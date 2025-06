Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni Dexter dizisinden beklenen fragman geldi

Tam Boyutta Gör Bu yaz izleyici ile buluşacak en dikkat çekici dizilerden biri de Dexter: Resurrection olacak. Dexter: Morgan'ın hikâyesini anlatmaya devam edecek olan yeni Dexter dizisi, 11 Temmuz'da izleyici ile buluşacak. Yayın tarihi yaklaşan dizi için tanıtım çalışmalarına hız veren Showtime kanalı, merakla beklenen diziden ilk fragmanı paylaştı.

Dexter: Resurrection, Dikkat Çekici Bir Oyuncu Kadrosuna Sahip

Hem orijinal serinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünye geri döndüğü dizide Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Dune) gibi tanıdık isimler rol alıyor. Üstelik onların yanı sıra David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan), Jack Alcott (Harrison Morgan), John Lithgow (Trinity Killer) ve Jimmy Smits (Miguel Prado) de önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönüyor.

Günümüzde geçen Dexter: Resurrection hikâyeyi New York'a taşıyacak. Bu yeni sezonda Dexter, Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder ile karşı karşıya gelecek. Uma Thurman da bu milyarderin sağ kolu olarak görev yapan güvenlik şefini canlandırıyor.

