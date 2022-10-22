Artık WhatsApp'ta bire bir sohbetlerde de kendi anketlerinizi gönderebileceksiniz

- WhatsApp'ın yeni özelliği Anketler sayesinde kararsız kaldığınız konularda oylama yapabileceksiniz
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WhatsApp'ın yeni özelliği Anketler sayesinde kararsız kaldığınız konularda oylama yapabileceksiniz
Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bire bir sohbette anket paylaşmak için bir anket oluşturuyorsunuz. Ancak ankete maksimum 12 tane seçenek ekleyebilirsiniz ve WhatsApp bir oy aldığında anketi otomatik olarak günceller.
Şimdilik bazı beta kullanıcılarına sunulan bu özelliğin yakın zamanda tüm beta kullanıcılarına sunulması tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/
"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.