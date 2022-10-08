WhatsApp, grup sohbetlerinde bekleyen katılımcılar isimli yeni bir bölüm test ediyor

Tam Boyutta Gör WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla gönderdiği yeni bir güncelleme ile sürümü 22.21.0.74'e çıkardı. Bu güncelleme ile grup sohbetlerine, bekleyen katılımcılar isimli yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm sayesinde grup yöneticileri, gruba katılmak isteyen tüm kişileri kolayca görebilir ve istedikleri zaman onaylayabilir.

Bekleyen katılımcılar bölümünü yalnızca grup yöneticileri görebilecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, grup bilgisinin hemen içerisinde bekleyen katılımcılar adlı yeni ek bir bölüm bulunmakta. Yeni kişileri onaylayabilecek tek üyeler, grup yöneticileri olduğu için bu bölüm sadece yöneticiler tarafından görülebilecek.

WhatsApp bir kez görüntülede ekran görüntüsü almayı kaldırabilir 3 gün önce eklendi

WhatsApp betanın Android 2.22.18.9 güncellemesi sırasında fark edilen yeni özelliğe göre şirket, yeni katılımcıları kimlerin onaylayabileceğini yönetmek için de yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni üyelerin onayı grup yöneticileriyle sınırlı olacak ve örneğin bir grup davet bağlantısı kullanarak gruba katılmak isteyen yeni kişilerin bir yönetici tarafından manuel olarak onaylanması gerekecek. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliklerin yakın zamanda yayınlanacak yeni bir güncelleme ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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WhatsApp, grup sohbetlerinde bekleyen katılımcıları test ediyor