ARM tabanlı Thunder X3 sunucu işlemcisi tanıtıldı

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Pandemi nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Hot Chips 2020 yarı iletken konferansında Intel dışında Marvell firmasının da sunuculara yönelik dikkat çekici bir ürünü vardı.

Thunder X3 neler sunuyor?

Apple Silicon ile ARM mimarisinin masa üstündeki geleceği daha fazla tartışma konusu olurken sunucu tarafında ise istikrarlı yükseliş devam ediyor. Marvell Thunder X3 işlemcisi sunucu tarafındaki en verimli ARM çözümü olmaya aday.

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Thunder serisi ARM sunucu işlemcileri aslında Cavium firmasına aitti ancak sektörde yaşanan gelişmeler sonrasında Marvell tarafından satın alındı. Thunder X3 bu anlamda Marvell çatısında hazırlanan ilk Thunder işlemcisi oldu.

Thunder X3 işlemcisi tek zar üzerinde 60 ARM çekirdeği veya çift zar üzerinde 96 ARM çekirdeği barındırıyor. Apple’ın da yer verdiği ARM V8.3 sürümünü kullanan işlemci sonraki 8.4 ve 8.5 sürümlerinden de bazı özellikleri miras alıyor.

Çekirdek başına 4 izlek birimine kadar çıkabilen işlemci tek izlekte ise önceki nesle göre yüze 30 kazanım sağlıyor. Tek zar olarak ise aynı enerji tüketiminde 2 veya 3 kata kadar performans artışı mümkün. 8 kanal DDR4-3200 MHz bellek kontrolcü desteği sunan işlemci 64 PCIe 4.0 hattı ve 16 PCIe kontrolcüsüne de destek sunuyor. Üretim süreci ise 7nm ve TSMC hatlarından çıkıyor.

Thunder X3 ARM işlemcisi Intel ve AMD ile sunucu tarafında kapışmaya hazırlanıyor. Şimdiden belirli firmaların sunucu sistemlerine girme hakkını elde etmiş. Firma Thunder X4 işlemcisinin çalışmalarına da başlamış durumda.

https://www.anandtech.com/show/15986/hot-chips-2020-live-blog-marvell-thunderx3-1030am-pt

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