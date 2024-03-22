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    Anlık Bildirim

    Beetlejuice 2'den ilk fragman yayınlandı

    Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak olan Beetlejuice 2'den ilk fragman yayınlandı. Tim Burton'ın imzasını taşıyan film, 1988 yapımı orijinal filmin ana kadrosunu yeniden bir araya getiriyor.
    Bettlejuice 2 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Tim Burton'ın imza filmlerinden olan 1988 yapımı Beetlejuice (Beterböcek)'un yıllar sonra gelen devam filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Dün ilk görsellerini görme şansı yakaladığımız Beetlejuice 2, bugün de ilk fragmanıyla karşımızda. Film için tanıtım kampanyasını başlatan Warner Bros. Discovery, filmden ilk fragmanı paylaştı.

    Beetlejuice Beetlejuce adını taşıyan film, yine Tim Burton'ın imzasını taşıyor. Bu da filme dair daha umutlu olmamızı sağlıyor. Burton son yıllarda eski formundan uzakta olsa da zaman zaman dikkat çekici işler ortaya koyabiliyor. Beetlejuice 2'nin yönetmenin ıskalarından mı yoksa zaferlerinden mi olacağını bekleyip göreceğiz.

    Beetlejuice 2, 6 Eylül 2024'te Vizyona Girecek

    Beetlejuice 2, orijinal ekibi yeniden bir araya getiriyor. Michael Keaton, Winona Ryder ve Catherine O'Hara'nın ilk filmdeki rolleriyle geri döndüğü devam filminde oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler ise Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci ve Willem Dafoe.olacak. Tim Burton imzalı Wednesday dizisiyle yıldızı parlayan Ortega, filmde Winona Ryder'ın kızını canlandırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 14 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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