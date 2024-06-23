WhatsApp'ta artık uygulama üzerinden doğrudan numara çevirmek mümkün

Tam Boyutta Gör Yakın zamanlı bir rapora göre popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği bir özelliği test ediyor. Test aşamasındaki bu özellik kullanıma sunulduğunda ise artık uygulama üzerinden doğrudan numara çevirebileceksiniz.

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İşte WhatsApp Çevirici özelliği:

Android için WhatsApp beta 2.24.13.17 güncellemesi ile WhatsApp, uygulama içi çevirici özelliğini kullanıma sundu. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere bazı beta test kullanıcıları artık hızlı bir şekilde arama yapmak ve mesaj atmak için bu yeni uygulama içi çeviriciyi deneyebilir.

Tam Boyutta Gör Bu yeni özelliğe, aramalar sekmesinde yer alan yeni bir seçenek ile ulaşılabilmekte. Bu özellik ile kullanıcılar, artık adres defterlerine kişi eklemeden veya manuel olarak bir görüşme açmalarına gerek kalmadan doğrudan arama yapabilecek ve mesaj atabilecek. Ayrıca, kullanıcılar bir telefon numarası girdikten sonra bu numarayı yeni bir kişi olarak hızlı bir şekilde adres defterine kaydetme veya mevcut bir kişi kartına ekleme seçeneğine de sahip olacak.

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Artık WhatsApp'ta doğrudan numara çevirmek mümkün