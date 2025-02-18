GÖKSUR, denizlerdeki gücünü kanıtladı: İlk atış başarıyla gerçekleşti

- Mavi Vatan’ın yeni kalkanı
- Farklı konfigürasyonları var
- GÖKSUR Nokta Hava Savunma Sistemi özellikleri
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Mavi Vatan’ın yeni kalkanı
Sinop açıklarında TCG BEYKOZ gemisinden yapılan başarılı test atışı, GÖKSUR’un sahada operasyonel olarak kullanılmaya hazır hale geldiğini gösterdi. BOZDOĞAN füzesi ile gerçekleştirilen bu test, çift yönlü veri bağı haberleşmesi gibi modern savaş ortamında kritik öneme sahip teknolojileri doğruladı.
Türkiye’nin savunma sanayisindeki katmanlı hava savunma konsepti doğrultusunda geliştirilen GÖKSUR, gemisavar füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, savaş uçakları ve helikopterler gibi birçok tehdide karşı etkili koruma sağlayacak.
Özellikle fırkateyn ve korvet sınıfı gemiler için ideal bir hava savunma çözümü olan GÖKSUR’un modüler yapısı ve yüksek ihracat potansiyeli, uluslararası savunma sanayi çevrelerinde de büyük yankı uyandırmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKSUR’un ilk atışıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çelikkubbe'nin stratejik bir parçası olan katmanlı hava savunma sistemimiz, milli gemilerimizin güvenliğini sağlayacak GÖKSUR Yakın Hava Savunma Sistemi, açılı ya da dikey atım yeteneği, çoklu hedef önleme kabiliyeti ve parçacık tesirli harp başlığıyla zorlayıcı hava hedeflerine karşı etkili savunma sağlıyor."
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, ilk atışı yapılan GÖKSUR IIR füzesi ile ilgili, "GÖKSUR nokta hava savunma sistemi 15 kilometre menzil, IIR füze, dikey atış ve satha yakın uçan tehditlere karşı yüksek etkinlik özellikleriyle ön plana çıkıyor." ifadesini kullandı.
Farklı konfigürasyonları var
GÖKSUR Nokta Hava Savunma Sistemi özellikleri
- 15 km etkili menzil
- Satha yakın gemi-savar ve seyir füzelerine, savaş uçaklarına, helikopterlere, İHA’lara karşı etkinlik
- Yüksek tek atım önleme olasılığı
- Yapay Zeka destekli gelişmiş Atış Kontrol Sistemi
- Eş zamanlı çoklu angajman
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