının içine çekilir.

    Kaynakça https://www.indyturk.com/node/773946/kultur/netflixin-yeni-guney-kore-fenomeni-listeleri-altust-ediyor https://screenrant.com/the-art-of-sarah-netflix-streaming-success-february-2026/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Conduran 6 saat önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 1 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 4 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 4 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kronik prostatit forum minerva lastik yorumları ac mirage tr yama plaka şikayet etme motul yağ karekod sorgulama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum