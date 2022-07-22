NASA, Artemis 1 görevi için fırlatma tarihini duyurdu: Heyecan dorukta

NASA, Artemis 1 görevi için ilk roketin fırlatılış tarihini (hedeflenen tarihi) duyurmasının ardından heyecan verici sinematik bir video yayınladı.

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Artemis 1 ne zaman fırlatılacak?

29 Ağustos gibi oldukça yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi planlanan Artemis 1 görevi, 50 yıllık aradan sonra astronotların yeniden ay yüzeyine ayak basacağı, insanlı yeni uzay araştırmaları çağını başlatacak. NASA’nın Artemis I görevi ile ayrıca Ay’da sürdürülebilir bir yaşam kurulması hedefleniyor.

NASA’nın Artemis: Ay’a Fırlatılıyor videosunda Orion kapsülünü uzaya fırlatan güçlü Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketini görüyoruz. NASA, Artemis I’in NASA’nın derin uzay keşif sistemlerinin (Orion uzay aracı, SLS roketi ve Florida, Cape Canaveral’daki Kennedy Uzay Merkezi’ndeki yer sistemi) ilk entegre testi olacağını belirtiyor.

Mürettebatsız uçuş testi

Artemis 1 misyonu, insan varlığını Ay ve ötesine taşıma noktasında derin uzay araştırmaları için bir temel olacak ve giderek daha karmaşık hale gelecek bir dizi görevin ilki olacak, aynı zamanda mürettebatsız bir uçuş testi olacak.

En uzun mesafeye uçan uzay aracı olacak

Uzun zamandır beklenen Artemis 1, altı hafta kadar sürecek görevi boyunca Ay’ın binlerce mil ötesine, Dünya’dan da 280.000 mil öteye gidecek şekilde tasarlanmış. Şimdiye kadar gördüğümüz uzay araçlarından çok daha fazla bir uçuş gerçekleştirecek.

Artemis I, görevi sırasında SLS roketi ve Orion uzay aracı beklendiği gibi performans gösterirse, 2024 yılı için hedeflenen Artemis 2 de aynı rotada uçacak.

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