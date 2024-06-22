Tam Boyutta Gör Popüler sosyal medya uygulaması Snpachat, filtreleri başka bir seviyeye ulaşmak üzere. Yakın bir zamanda uygulama, kendi web sitesinde yayınladığı blog gönderisi ile milyonlarca kullanıcısına, akıllı telefon kameralarından gelen görüntüleri hemen hemen istedikleri her şeye dönüştürebilecek teknolojiye sahip artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayı amaçlayan yeni AI modelini açıkladı.

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İşte gerçek zamanlı GenAI ile gelen yeni özellikler:

Blog gönderisinde görüldüğü üzere Snapchat'in üzerine çalıştığı yeni üretken yapay zeka GenAI, hayal gücünüzü AR'de anında hayata geçirebilecek gerçek zamanlı bir görüntü modeli sunmakta. Ayrıca mobil cihazlarda gerçek zamanlı olarak çalıştırılmasi ile birlikte GenAI modelleri, Bitmoji Arka Planlarını, Sohbet Duvar Kağıtlarını, Rüyaları, Yapay Zeka Evcil Hayvanlarını ve Yapay Zeka Lenslerini desteklemekte. Böylece yeni AI Snapchat filtresi, sizi gerçek zamanlı olarak istediğiniz şekilde dönüştürebilecek.

Tam Boyutta Gör Snapchat ayrıca AR yazma aracı Lens Studio'ya, AR yaratıcılarının Lenslerini güçlendirmek için özel makine öğrenimi modelleri ve varlıkları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir GenAI Suite'i de tanıttı. Bu araç paketi, sıfırdan yeni modeller oluştururken haftalar hatta aylarca zaman tasarrufu sağlayarak AR oluşturma işlemini güçlendirir ve yüksek kaliteli Lenslerin her zamankinden daha hızlı oluşturulmasını mümkün kılar.

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Snapchat, yeni yapay zeka destekli özelliklerini tanıttı