Twitter, Sana Özel zaman tüneli dayatmasında geri adım atıyor

Twitter, Sana Özel dayatmasını gevşetiyor
Ancak görünen o ki Twitter bu değişikliğinde bir adım geriye gitmeye hazırlanıyor. Elon Musk’ın paylaşmış olduğu bir tweet’e göre bir sonraki güncellemede Twitter, algoritmik zaman tüneli ‘Sana Özel’i kullanmanız konusunda daha az ısrarlı olacak. Bu sayede hangi zaman tünelini görmek istediğinizi seçmeniz ve o zaman tünelinde kalmanız sağlanacak.
Bu özellikler arasında bulunan belki de en önemli özellik ise aslında özelleştirilmiş bir zaman tüneli oluşturmanızı sağlıyor. Bildiğiniz gibi Listeler bir süredir Twitter’da var. Şimdi bu listeleri zaman tünelindeki Sana Özel ve Takip Edilenler sekmelerinin yanına ekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla oluşturduğunuz listeye aynı arayüzde kaydırarak erişmeniz mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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