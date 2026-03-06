Sinemada bu hafta: Kurtuluş, Gelin, Katil Makine (6 Mart 2026)

Bu hafta sinema salonlarında on bir yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında, Emin Alper'in Berlin'den ödülle dönen yeni filmi Kurtuluş ve Frankenstein'ın hikâyesine yeni bir yorum getiren The Bride! geliyor. Onların yanı sıra korku ve komedi türlerinde yeni filmler de bu hafta sinemalara geliyor.
1️⃣ Kurtuluş
- Tür: Drama
- Yönetmen: Emin Alper
- Oyuncular: Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan
Film, yıllar önce terk etmek zorunda kaldıkları köylerine geri dönen Bezariler ile bölgede hakimiyet kuran korucu Hazeran aşireti arasındaki toprak anlaşmazlığını ve tırmanan iktidar mücadelesini konu alıyor.
2️⃣ Gelin! (The Bride!)
- Tür: Müzikal, Drama
- Yönetmen: Maggie Gyllenhaal
- Oyuncular: Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Film, bu klasik hikâyeyi 1930'lar Chicago'suna taşıyor. Frankenstein'ın canavarı, Dr. Ephronius'tan kendisine bir eş yapmasını istiyor. Cinayet kurbanı bir kadının diriltilmesiyle yaratılan bu gelin, hem büyük bir aşkın hem de korkunun öznesi oluyor.
3️⃣ Hoplayanlar (Hoppers)
Hoppers, bir grup bilim insanının bilinçlerini mekanik bedenlere aktarmayı başardığı bir dünyada geçiyor. Hayvanlar alemine büyük ilgi duyan genç Mabel Tanaka, bu teknolojiyi kullanarak kendi bilincini robot bir kunduza aktarıyor. Mabel, bu robot bedeniyle hayvanlar alemini yakından keşfetme şansı yakalerken, onların doğal habitatını bozmak üzere olan bir inşaat şirketine de savaş açıyor.
4️⃣ Görünmez Kaza (It was Just an Accident)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Jafar Panahi
- Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi
Jafar Panahi, It Was Just An Accident'ta sırtını yine o ironik mizaha dayayarak, baskıcı rejime karşı duyulan derin öfkeye tercüman oluyor. Film, bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı'nın da favorileri arasında yer alıyor.
5️⃣ Gidecek Yer Yok (No Other Land)
- Tür: Belgesel
- Yönetmenler: Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal, Yuval Abraham
Filistinli aktivist Basel Adra, atalarının Batı Şeria’daki memleketi Masafer Yatta’nın İsrail askeri işgal güçleri tarafından yok edilişini beş yıl boyunca filme aldı. Adra, sınırın öte yanından mücadelesine katılan İsrailli gazeteci Yuval Abraham ile alışılmadık bir ittifak kurdu. Gazze’nin yıkımının sürdüğü şu günlerde önemi ve özelliğiyle daha da öne çıkan Gidecek Yer Yok, Masafer Yatta’lıların on yıllardır süren hukuk mücadelesini, zalimane adaletsizlikleri, baskıları, yıkımı ve toplu sürgünü belgeliyor.
6️⃣ Tavşan İmparatorluğu
- Tür: Drama
- Yönetmen: Seyfettin Tokmak
- Oyuncular: Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer
12 yaşındaki Musa, kırsal bir köyde tavşan avcılığıyla geçinen babası Beko ile yaşamaktadır. Beko’nun, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenmesiyle Musa’nın hayatı altüst olur. Babasının baskısıyla engelli rolü yaparak özel bir okula gönderilen Musa, burada yaşıtı Nergis ile derin bir bağ kurar. Bu yeni dünyada çocukluk, arkadaşlık ve özgürlük arzusuyla tanışan Musa, çocukluğunu, tavşanları ve Nergis’i kurtarmak için sessiz bir isyan başlatır.
7️⃣ Uçan Köfteci
- Tür: Drama
- Yönetmen: Rezan Yeşilbaş
- Oyuncular: Nazmi Kırık, Selin Yeninci, Aram Dildar
Seyyar köfteci Kadir, öteden beri sahip olduğu uçma isteğini, paramotor denen bir alet sayesinde gerçeğe dönüştürebileceğini keşfeder. O andan sonra, umutla ve yılmadan paraşüt çalışmaya başlar. Bu sıradışı hayal, çevresindekiler tarafından garipsenir hatta ağır eleştiriler almasına neden olur. Üstelik, şehirdeki politik atmosfer nedeni ile bu uçuş tutkusu, hava sahası güvenliğine tehdit olarak bile görülecek kadar absürt olaylara neden olur. Yaşadığı her şeye rağmen, hayalinin peşini bırakmayan Kadir, rengarenk paraşütü ile gökyüzünde salınma tutkusundan vazgeçmez.
8️⃣ Ann Lee Efsanesi (The Testament of Ann Lee)
- Tür: Müzikal, Drama, Biyografi
- Yönetmen: Mona Fastvold
- Oyuncular: Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin McKenzie, Christopher Abbott
Şaker hareketinin kurucu lideri Ann Lee, takipçileri tarafından dişi İsa olarak ilan edilmiştir. Gerçek olaylara dayanan bu eser, onun ütopik bir toplum kurmasını ve Şakerlerin şarkı ve dans yoluyla ibadetini tasvir etmektedir.
9️⃣ Hero'nun 100 Gecesi (100 Nights of Hero)
- Tür: Fantastik, Drama, Romantik
- Yönetmen: Julia Jackman
- Oyuncular: Emma Corrin, Nicholas Galitzine, Maika Monroe, Charlie XCX
Ücra bir kalede yaşayan genç bir kadın, ihmalkar kocası tarafından sadakatini sınamak amacıyla yüz gece boyunca yalnızlığa terk edilir. Genç kadın, bu süreçte sadık hizmetçisi ve kocasının baştan çıkarıcı arkadaşı ile karmaşık bir aşk üçgeninin ortasında kalacaktır.
🔟 Shell: Güzellik Merkezi (Shell)
- Tür: Gerilim, Korku, Komedi
- Yönetmen: Max Minghella
- Oyuncular: Elisabeth Moss, Kate Hudson, Kaia Gerber, Elizabeth Berkley
Film, kariyerini geri kazanmak için çırpınan, bir zamanlar çok sevilen aktris Samantha Lake'in, sağlık devi Zoe Shannon'ın göz alıcı dünyasının kusursuz yüzeyinin altındaki korkunç gerçekle yüzleşmesini anlatıyor.
11) Şeyatin-i Cin
- Tür: Korku
- Yönetmen: Erkan Demir
- Oyuncular: Bülent Çelik, Asuman Gülengül, Hüseyin Taş
Halil ve Gökçe evli bir çifttir. Oyuncu ajansı işleten çiftin iki tane kız çocuğu vardır. Bir anda başlayan tuhaf olaylar psikolojilerini çok etkiler ve çocukları bayramda ailelerine bırakarak en yakın arkadaşları olan Sinem'in yazlığı Sapanca'ya kafa dinlemeye giderler. Ancak olaylar burada daha da büyümeye başlar. Musallat nefes kadar yakınlaşırken gizli gerçekler ortaya çıkacaktır. Ölüm ise kapıdadır.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Katil Makine (War Machine)
- Tür: Bilim-Kurgu, Aksiyon
- Yönetmen: Patrick Hughes
- Oyuncular: Alan Ritchson, Dennis Quaid, Jai Courtney, Stephan James, Esai Morales
- Yayın Tarihi: 6 Mart
- Platform: Netflix
War Machine, ABD'nin en elit askeri birliklerinden birine katılmak için son derece zorlu bir seçme sürecine alınan bir grup askere odaklanıyor. Ne var ki sıradan bir askeri talim gibi başlayan bu süreç, beklenmedik bir düşmanla karşılaşılmasıyla birlikte çok daha kanlı bir hâl alıyor. Artık askerlerin amacı seçilmek değil, hayatta kalmaktır.
