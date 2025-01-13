Türk havacılık tarihinden bir ilk: ANKA 3 gövde içi mühimmatla atış gerçekleştirdi

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) X hesabından yapılan açıklamaya göre ANKA 3, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Yapılan atış testi, ASELSAN'ın yerli ve milli üretimi TOLUN mühimmatıyla 20 bin feet irtifada 180 knot hızla gerçekleştirilirken hedef tam isabetle vuruldu.

ANKA 3 bir ilk imza attı

Tam Boyutta Gör Bu test aynı zamanda Türk havacılık serüveni için de bir ilk anlamını taşıyor. Zira ilk defa yerli ve düşük radar görünürlüğüne sahip insansız bir savaş uçağının gövde içerisinden mühimmat ateşlendi. Konu hakkında TUSAŞ, "Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamadan ise “20 bin feet irtifada, 180 knot hızla yapılan bu atış, bağımsız savunma sanayii teknolojilerimizin ulaştığı zirveyi simgeliyor. ASELSAN’ın yerli ve millî TOLUN mühimmatı ile gerçekleştirdiği bu başarı, ortak bir hedefe inanan çalışanlarımızın azmini yansıtıyor.” dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu da X hesabından yaptığı açıklamada, "ANKA III gövde içerisinden gerçekleştirdiği mühimmat atışıyla savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. ASELSAN'ın TOLUN mühimmatıyla kazanılan bu tarihi başarı, yerli ve milli teknolojilerin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ülkemizin savunma kabiliyetlerini artırmak ve bağımsızlığını güçlendirmek adına gösterilen bu özverili çalışma hepimizi gururlandırıyor. Daha büyük başarılar için aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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ASELSAN tarafından geliştirilen TOLUN ve TOLUN-IIR Kızılötesi Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mühimmat sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılan bir mühimmat konumunda. Beton delici özelliğe sahip TOLUN halihazırda envanterde bulunurken parça tesirli TOLUN-IIR’nin ise bu yıl envantere girmesi bekleniyor.

ANKA 3 ne işe yarayacak?

Tam Boyutta Gör Uçan kanat ANKA 3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA’larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek.

ANKA 3 ne zaman envantere girecek?

ANKA 3 için testler hız kesmeden devam ediyor. Daha önceki resmi açıklamalara göre bu testlerde herhangi bir aksama olmazsa 2025 yılı içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'ne 1 adet ANKA 3'ün teslim edilmesi bekleniyor. ANKA 3’ün ilk prototipi 28 Aralık 2023’te, ikinci prototipi ise 12 Kasım 2024’te uçmuştu.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk: 9,5m

Kanat açıklığı: 12,5m

Yükseklik: 2,8m

Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg

Faydalı yük: 1.200kg

Azami irtifa: 40.000ft

Seyir hızı: 0,4 Mach

Azami hız: 0,7 Mach

İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

Azami havada kalış süresi: 10 saat

Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)

Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)

Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST

Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

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