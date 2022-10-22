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    Anlık Bildirim

    Artık WhatsApp'ta bire bir sohbetlerde de kendi anketlerinizi gönderebileceksiniz

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özelliğe göre artık bire bir sohbetlerde de kendi anketlerinizi oluşturup gönderebileceksiniz.
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    Artık WhatsApp'ta kendi anketlerinizi gönderebileceksiniz Tam Boyutta Gör
    Kendini geliştirmeye hızla devam eden WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Avatar özelliğini daha fazla beta kullanıcısına sunmuştu. Şimdilerde ise beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik sayesinde aynı Instagram Hikayeler'deki gibi anket oluşturabileceksiniz.

    WhatsApp'ın yeni özelliği Anketler sayesinde kararsız kaldığınız konularda oylama yapabileceksiniz

    Artık WhatsApp'ta kendi anketlerinizi gönderebileceksiniz Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın beta sürümüne gelen Android 2.2.2.1.16 güncellemesi ile Anketler isimli yeni bir özellik kullanıma sunuldu. Geçtiğimiz günlerde bu özellik sadece grup sohbetlerinde kullanıma sunulmuştu. Ancak bu güncelleme ile bire bir sohbetlerde de anketler oluşturmanız mümkün.

    Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bire bir sohbette anket paylaşmak için bir anket oluşturuyorsunuz. Ancak ankete maksimum 12 tane seçenek ekleyebilirsiniz ve WhatsApp bir oy aldığında anketi otomatik olarak günceller.

    Şimdilik bazı beta kullanıcılarına sunulan bu özelliğin yakın zamanda tüm beta kullanıcılarına sunulması tahmin ediliyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 11 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 3 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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