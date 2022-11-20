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    Artemis 1, Ay yolculuğunda dünyamızın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi

    Artemis 1, 16 Kasım tarihinde birçok aksiliğe rağmen Ay'a doğru olan yolculuğuna başladı ve roketin etrafında bulunan kameraların çektiği videoları NASA, yakın bir zamanda Twitter hesabında paylaştı.
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    Artemis 1, Ay'a giderken Dünya'nın görsellerini paylaştı Tam Boyutta Gör
    NASA’nın insanlı ay görevi için kritik öneme sahip Artemis 1 aracı bu hafta Dünya'dan fırlatıldı. Artemis 1 görevi için kullanılan uzay aracı (SLS), astronotları Ay’a gönderen Satürn V roketinden yaklaşık %15 daha fazla itme gücü üretiyor. 

    Artemis 1 görevi, astronotların 50 yıl sonra Ay’ın yüzeyine geri dönmelerinin önünü açacak. İlk test uçuşunda Ay’ın çevresine mürettebatsız Orion kapsülü gönderilecek, görev boyunca birçok teknoloji test edilecek. Artemis göreviyle asıl hedeflenen, Ay’ın etrafındaki yörüngeye bir giriş kapısı yerleştirmek ve Ay yüzeyinde kalıcı bir üs inşa etmek. NASA’nın Artemis 1 görevi, 2030’larda gerçekleştirilmesi planlanan Mars görevlerinin temelini oluşturacak.

    İşte Artemis 1'den gelen görüntüler:

    Artemis 1, deneme sırasında birçok şanssızlıkla karşılaşsada sonunda geçtiğimiz günlerde Ay'a doğru olan yolculuğuna başladı. Artemis 1'in Orion modülü, bazıları uzay aracını izlemek ve diğerleri ayı gözlemlemek için tasarlanmış 16 tane kamerayı içermekte. Ve NASA'nın Twitter hesabında paylaştığı Artemis 1'den gelen görüntülerde, uzay aracının adım adım Dünya'dan uzaklaşırken ki görsel ve videolarını içermekte. 

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