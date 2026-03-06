Sinemada bu hafta: Kurtuluş, Gelin, Katil Makine (6 Mart 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında on bir yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, Emin Alper'in Berlin'den ödülle dönen yeni filmi Kurtuluş ve Frankenstein'ın hikâyesine yeni bir yorum getiren The Bride! geliyor. Onların yanı sıra korku ve komedi türlerinde yeni filmler de bu hafta sinemalara geliyor.

1️⃣ Kurtuluş

Tam Boyutta Gör Berlin Film Festivali'nde ödülle dönen Kurtuluş, daha önce Kurak Günler, Abluka, Tepenin Ardı gibi filmlerle adından söz ettiren Emin Alper'in imzasını taşıyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Emin Alper

: Emin Alper Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan

Film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.

2️⃣ Gelin! (The Bride!)

Tam Boyutta Gör Jessie Buckley ve Christian Bale'ın başrollerini paylaştığı The Bride!, normalde oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Maggie Gyllenhaal'un imzasını taşıyor. Müzikal türünden de beslenen film, Frankenstein ve gelininin hikâyesine yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

Tür : Müzikal, Drama

: Müzikal, Drama Yönetmen : Maggie Gyllenhaal

: Maggie Gyllenhaal Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Film, bu klasik hikâyeyi 1930'lar Chicago'suna taşıyor. Frankenstein'ın canavarı, Dr. Ephronius'tan kendisine bir eş yapmasını istiyor. Cinayet kurbanı bir kadının diriltilmesiyle yaratılan bu gelin, hem büyük bir aşkın hem de korkunun öznesi oluyor.

3️⃣ Hoplayanlar (Hoppers)

Tam Boyutta Gör Efsanevi animasyon stüdyosu Pixar'ın yeni filmi Hoppers, izleyenlere yine keyifli bir macera vadediyor. Filme gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Tür : Animasyon, Macera, Komedi

: Animasyon, Macera, Komedi Yönetmen: Daniel Chong

Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.

4️⃣ Görünmez Kaza (It was Just an Accident)

Tam Boyutta Gör İran'ın önde gelen sinemacılarından Jafar Panahi'nin yönettiği It Was Just An Accident, 2025'in en dikkat çekici fimlerinden biriydi. En İyi Uluslararası Film Oscarı için yarışan film, ülkemizde epey gecikmeli de olsa vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Jafar Panahi

: Jafar Panahi Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi

Jafar Panahi, It Was Just An Accident'ta sırtını yine o ironik mizaha dayayarak, baskıcı rejime karşı duyulan derin öfkeye tercüman oluyor. Film, bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı'nın da favorileri arasında yer alıyor.

5️⃣ Gidecek Yer Yok (No Other Land)

Tam Boyutta Gör Ülkemizde epey gecikmeli olarak vizyona giren bir diğer ödüllü film de Filistin'de yıllardır yaşanan zulme odaklanan Oscar ödüllü belgesel No Other Land.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmenler: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham

Filistinli aktivist Basel Adra, atalarının Batı Şeria’daki memleketi Masafer Yatta’nın İsrail askeri işgal güçleri tarafından yok edilişini beş yıl boyunca filme aldı. Adra, sınırın öte yanından mücadelesine katılan İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile alışılmadık bir ittifak kurdu. Gazze’nin yıkımının sürdüğü şu günlerde önemi ve özelliğiyle daha da öne çıkan Gidecek Yer Yok, Masafer Yatta’lıların on yıllardır süren hukuk mücadelesini, zalimane adaletsizlikleri, baskıları, yıkımı ve toplu sürgünü belgeliyor.

6️⃣ Tavşan İmparatorluğu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Antalya Film Festivali'ne damga vurarak En İyi Film dâhil yedi dalda Altın Portakal kazanan Tavşan İmparatorluğu, nihayet bu hafta vizyona giriyor.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Seyfettin Tokmak

: Seyfettin Tokmak Oyuncular: Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer

12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.

7️⃣ Uçan Köfteci

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film de drama türündeki Uçan Köfteci.

Tür : Drama

: Drama Y önetmen : Rezan Yeşilbaş

: Rezan Yeşilbaş Oyuncular: Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Aram Dildar

Seyyar köfteci Kadir, öteden beri sahip olduğu uçma isteğini, paramotor denen bir alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeder. O andan sonra, umutla ve yılmadan paraşüt çalışmaya başlar. Bu sıradışı hayal, çevresindekiler tarafından garipsenir hatta ağır eleştiriler almasına neden olur. Üstelik, şehirdeki politik atmosfer nedeni ile bu uçuş tutkusu, hava sahası güvenliğine tehdit olarak bile görülecek kadar absürt olaylara neden olur. Yaşadığı her şeye rağmen, hayalinin peşini bırakmayan Kadir, rengarenk paraşütü ile gökyüzünde salınma tutkusundan vazgeçmez.

8️⃣ Ann Lee Efsanesi (The Testament of Ann Lee)

Tam Boyutta Gör Ann Lee Efsanesi, "dişi İsa" olarak anılan tarikat lideri Ann Lee'nin hikâyesini bir müzikale dönüştürüyor.

Tür : Müzikal, Drama, Biyografi

: Müzikal, Drama, Biyografi Y önetmen : Mona Fastvold

: Mona Fastvold Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Christopher Abbott

Şaker hareketinin kurucu lideri Ann Lee, takipçileri tarafından dişi İsa olarak ilan edilmiştir. Gerçek olaylara dayanan bu eser, onun ütopik bir toplum kurmasını ve Şakerlerin şarkı ve dans yoluyla ibadetini tasvir etmektedir.

9️⃣ Hero'nun 100 Gecesi (100 Nights of Hero)

Tam Boyutta Gör Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuları bir araya getiren Hero'nun 100 Gecesi, Binbir Gece Masalları'na tuhaf bir yorum getiriyor.

Tür : Fantastik, Drama, Romantik

: Fantastik, Drama, Romantik Y önetmen : Julia Jackman

: Julia Jackman Oyuncular: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Charlie XCX

Ücra bir kalede yaşayan genç bir kadın, ihmalkar kocası tarafından sadakatini sınamak amacıyla yüz gece boyunca yalnızlığa terk edilir. Genç kadın, bu süreçte sadık hizmetçisi ve kocasının baştan çıkarıcı arkadaşı ile karmaşık bir aşk üçgeninin ortasında kalacaktır.

🔟 Shell: Güzellik Merkezi (Shell)

Tam Boyutta Gör Elisabeth Moss ve Kate Hudson'ın başrollerini paylaştığı Shell, korku ve komedi türlerini harmanlıyor.

Tür : Gerilim, Korku, Komedi

: Gerilim, Korku, Komedi Y önetmen : Max Minghella

: Max Minghella Oyuncular: Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber, Elizabeth Berkley

Film, kariyerini geri kazanmak için çırpınan, bir zamanlar çok sevilen aktris Samantha Lake'in, sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasının kusursuz yüzeyinin altındaki korkunç gerçekle yüzleşmesini anlatıyor.

11) Şeyatin-i Cin

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Y önetmen : Erkan Demir

: Erkan Demir Oyuncular: Bülent Çelik, Asuman Gülengül, Hüseyin Taş Halil ve Gökçe evli bir çifttir. Oyuncu ajansı işleten çiftin iki tane kız çocuğu vardır. Bir anda başlayan tuhaf olaylar psikolojilerini çok etkiler ve çocukları bayramda ailelerine bırakarak en yakın arkadaşları olan Sinem'in yazlığı Sapanca'ya kafa dinlemeye giderler. Ancak olaylar burada daha da büyümeye başlar. Musallat nefes kadar yakınlaşırken gizli gerçekler ortaya çıkacaktır. Ölüm ise kapıdadır.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Katil Makine (War Machine)

Tam Boyutta Gör . Aksiyon ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan War Machine'in başrolünde Reacher dizsiiyle çıkış yapan Alan Ritchson bulunuyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Bilim-Kurgu, Aksiyon Y önetmen : Patrick Hughes

: Patrick Hughes Oyuncular : Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales

: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales Yayın Tarihi : 6 Mart

: 6 Mart Platform: Netflix

War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.

