Arşivciler üzgün: Plex Media Server eski bilgisayarlarda çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Plex, kullanıcıların film, dizi, müzik koleksiyonuna istediği cihazdan erişip izlemesine ve hatta başkalarıyla paylaşmasına izin verir. Özellikle film-dizi severlerin favori programlarından Plex Media Server, eski Windows PC’ler ve Mac’ler için desteği kesmek üzere.

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Hangi Windows ve Mac sürümlerinde çalışmayacak?

Plex Madia Server, çok çeşitli donanım ve işletim sistemlerinde çalışıyor ancak artık Windows 10 sürüm 1607’den eski Windows sürümlerini ve macOS 10.13 High Sierra’dan eski macOS sürümlerini desteklemeyecek. 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren Plex, Windows 7, 8, 8.1 çalıştıran sunucu bilgisayarları desteklemeyecek.

Plex içerikleri eski PC’lerde web uygulaması üzerinden hâlâ izlenebiliyor. Plex forumundaki açıklamaya göre, kullanıcıların güvenliği için Microsoft’un destek vermediği işletim sistemlerinde Plex medya sunucusu artık çalışmayacak.

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