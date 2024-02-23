Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile hedefi başarıyla vurdu

Tam Boyutta Gör Baykar’ın büyük boyutlu insansız hava aracı Bayraktar Akıncı, ASELSAN’ın kızılötesi kamerası ASELFLIR-500 ile ilk atış testini gerçekleştirdi. Deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etmeyi başardı.

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Test atışının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ASELFLIR-500 entegre edilen Bayraktar Akıncı’nın deniz üstünde hareketli Albatros insansız deniz aracını başarıyla imha ettiği görülüyor. ASELFLIR-500’ün entegre edilmesiyle birlikte Bayraktar Akıncı, milli ve özgün olarak daha kabiliyetli hale geldi.

Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.

ASELFLIR-500 özellikleri

220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık

HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı

ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık

Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla

Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil

Küçük ve Hafif Sistem

Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka

Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri

Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim

Üstün Menzil Performansı

Yüksek Performanslı HD IR Kamera

Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme

Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı

“High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre

12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli

Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera

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