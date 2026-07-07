ASELSAN GÖKBAĞI: Starlink benzeri askeri haberleşme ağı geliyor

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Tam Boyutta Gör ASELSAN, GÖKBAĞI projesini kamuoyuna tanıttı. Alçak Dünya yörüngesi (LEO) uydu ağı ile askeri 5G teknolojilerini aynı altyapıda bir araya getirecek sistem, karasal haberleşme altyapısının bulunmadığı bölgelerde dahi dünyanın herhangi bir noktasından güvenli ve kesintisiz iletişim kurulmasını hedefliyor.

Şirketin 7 Temmuz'da yaptığı paylaşımda GÖKBAĞI'nın temel yetenekleri de açıklandı. Buna göre sistem güvenli ve kriptolu haberleşme, yüksek veri kapasitesi, hareket halindeyken kesintisiz bağlantı ve elektronik harp ortamında yüksek dayanıklılık sunacak.

GÖKBAĞI projesi bu yıl başlatıldı

Projenin ilk kez kamuoyuna duyurusu, 1 Şubat'ta düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında gerçekleştirildi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uzaydan doğrudan 5G ve 6G haberleşme alanında Türkiye'nin GÖKBAĞI projesini başlattığını açıklamıştı.

Görgün, projenin yakın yörünge uyduları üzerinden askeri 5G ve 6G haberleşme altyapısı oluşturmayı hedeflediğini belirtmiş ve çalışmanın 2026 yılı içerisinde başlatılacağını ifade etmişti.

Tam Boyutta Gör Bu sürecin önemli adımlarından biri ise mayıs ayında düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı sırasında atıldı. Burada Yakın Yörünge Uyduları ve Askeri 5G/6G Haberleşme Sistemi (GÖKBAĞI) Projesi için imzalar atıldı.

GÖKBAĞI'nın en dikkat çekici yönlerinden biri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait unsurların dünyanın herhangi bir noktasında alçak yörünge uyduları üzerinden aynı güvenli ağda haberleşebilmesini hedeflemesi.

Türk uydularının sayısı artıyor

Türkiye'nin uzaydaki mevcut altyapısında TÜBİTAK tarafından geliştirilen GÖKTÜRK-1, GÖKTÜRK-2 ve İMECE uyduları alçak yörüngede görev yaparak kritik keşif ve gözlem verileri sağlıyor. Türkiye'nin ilk özel LEO uydu operatörü Plan-S tarafından geliştirilen Connecta IoT ağında ise şu an 16 adet aktif uydu bulunuyor. Gelecekte bu sayının 200 uyduya çıkarılması hedefleniyor.

ASELSAN da Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirdiği LUNA serisini genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ikinci LUNA uydusu Mart 2026'da SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı.

Tam Boyutta Gör Alçak yörünge uydu alanında kapsamlı çalışmalar yürüten şirketlerden biri de Baykar. Şirket, Starlink benzeri bir uydu ağı kurmayı ve takım uydu altyapısını geliştirmeyi hedefliyor. Baykar, önümüzdeki 5 yıl içinde 100 uyduyu uzaya göndermeyi planlıyor.

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Bu kapsamda Fergani tarafından geliştirilen FGN-100-d1 uydusu Ocak 2025'te fırlatılırken beşinci Fergani uydusu ise Mart 2026'da SpaceX roketiyle yörüngeye yerleştirildi.https://www.donanimhaber.com/fergani-uzay-in-besinci-milli-uydusu-uzayda--203855

Takım uydu sistemleri, Türkiye'nin gelecekte kendi küresel konumlama sistemini (GNSS) geliştirebilmesi açısından da önem taşıyor. Mevcut GPS benzeri sistemlerin olası kriz veya savaş durumlarında ilgili ülkeler tarafından sınırlandırılabilmesi, alternatif milli çözümlerin stratejik değerini artırıyor.

Küresel konumlama alanında bugün ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS, Avrupa'nın GALILEO, Çin'in BEIDOU, Hindistan'ın NAVIC ve Japonya'nın QZSS sistemleri faaliyet gösteriyor.

Haberleşme tarafında ise alçak yörünge uydu ağları son yıllarda büyük önem kazandı. Bu alanda SpaceX'in Starlink ağı 10.700'den fazla aktif uyduyla dünyanın en büyük LEO haberleşme sistemi konumunda bulunuyor. Amazon'un Leo (Project Kuiper) ağı ise 390 uyduyu geride bırakmış durumda. Çin ise bu alanda Qianfan ve GuoWang gibi dev uydu projeleri yürütüyor. Bu projelerin her biri on binlerce uydu fırlatmayı hedeflese de şu anda uzayda yaklaşık 200 ile 250 arasında uydu bulunmakta.

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