Netflix'in yeni Kore dizisi The Art of Sarah listelerde zirveye tırmanıyor

Tam Boyutta Gör Netflix, Prime Video, Disney+ gibi platformların hayatımıza girmesinin önemli etkilerinden biri de İngilizce olmayan dizilerin çok daha geniş kitlelere ulaşmaya başlaması oldu. Squid Game, La casa de papel, Dark gibi yapımlar, dünya genelinde en çok izlenen diziler arasına girmeye başardı. Üstelik bu trend sürecek gibi görünüyor. Nitekim Netflix şu sıralar The Art of Sarah ile yeni bir başarı hikâyesi daha yazıyor.

The Art of Sarah, Özellikle Asya Ülkelerinde Kulaktan Kulağa Yayılıyor

Netflix'in Güney Kore'de hayata geçirdiği orijinal dizilerden olan The Art of Sarah, 13 Şubat'ta izleyici ile buluştu. İlk aşamada o kadar büyük ses getirmeyen dizi, ilk haftasında Netflix'in İngilizce olmayan dizileri arasında 3. sırayı aldı. Ancak özellikle Asya ükelerinde kulaktan kulağa yayılan övgüsü,The Art of Sarah'ın sonraki haftalarda izleyici sayısını daha da arttırmasını sağladı. İkinci haftasında liderliğe yükselen dizi, bu hafta da zirvedeki yerini korudu ve böylece Netflix'in son dönemde çıkardığı en başarılı uluslararası işler arasına adını yazdırdı.

The Art of Sarah batı dünyasında pek yankı uyandırmamış olsa da Asya ülkelerinde ciddi bir hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Güney Kore, Malezya, Filipinler ve Singapur, dizinin bu haftayı zirvede geçirdiği ülkeler arasında yer alıyor. Sosyal medya platformlarındaki yorumlar ve izleyici puanları da dizinin kayda değer bir kitleyi etkilemeyi başardığını gösteriyor.

Drama ve gerilim türlerini harmanlayan The Art of Sarah, Seul’un lüks semtlerinden birinde bir ceset bulunmasıyla başlıyor. Bulunan maktülün, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat sürüyor gibi görünen Sarah Kim sanılması, Sarah'ın hayatını alt üst eder. Bu sırada cinayeti soruşturmaya başlayan Dedektif Park Mu-Gyeong, Sarah'ın geçmişine dair hiçbir kayıt olmadığını fark edince, Sarah'ın sahte kimlikler üzerine inşa ettiği "kusursuz" dünyasının içine çekilir.

