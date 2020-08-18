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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı

    60 veya 96 çekirdekli tasarlanan Marvell firmasının Thunder X3 işlemcisi sunucu tarafında Intel ve AMD ile rekabet etmeyi amaçlıyor. Thunder X4 işlemcisi de yolda.
    3 gün
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı
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    Pandemi nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Hot Chips 2020 yarı iletken konferansında Intel dışında Marvell firmasının da sunuculara yönelik dikkat çekici bir ürünü vardı.

    Thunder X3 neler sunuyor?

    Apple Silicon ile ARM mimarisinin masa üstündeki geleceği daha fazla tartışma konusu olurken sunucu tarafında ise istikrarlı yükseliş devam ediyor. Marvell Thunder X3 işlemcisi sunucu tarafındaki en verimli ARM çözümü olmaya aday.

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    Thunder serisi ARM sunucu işlemcileri aslında Cavium firmasına aitti ancak sektörde yaşanan gelişmeler sonrasında Marvell tarafından satın alındı. Thunder X3 bu anlamda Marvell çatısında hazırlanan ilk Thunder işlemcisi oldu.

    Thunder X3 işlemcisi tek zar üzerinde 60 ARM çekirdeği veya çift zar üzerinde 96 ARM çekirdeği barındırıyor. Apple’ın da yer verdiği ARM V8.3 sürümünü kullanan işlemci sonraki 8.4 ve 8.5 sürümlerinden de bazı özellikleri miras alıyor.

    Çekirdek başına 4 izlek birimine kadar çıkabilen işlemci tek izlekte ise önceki nesle göre yüze 30 kazanım sağlıyor. Tek zar olarak ise aynı enerji tüketiminde 2 veya 3 kata kadar performans artışı mümkün. 8 kanal DDR4-3200 MHz bellek kontrolcü desteği sunan işlemci 64 PCIe 4.0 hattı ve 16 PCIe kontrolcüsüne de destek sunuyor. Üretim süreci ise 7nm ve TSMC hatlarından çıkıyor.

    Thunder X3 ARM işlemcisi Intel ve AMD ile sunucu tarafında kapışmaya hazırlanıyor. Şimdiden belirli firmaların sunucu sistemlerine girme hakkını elde etmiş. Firma Thunder X4 işlemcisinin çalışmalarına da başlamış durumda.

    ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı



    https://www.anandtech.com/show/15986/hot-chips-2020-live-blog-marvell-thunderx3-1030am-pt Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Marvell bu ethernet çipi, SSD kontrolcüsü vs yapan firma değil mi?
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    High Sierra 2 gün ilkerinanç
    Zamanında Intel'den XScale bölümünü (Intel'in ARM lisansı altında ürettiği mikroçiplerin bulunduğu bölüm) satın almış bir firma. Ondan beridir 2013'e kadar Android cihazlarda 1-2-4 çekirdekli Marvell işlemcili cihazlar gördük. Sonrasında ise Broadcom gibi Marvell da kurumsal bölüme yatırım yapmaya başladı. Nvidia ise direkt yapay zeka öğrenimi, arabalar kısmına yöneldi. Qualcomm'un 5 yıldaki ilerleyişinin temel sebebi (2010-2015) bu üç firma ile olan kıyasıya rekabetiydi. Geriye kalan tek dişli rakip olan Mediatek bu süreç içinde ekonomik krizden çıkamamış olsaydı şu an RISC-ARM çipsetlerinde gördüğümüz hiçbir yenilik cihazlarda yerini bulamayacaktı.
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    alihakki (ali hakkı Demiral) 3 gün
    Hadi iyiyiz yine iki firmanın tekelinden kurtuluyoruz ileride.
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    eatmc7 2 gün alihakki
    biraz fazla ileri bu sanki?
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    interwap (Volkan ) 3 gün
    Geleceği çok parlak...
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    ti7800 (Temjin O.) 3 gün
    Intel Avengers CPU vs Marvell Thunder X3 CPU...
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