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    Anlık Bildirim

    Artık WhatsApp mesajlarına tüm emojilerle tepki verebilirsiniz

    Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Reactions 2.0'ı tüm kullanıcılarının kullanımına sundu. Artık mesajlara emojilerle tepki verirken istediğiniz emojiyi seçebileceksiniz.
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    Artık WhatsApp mesajlarına tüm emojilerle tepki verebilirsiniz
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    WhatsApp sonunda Reactions 2.0'ı kullanıma sunuyor. Bununla, kullanıcılar artık tek veya grup sohbetinde bir mesaja tepki vermek istedikleri herhangi bir emojiyi seçebilirler. İşte uygulamaya gelen bu yeni özellik hakkında bilmeniz gerekenler:

    Zuckerberg duyurdu: Artık WhatsApp'ta herhangi bir emoji tepki olarak kullanılabilir

    Artık WhatsApp mesajlarına tüm emojilerle tepki verebilirsiniz
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    Reactions 2.0, Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından "WhatsApp'ta herhangi bir emojiyi tepki olarak kullanma özelliğini kullanıma sunuyoruz." sözleriyle duyuruldu. Reactions'ın ilk versiyonu altı farklı emojiyle Mayıs ayının başlarında piyasaya sürülse de uygulama şimdi Instagram ile aynı yolu izliyor ve kullanıcıların kullanmak istedikleri emojiyi seçmelerine izin veriyor.

    Reactions 2.0'ın bugün kullanıma sunulmaya başladığını, yani özelliğin tüm WhatsApp kullanıcıları için çalışmaya başlamasının birkaç gün hatta haftalar alabileceğini belirtmekte fayda var. Bu yeni seçeneğe sahip olduğunuzdan emin olmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

    1. Bir mesaja uzun basın.
    2. Görüntülenen emojilerden birini seçmek için dokunun veya başka bir emoji seçmek için “+” simgesine dokunun.
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    donanimhabercom Instagram

    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 3 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 3 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 1 hafta önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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