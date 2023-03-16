Arşivciler üzgün: Plex Media Server eski bilgisayarlarda çalışmayacak

Hangi Windows ve Mac sürümlerinde çalışmayacak?
Plex Madia Server, çok çeşitli donanım ve işletim sistemlerinde çalışıyor ancak artık Windows 10 sürüm 1607’den eski Windows sürümlerini ve macOS 10.13 High Sierra’dan eski macOS sürümlerini desteklemeyecek. 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren Plex, Windows 7, 8, 8.1 çalıştıran sunucu bilgisayarları desteklemeyecek.
Plex içerikleri eski PC’lerde web uygulaması üzerinden hâlâ izlenebiliyor. Plex forumundaki açıklamaya göre, kullanıcıların güvenliği için Microsoft’un destek vermediği işletim sistemlerinde Plex medya sunucusu artık çalışmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)