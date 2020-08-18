iQOO 5 serisi tanıtıldı: Snapdragon 865, 50MP kamera, LPDDR5 RAM

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Vivo’nun Çin’de alt markası olarak faaliyet gösteren IQOO; belki de bugüne kadar en iyi akıllı telefon serisi olacak IQOO 5 ve IQOO 5 Pro modellerini tanıttı. Mevcut amiral gemilerine taş çıkartacak IQOO 5 fiyat konusunda da çok zorlamıyor.

IQOO 5 özellikleri ve fiyatı

IQOO 5 modelinde 6.56 inçlik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik sayesinde ekran-kasa oranı oldukça agresif. 120Hz tazeleme hızı ile akıcı görüntüler vadeden ekran 1300 nit parlaklık değeri sayesinde de dış ortamlarda başarılı sonuçlar veriyor. HDR10+desteği sunan telefon parmak izini ekrana entegre etmiş.

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Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alan telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile en akıcı sistem garanti ediliyor. Çok katmanlı sıvı soğutma ve termal macun sayesinde aşırı ısınmaların önüne geçiliyor.

Telefonun arka kısmında Samsung imzalı 50MP çözünürlüğünde ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör ve 8MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. EIS ile desteklenen paket 20x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Çentik içerisindeki ön kamera 16MP çözünürlüğünde.

Telefonun 4500mAh kapasiteli bataryası 55W hızlı şarj ile desteklenmiş. WiFi 6, x eksenli titreşim motoru, ses yongası barındıran çift hoparlör, Hi-Res ses desteği gibi özellikleri olan IQOO 5 için fiyatlar şu şekilde:

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iQOO 5 8 GB RAM + 128 GB depolama – 576$

iQOO 5 12 GB RAM + 128 GB depolama – 619$

iQOO 5 12 GB RAM + 256 GB depolama – 662$

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IQOO 5 Pro özellikleri ve fiyatı

IQOO 5 Pro markanın en tepe modeli durumunda. Ekran, işlemci ve bellek konfigürasyonları IQOO5 ile aynı. Sadece kavisli ekran ile kardeşinden ayrılıyor. Asıl farklar ise kamera ve batarya tarafında ortaya çıkıyor.

IQOO 5 Pro modelinin arka kısmında Samsung imzalı ancak bu kez OIS destekli 50MP çözünürlüğünde ana sensör yer alıyor. 13MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör yanında 13MP çözünürlüğünde 5x periskop sensöre yer verilmiş. Paket 8K video kaydı ve 60x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Ön kamera yine 16MP çözünürlüğünde.

Batarya tarafında ise 4000mAh kapasite ile yetinilmiş ancak 120W hızlı şarj desteği sunuluyor. Batarya tamamen sadece 15 dakikada doluyor. BMW M Motorsport ile yapılan iş birliği çerçevesinde iki özel renk seçeneği sunulmuş. Track Edition karbon desenli cam arka kaplama, Legendary Edition ise saf deri kaplamaya sahip. Fiyatlar ise şu şekilde:

IQOO 5 Pro 8 GB RAM + 256 GB depolama – 720$

IQOO 5 Pro 12 GB RAM + 256 GB depolama – 792$

https://www.gizmochina.com/2020/08/17/iqoo-5-iqoo-5-pro-launched-with-120w-fast-charging-120hz-curved-display-and-50mp-triple-cameras/

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