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    Anlık Bildirim

    Snapchat, yeni yapay zeka destekli özelliklerini tanıttı

    Snapchat, GenAI tarafından desteklenen yeni AR özelliklerini tanıttı. Böylece AI Snapchat filtresi, sizi gerçek zamanlı olarak dönüştürebilecek. İşte detaylar: 
    Snapchat, yeni yapay zeka destekli özelliklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Popüler sosyal medya uygulaması Snpachat, filtreleri başka bir seviyeye ulaşmak üzere. Yakın bir zamanda uygulama, kendi web sitesinde yayınladığı blog gönderisi ile milyonlarca kullanıcısına, akıllı telefon kameralarından gelen görüntüleri hemen hemen istedikleri her şeye dönüştürebilecek teknolojiye sahip artırılmış gerçeklik deneyimi sunmayı amaçlayan yeni AI modelini açıkladı.

    İşte gerçek zamanlı GenAI ile gelen yeni özellikler:

    Blog gönderisinde görüldüğü üzere Snapchat'in üzerine çalıştığı yeni üretken yapay zeka GenAI, hayal gücünüzü AR'de anında hayata geçirebilecek gerçek zamanlı bir görüntü modeli sunmakta. Ayrıca mobil cihazlarda gerçek zamanlı olarak çalıştırılmasi ile birlikte GenAI modelleri, Bitmoji Arka Planlarını, Sohbet Duvar Kağıtlarını, Rüyaları, Yapay Zeka Evcil Hayvanlarını ve Yapay Zeka Lenslerini desteklemekte. Böylece yeni AI Snapchat filtresi, sizi gerçek zamanlı olarak istediğiniz şekilde dönüştürebilecek.

    Snapchat, yeni yapay zeka destekli özelliklerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Snapchat ayrıca AR yazma aracı Lens Studio'ya, AR yaratıcılarının Lenslerini güçlendirmek için özel makine öğrenimi modelleri ve varlıkları oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir GenAI Suite'i de tanıttı. Bu araç paketi, sıfırdan yeni modeller oluştururken haftalar hatta aylarca zaman tasarrufu sağlayarak AR oluşturma işlemini güçlendirir ve yüksek kaliteli Lenslerin her zamankinden daha hızlı oluşturulmasını mümkün kılar.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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