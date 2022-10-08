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    WhatsApp, grup sohbetlerinde bekleyen katılımcılar isimli yeni bir bölüm test ediyor

    WhatsApp'ın beta sürümünde ortaya çıkan bir özelliğe göre grup sohbetlerine bekleyen katılımcılar isimli yeni bir bölüm geliyor. Ancak bu yeni bölüm sadece grup yöneticilerine sunulacak.
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    WhatsApp, grup sohbetlerinde bekleyen katılımcıları test ediyor Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, TestFlight beta Programı aracılığıyla gönderdiği yeni bir güncelleme ile sürümü 22.21.0.74'e çıkardı. Bu güncelleme ile grup sohbetlerine, bekleyen katılımcılar isimli yeni bir bölüm eklendi. Bu bölüm sayesinde grup yöneticileri, gruba katılmak isteyen tüm kişileri kolayca görebilir ve istedikleri zaman onaylayabilir.

    Bekleyen katılımcılar bölümünü yalnızca grup yöneticileri görebilecek

    Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, grup bilgisinin hemen içerisinde bekleyen katılımcılar adlı yeni ek bir bölüm bulunmakta. Yeni kişileri onaylayabilecek tek üyeler, grup yöneticileri olduğu için bu bölüm sadece yöneticiler tarafından görülebilecek.

    WhatsApp betanın Android 2.22.18.9 güncellemesi sırasında fark edilen yeni özelliğe göre şirket, yeni katılımcıları kimlerin onaylayabileceğini yönetmek için de yeni bir seçenek üzerinde çalışıyor. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeni üyelerin onayı grup yöneticileriyle sınırlı olacak ve örneğin bir grup davet bağlantısı kullanarak gruba katılmak isteyen yeni kişilerin bir yönetici tarafından manuel olarak onaylanması gerekecek. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özelliklerin yakın zamanda yayınlanacak yeni bir güncelleme ile kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 4 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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