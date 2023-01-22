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    Twitter, Sana Özel zaman tüneli dayatmasında geri adım atıyor

    Twitter’da yapılan değişiklikler son bulmuyor. Yeni kullanıcı arayüzü kullanıma sunulduğundan beri Twitter, kullanıcılarına Sana Özel zaman tünelini kullanmaya itiyor.
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    twitter sana özel Tam Boyutta Gör
    Geçen aya kadar Twitter'da, zaman tünelinin hangi versiyonunu kullanmak istediğinize dair bir tercih belirlemenizi sağlayan bir düğme vardı. Şirket, iki zaman çizelgesi arasında geçiş yapmanıza izin veren bir kullanıcı arayüzünü kullanıma sunduğundan beri bu seçenek ortadan kalktı ve uygulama varsayılan olarak ‘Sana Özel’i açmak üzere ayarlandı.

    Twitter, Sana Özel dayatmasını gevşetiyor

    Ancak görünen o ki Twitter bu değişikliğinde bir adım geriye gitmeye hazırlanıyor. Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir tweet’e göre bir sonraki güncellemede Twitter, algoritmik zaman tüneli ‘Sana Özel’i kullanmanız konusunda daha az ısrarlı olacak. Bu sayede hangi zaman tünelini görmek istediğinizi seçmeniz ve o zaman tünelinde kalmanız sağlanacak.

    Twitter’den kullanıcıları memnun edecek geri adım geldi Tam Boyutta Gör
    Twitter arayüz güncellemesiyle birlikte esasında birtakım işlevsel yenilik de getirmişti. Bunlar arasında Instagram’daki kaydetme tuşuna benzeyen bir özellik de yer alıyor. İstediğiniz tweet’i daha sonra okuyabilmek için tek tıkla kaydetmeniz mümkün hale getirildi. Bu kaydedilen içerikler gizli olacakken yer imlerine eklenen tweet’ler gizli beğeni olarak kayda geçecek ve orijinal tweet’in beğenisi artıracak.

    Bu özellikler arasında bulunan belki de en önemli özellik ise aslında özelleştirilmiş bir zaman tüneli oluşturmanızı sağlıyor. Bildiğiniz gibi Listeler bir süredir Twitter’da var. Şimdi bu listeleri zaman tünelindeki Sana Özel ve Takip Edilenler sekmelerinin yanına ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla oluşturduğunuz listeye aynı arayüzde kaydırarak erişmeniz mümkün.

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    ChelseaNy 7 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 3 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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