ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi ilk atışlı testini başarıyla geçti

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayiindeki öncü kuruluşlarından ASELSAN, GÖKTAN Projesi kapsamında gerçekleştirdiği atışlı ilk test faaliyetini başarıyla tamamlandığını duyurdu. 18 Şubat’ta Sinop’tan gerçekleştirilen testlerde, ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKTAN Projesiyle fırlatılan TOLUN mühimmatı hedefi tam isabetle vurdu.

ASELSAN ve DeltaV ortaklığı

GÖKTAN’ın test sürecinde öne çıkan yeniliklerden biri, TOLUN mühimmatına entegre edilen roket motoru oldu. Bu testle birlikte, hava platformlarından atılan güdümlü TOLUN mühimmatına yeni bir kullanım konsepti (karadan karaya)kazandırılmış oldu. Yeni entegrasyon, sistemin operasyonel menzilini artırarak kara hedeflerine yönelik etkinliğini önemli ölçüde güçlendirecek. TOLUN, hava platformlarında kullanıldığında 80 kilometre menzil sunabiliyordu. Ancak füze ile istenen irtifaya çıkarılan TOLUN'un artık 150+ kilometre menzile erişebilir hale geleceği değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında komuta ve atış kontrol sistemleriyle entegre edilen TOLUN, görev planlama ve hedefe angajman sürecinde yüksek hassasiyet sağlarken en dikkat çekici nokta ise DeltaV’nin roketinin kullanılması oldu. Detaylar açıklanmamış olsa da bu roketin firmanın hibrit roket teknolojisini kullanıyor olması yüksek ihtimal. Kullanılan roket de SORS temelli sisteme benziyor.

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GÖKTAN füzesinde yer alan TOLUN mühimmatının DeltaV roketinden ayrıldıktan sonra kanatlarını açarak hedefi başarıyla vurduğu belirtildi. GÖKTAN’ın geliştirilmiş sistem mimarisi, platform manevrasına gerek kalmadan 360 derece atış kabiliyeti sunuyor. Ayrıca, eğik atış yapabilme, çoklu angajman ve ardışık ateşleme gibi gelişmiş yeteneklere sahip olması, sistemin modern harp sahasında stratejik bir avantaj sağlamasına imkan tanıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği bu yeni nesil mühimmat sisteminin, önümüzdeki dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine dahil edilmesi ve farklı platformlarda kullanılması bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı açıklamada “ASELSAN’ın GÖKTAN Projesinde atışlı test başarıyla tamamlandı. DeltaV roketi ile fırlatılan TOLUN, roketten ayrıldıktan sonra kanatçıklarını açarak hedefine tam isabetle ulaştı. Bu zamana kadar hava platformlarından atılan ve başarısını defalarca kanıtlamış TOLUN mühimmatı, karadan-karaya vuruş yeteneğini de kazanmış oldu. GÖKTAN'ın sahada önemli bir fark yaratacağına eminiz” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında paylaşım yapan DeltaV ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni nesil motor teknolojilerimizle atmosfer içinden, uzayın derinliklerine kadar geniş spektrumda, sürdürülebilir roket motorlarını ülkemiz için geliştiriyoruz. TOLUN’u satıhtan fırlatarak, belirlenen irtifa ve hıza çıkartan roketimiz görevini tam başarı ile icra etti."

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ASELSAN’ın GÖKTAN Projesi ilk atışlı testini başarıyla geçti