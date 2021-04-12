ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti

Ülkemiz savunma sanayii şirketleri arasında yer alan ASELSAN, önümüzdeki dönemde çok ses getirme potansiyeli olan bir insansız hava aracı (İHA) patenti aldı.

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İniş kalkış yetenekleri sayesinde çok fonksiyonlu İHA olarak kabul edilen hava aracının patenti 21 Ocak tarihinde alındı. Kanat altına yerleştirilen podlar sayesinde hem dikey iniş kalkış (VTOL) hem de dikine veya kısa pistlerden iniş kalkış (VSTOL) özellikleri kazanan İHA, aynı zamanda konvansiyonel iniş kalkış (CTOL) yöntemini kullanabiliyor.

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Patenti alınan İHA’ya söz konusu yetenekleri kazandıran özellikler ise hem döner kanatlı hava araçlarındaki gibi rotorlara hem de kıç tarafındaki pervaneye güç veren motordan geliyor. Kanat altına takılı ters dönüşlü özellikli rotorlar İHA’ya dikey iniş ve kalkış özelliği kazandırıyor. Kalkış yapan İHA’nın ihtiyaç duyacağı güç ise arka tarafta yer alan pervaneden sağlanıyor.

Kanat altına takılı podların çıkartılabildiği veya rotorların katlanabildiği İHA’da istenirse içten yanmalı veya elektrik tahrik sistemi kullanmak mümkün. Elektrikli tahrik sisteminin sessizlik gerektiren görevlerde bir avantaj sağlayabileceğini belirtmek lazım.

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TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi gibi platformlarda etkin bir şekilde kullanılabilecek İHA, umarız en yakın dönemde seri üretim sürecine girer.

https://www.savunmasanayist.com/aselsan-vtol-vstol-ctol-iha/

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