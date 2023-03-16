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    Anlık Bildirim

    Arşivciler üzgün: Plex Media Server eski bilgisayarlarda çalışmayacak

    Kullanıcıların film, dizi, müzik arşivlerine istedikleri cihazdan erişmelerine olanak tanıyan Plex Media Server, artık eski Windows PC ve Mac bilgisayarlarda çalışmayacak.
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    plex media server eski bilgisayarlarda çalışmayacak Tam Boyutta Gör
    Plex, kullanıcıların film, dizi, müzik koleksiyonuna istediği cihazdan erişip izlemesine ve hatta başkalarıyla paylaşmasına izin verir. Özellikle film-dizi severlerin favori programlarından Plex Media Server, eski Windows PC’ler ve Mac’ler için desteği kesmek üzere.

    Hangi Windows ve Mac sürümlerinde çalışmayacak?

    Plex Madia Server, çok çeşitli donanım ve işletim sistemlerinde çalışıyor ancak artık Windows 10 sürüm 1607’den eski Windows sürümlerini ve macOS 10.13 High Sierra’dan eski macOS sürümlerini desteklemeyecek. 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren Plex, Windows 7, 8, 8.1 çalıştıran sunucu bilgisayarları desteklemeyecek.

    Plex içerikleri eski PC’lerde web uygulaması üzerinden hâlâ izlenebiliyor. Plex forumundaki açıklamaya göre, kullanıcıların güvenliği için Microsoft’un destek vermediği işletim sistemlerinde Plex medya sunucusu artık çalışmayacak.

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    ugah6aiw 3 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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