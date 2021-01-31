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Savunma sanayinde kullanılan ürünlerin yerlileştirilmesinde büyük katkısı bulunan ASELSAN, bu yöndeki çalışmalarını sivil haberleşme teknolojilerinde de sürdürüyor. ASELSAN, anten üretiminde rekor yerlilik oranına ulaştı.

ASELSAN, savunma sanayi alanında 2017’den bu yana yurt dışından temin edilmesi planlanan antenlerin yüzde 95 yerlilik oranıyla yurt içi kaynaklardan temin edilmesini sağladı. Yani 2017'den günümüze kadar temin edilen antenlerde yüzde 95 yerlilik oranı yakalandı. Kendi bünyesinde üretimin yanı sıra alt yüklenicilerle anlaşarak KOBİ ve yan sanayide anten üretiminin yaygınlaştırılmasını sağladı.

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ASELSAN'ın anten projeleri

ASELSAN bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında anten teslimatını sürdürüyor. ASELSAN’ın TSK ile sözleşme imzaladığı anten projeleri arasında Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi, Genel Maksat Helikopteri Haberleşme Cihazları Projesi, Azerbaycan Hava Platformları ve Kule Haberleşme Sistemi Modernizasyonu Projesi, Azerbaycan Radyolink Haberleşme Sistemi ve Siper Projeleri başta olmak üzere çok sayıda anten projesi bulunuyor. Bu projeler kapsamında üretilen antenler sahada etkin bir şekilde kullanılıyor.

ASELSAN, son yapılan anlaşmaya göre kara araçlarında kullanılan 30-512 MHz V/UHF araç içi telsiz antenlerinin yerli versiyonunu üretecek. Proje kapsamında 2021-2024 yıllarında çok sayıda yerli telsiz anteni teslimatı yapılacak.

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Sivil haberleşme alanında da anten üretiyor

Savunma sanayi alanındaki projeleriyle öne çıkan ASELSAN, sivil alanda da anten üretimi gerçekleştiriyor. GSM baz istasyonlarında kullanılan çok bantlı baz istasyonu antenlerini yerli imkanlarla üretiyor. Yurt içindeki operatörlerin yanı sıra yurt dışına da satış yapıyor. Şirket çok sayıda 4XPOL GSM anteni teslimatı yapacak, 8XPOL GSM anteninin prototip doğrulama çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayacak. Yerli baz istasyonu ULAK’da ASELSAN üretimi çok sayıda parça kullanılıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsan-anten-uretiminde-rekor-yerlilik-oranina-ulasti/2128681

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