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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti

    Ülkemizin savunma sanayii alanında önde gelen şirketlerinden olan ASELSAN, çok fonksiyonlu İHA patenti aldı. Hava aracı, farklı yöntemlerde iniş kalkış yapabiliyor.
    12 Nisan 2021, 00:30 (2 gün)
    6,9b
    1
    51
    Savunma Sanayi
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    26

    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti
    Ülkemiz savunma sanayii şirketleri arasında yer alan ASELSAN, önümüzdeki dönemde çok ses getirme potansiyeli olan bir insansız hava aracı (İHA) patenti aldı.

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    İniş kalkış yetenekleri sayesinde çok fonksiyonlu İHA olarak kabul edilen hava aracının patenti 21 Ocak tarihinde alındı. Kanat altına yerleştirilen podlar sayesinde hem dikey iniş kalkış (VTOL) hem de dikine veya kısa pistlerden iniş kalkış (VSTOL) özellikleri kazanan İHA, aynı zamanda konvansiyonel iniş kalkış (CTOL) yöntemini kullanabiliyor.

    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti
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    Patenti alınan İHA’ya söz konusu yetenekleri kazandıran özellikler ise hem döner kanatlı hava araçlarındaki gibi rotorlara hem de kıç tarafındaki pervaneye güç veren motordan geliyor. Kanat altına takılı ters dönüşlü özellikli rotorlar İHA’ya dikey iniş ve kalkış özelliği kazandırıyor. Kalkış yapan İHA’nın ihtiyaç duyacağı güç ise arka tarafta yer alan pervaneden sağlanıyor.

    Kanat altına takılı podların çıkartılabildiği veya rotorların katlanabildiği İHA’da istenirse içten yanmalı veya elektrik tahrik sistemi kullanmak mümkün. Elektrikli tahrik sisteminin sessizlik gerektiren görevlerde bir avantaj sağlayabileceğini belirtmek lazım.

    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti
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    TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi gibi platformlarda etkin bir şekilde kullanılabilecek İHA, umarız en yakın dönemde seri üretim sürecine girer.



    https://www.savunmasanayist.com/aselsan-vtol-vstol-ctol-iha/
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    H hanahmet (ahmet han ayas) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Mükemmel özellik.
    Başarıları daha da artar inş.
    Yanıtla +35
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    A ahmetbmyo (ahme t) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Asehan
    Ucube olmayanı sen yap o zaman
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    WB 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir de Yunan haber kanallarindan takip edin bu haberleri, cildiriyorlar
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    orcnd (orçun ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bir F35 değil ama pratikte çok daha fazla işimize yarayacak bir ürün olur. ilk türk vtol araç bu mu olacak eğer yapılırsa acaba ?
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Doğalgazımız bile var
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne demezsin.
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    U uluscebecicankaya 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Buu ihalar sihalar konusuna daha çok yönelmeliyiz harikayız
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    A ak_n (akın çetin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu gemiden dikey iniş kalkış yapamayan hava araçları kalkış yapamayacak mı o kısmı anlayamadım F16 ve diğer sihalar mesela.
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    axelfoly 2 gün ( Mesaj Silindi )
    böyle bir kurumu bize kazandıran Erbakan hocaya rahmet olsun
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    M muammer816 (muammer dosthan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel görünüyor. düşünebilmek,üretebilmek ve patent alabilmek bunlar önemli.seri üretim tabiki paha biçilemez. oturduğumuz yerden yazmak,yorum yapmak ya da sadece düşünebilmek yeterli değil. mühendislerimizi,teknisyenlerimizi emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyor,tebrik ediyorum.
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    U ulayrason 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çok güzel bir yöntem olmuş. üstelik havada asılı bile kalabilir.ustelik basit bir yöntem ile bunu yapmaları çok güzel olmuş.
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    K kakarikikiri (jean paul Sartre) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    TCG ANADOLU nun dizaynı F35B serisi için yapıldı diye biliyorum, dikey iniş kalkış kapabilecek şekilde. şuan atıl hale geldi koca gemi, drone falan indirecez herhalde şimdi üstüne.
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    U ulayrason 2 gün ( Mesaj Silindi ) kakarikikiri
    yanlış biliyorsun TCG Anadolu bir çok işlev için kullanılacak şekilde yapıldı. nakliye islemindede kullanılıyor. catapult sistemi geliştirilir takılırsa işlevsel halede gelir uçak gemisi olarak. bu arada hiç bir askeri araç tek amaçlı kullanım düşüncesi ile kullanılmaz. değişken savaş koşullarına göre uyarlanabilir özelliktedir.
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    B baybay17 (g. e.) 2 gün ( Mesaj Silindi ) kakarikikiri
    bizim sipariş ettiğimiz F35 ler dikey iniş kalkış yapan model değildi zaten.

    TCG Anadolu nun tasarımını ispanya dan Navantia tersanesinden aldık. ispanyollar da helikopter ve harrier konumlandımış durumda bu gemiye.

    https://tr.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_AV-8B_Harrier_II

    https://tr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_I_(L-61)

    biz bir çok konuda olduğu gibi bu konuda da plansız programsız olaya daldığımız için şu an bu gemiye indirip kaldıracak helikopter dışında bir hava aracımız yok. tekrar söylüyorum bizim F35 ler bu gemiye uygun değildi zaten.

    seahawk helikopterleri zaten deniz kuvvetleri nin bir çok gemisine inip kalkabiliyor. buna seahawk koymak da mantıksız..

    şimdi damat buna uygun iha yapacak, onu bekleyeceğiz..

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    YasinCC (Yasin ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu patent nasıl alınmış anlaamdım zaten var bu çözümler. Sanıldığının aksine pekte verimli değil
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    hulkibey (Hulki Pehlivan) 19 sa. ( Mesaj Silindi ) YasinCC
    Dediginiz dogru. Teknik patent degil zaten, tasarim patenti.

    Soz konusu teknik cozumlerin paket olarak kullanildigi tasarimin patentini almis ASELSAN 21 Ocak'ta.
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