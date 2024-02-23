Bayraktar AKINCI, ASELFLIR-500 ile hedefi başarıyla vurdu

Test atışının görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde ASELFLIR-500 entegre edilen Bayraktar Akıncı’nın deniz üstünde hareketli Albatros insansız deniz aracını başarıyla imha ettiği görülüyor. ASELFLIR-500’ün entegre edilmesiyle birlikte Bayraktar Akıncı, milli ve özgün olarak daha kabiliyetli hale geldi.
Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemleri alanında kendini geliştiren ASELSAN, ASELFLIR-500 ile yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi sunuyor. ASELFLIR-500’de 3-5 mikrometre yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, yüksek çözünürlüklü gündüz görüş kamerası, yüksek çözünürlüklü SWIR kamera, lazer hedef işaretleme birimi, lazer mesafe ölçme birimi, lazer nokta takibi ve lazer noktalama özellikleri bulunuyor. ASELSAN CATS’a ve Kanada’nın ambargo uyguladığı MX-15D’ye kıyasla daha iyi görüntü ve daha iyi performans sunuyor.
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm Çaplı Ortak Optik Açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR Kameraların Dar Görüş Açısı
- ve Çok Dar Görüş Açısı İçin Çok Büyük Optik Açıklık
- Daha Büyük Optik Açıklık Sayesinde Alınan Daha Fazla
- Işık ile Daha İyi Görüntü Kalitesi ve Daha Uzun Menzil
- Küçük ve Hafif Sistem
- Termal ve Day TV Görüntüleme Kanallarında Yapay Zeka
- Tabanlı Görüntü İşleme Çözümleri
- Tek Bir Hatta Değiştirilebilir Birim
- Üstün Menzil Performansı
- Yüksek Performanslı HD IR Kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV Kamera Sayısal Büyütme
- Uygulanmaksızın 1920x1080p Video Çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV Kameralara Göre
- 12.8 Kat Daha Fazla Sensör Pikseli
- Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.