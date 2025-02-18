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    GÖKSUR, denizlerdeki gücünü kanıtladı: İlk atış başarıyla gerçekleşti

    ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Türkiye’nin milli ve yerli nokta hava savunma sistemi olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk atışını başarıyla icra etti.
    GÖKSUR gücünü gösterdi: İlk atış başarıyla gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin milli ve yerli hava savunma sistemlerinden biri olan GÖKSUR, su üstü platformundan ilk kez atış gerçekleştirdi. ASELSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirilen bu sistem, Türk donanmasının hava savunma yeteneklerini önemli ölçüde artıracak.

    Mavi Vatan’ın yeni kalkanı

    Sinop açıklarında TCG BEYKOZ gemisinden yapılan başarılı test atışı, GÖKSUR’un sahada operasyonel olarak kullanılmaya hazır hale geldiğini gösterdi. BOZDOĞAN füzesi ile gerçekleştirilen bu test, çift yönlü veri bağı haberleşmesi gibi modern savaş ortamında kritik öneme sahip teknolojileri doğruladı.

    Türkiye’nin savunma sanayisindeki katmanlı hava savunma konsepti doğrultusunda geliştirilen GÖKSUR, gemisavar füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi birçok tehdide karşı etkili koruma sağlayacak.

    Özellikle fırkateyn ve korvet sınıfı gemiler için ideal bir hava savunma çözümü olan GÖKSUR’un modüler yapısı ve yüksek ihracat potansiyeli, uluslararası savunma sanayi çevrelerinde de büyük yankı uyandırmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKSUR’un ilk atışıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor."

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesi ile ilgili, "GÖKSUR nokta hava savunma sistemi 15 kilometre menzil, IIR füze, dikey atış ve satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik özellikleriyle ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.

    Farklı konfigürasyonları var

    GÖKSUR gücünü gösterdi: İlk atış başarıyla gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    ASELSAN’dan yapılan açıklamada GÖKSUR Nokta Hava Savunma Sisteminin üç farklı konfigürasyona sahip olduğu ve bunların hizmete sunulmaya hazır olduğu belirtildi: GÖKSUR 100-N VLS Dikey Atım Sistemi (Modular Vertical Launch System), GÖKSUR 100-N/StA Bağımsız Görev Yapabilen (All in One System) ve GÖKSUR 100-N Savaş Yönetim Sistemi ile Entegre Görev Yapabilen (Combat Management Integrated System) konfigürasyon.

    GÖKSUR Nokta Hava Savunma Sistemi özellikleri

    GÖKSUR gücünü gösterdi: İlk atış başarıyla gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    GÖKSUR; 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik, Çoklu Angajman Kabiliyeti, Yapay Zeka destekli Atış Kontrol Sistemi, modüler mimari tasarımı sayesinde farklı boyutlardaki platformlara entegrasyon kolaylığı, müstakilen ve/veya platformun Savaş Yönetim Sistemine entegre çalışabilme kabiliyeti, Veri Bağı ile uplink/downlink ara safha güdüm yetenekleri ile ön plana çıkıyor.
    • 15 km etkili menzil
    • Satha yakın gemi-savar ve seyir füzelerine, savaş uçaklarına, helikopterlere, İHA’lara karşı etkinlik
    • Yüksek tek atım önleme olasılığı
    • Yapay Zeka destekli gelişmiş Atış Kontrol Sistemi
    • Eş zamanlı çoklu angajman
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    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

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    TheJudgé 2 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 4 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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