Artık WhatsApp'ta bire bir sohbetlerde de kendi anketlerinizi gönderebileceksiniz

Tam Boyutta Gör Kendini geliştirmeye hızla devam eden WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Avatar özelliğini daha fazla beta kullanıcısına sunmuştu. Şimdilerde ise beta sürümünde ortaya çıkan yeni bir özellik sayesinde aynı Instagram Hikayeler'deki gibi anket oluşturabileceksiniz.

WhatsApp, grup sohbetlerinde bekleyen katılımcıları test ediyor 2 hf. önce eklendi

WhatsApp'ın yeni özelliği Anketler sayesinde kararsız kaldığınız konularda oylama yapabileceksiniz

Tam Boyutta Gör WhatsApp'ın beta sürümüne gelen Android 2.2.2.1.16 güncellemesi ile Anketler isimli yeni bir özellik kullanıma sunuldu. Geçtiğimiz günlerde bu özellik sadece grup sohbetlerinde kullanıma sunulmuştu. Ancak bu güncelleme ile bire bir sohbetlerde de anketler oluşturmanız mümkün.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi bire bir sohbette anket paylaşmak için bir anket oluşturuyorsunuz. Ancak ankete maksimum 12 tane seçenek ekleyebilirsiniz ve WhatsApp bir oy aldığında anketi otomatik olarak günceller.

Şimdilik bazı beta kullanıcılarına sunulan bu özelliğin yakın zamanda tüm beta kullanıcılarına sunulması tahmin ediliyor.

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