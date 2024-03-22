Beetlejuice 2'den ilk fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Tim Burton'ın imza filmlerinden olan 1988 yapımı Beetlejuice (Beterböcek)'un yıllar sonra gelen devam filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Dün ilk görsellerini görme şansı yakaladığımız Beetlejuice 2, bugün de ilk fragmanıyla karşımızda. Film için tanıtım kampanyasını başlatan Warner Bros. Discovery, filmden ilk fragmanı paylaştı.

Beetlejuice Beetlejuce adını taşıyan film, yine Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Bu da filme dair daha umutlu olmamızı sağlıyor. Burton son yıllarda eski formundan uzakta olsa da zaman zaman dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Beetlejuice 2'nin yönetmenin ıskalarından mı yoksa zaferlerinden mi olacağını bekleyip göreceğiz.

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Beetlejuice 2, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

Beetlejuice 2, orijinal ekibi yeniden bir araya getiriyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü devam filminde oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler ise Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe.olacak. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor.

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