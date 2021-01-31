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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı

    Savunma sanayi ve sivil haberleşme alanında çok sayıda proje için anten üretimi yapan ASELSAN, 2017'den bu yana yürütülen çalışmalar ve yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklarda
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı
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    Savunma sanayinde kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesinde büyük katkısı bulunan ASELSAN, bu yöndeki çalışmalarını sivil haberleşme teknolojilerinde de sürdürüyor. ASELSAN, anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı.

    ASELSAN, savunma sanayi alanında 2017’den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan antenlerin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklardan temin edilmesini sağladı. Yani 2017'den günümüze kadar temin edilen antenlerde yüzde 95 yerlilik oranı yakalandı. Kendi bünyesinde üretimin yanı sıra alt yüklenicilerle anlaşarak KOBİ ve yan sanayide anten üretiminin yaygınlaştırılmasını sağladı.

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    ASELSAN'ın anten projeleri

    ASELSAN bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında anten teslimatını sürdürüyor. ASELSAN’ın TSK ile sözleşme imzaladığı anten projeleri arasında Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi, Genel Maksat Helikopteri Haberleşme Cihazları Projesi, Azerbaycan Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi Modernizasyonu Projesi, Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi ve Siper Projeleri başta olmak üzere çok sayıda anten projesi bulunuyor. Bu projeler kapsamında üretilen antenler sahada etkin bir şekilde kullanılıyor.

    ASELSAN, son yapılan anlaşmaya göre kara araçlarında kullanılan 30-512 MHz V/UHF araç içi telsiz antenlerinin yerli versiyonunu üretecek. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında çok sayıda yerli telsiz anteni teslimatı yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke günde kaç aşı yapıyor ? Türkiye kaçıncı sırada ?"

    Sivil haberleşme alanında da anten üretiyor

    Savunma sanayi alanındaki projeleriyle öne çıkan ASELSAN, sivil alanda da anten üretimi gerçekleştiriyor. GSM baz istasyonlarında kullanılan çok bantlı baz istasyonu antenlerini yerli imkanlarla üretiyor. Yurt içindeki operatörlerin yanı sıra yurt dışına da satış yapıyor. Şirket çok sayıda 4XPOL GSM anteni teslimatı yapacak, 8XPOL GSM anteninin prototip doğrulama çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacak. Yerli baz istasyonu ULAK’da ASELSAN üretimi çok sayıda parça kullanılıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-anten-uretiminde-rekor-yerlilik-oranina-ulasti/2128681 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    13 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çekemeyen anten taksın :)
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    T teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Motoru yerli değil .. Bu o haber değilmiş pardon 😂😂😂
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Normandia_06 (Yalçın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sadece dışardan aldıkları ucuz taiwan ürünlerinin montajını yapıyorlar.Aklı kıt olanlarda biz yapıyoruz sanıyor :))
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Normandia_06
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çekemeyen anten taksın :)
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    T teq_sevdam23 (uğur bozkurt) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Motoru yerli değil .. Bu o haber değilmiş pardon 😂😂😂
    1 Yanıt Yanıtla +13
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    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) teq_sevdam23
    Bilesenlerone kadar yerli mi diye foyasi filan aciga cikabilir :D
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