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    Anlık Bildirim

    ASELSAN, “oyun değiştirici” 10 yeni ürününü sergiliyor

    ASELSAN, oyun değiştirici teknolojileri ve yeni ürünleriyle SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na en büyük stant alanıyla en geniş katılımı gerçekleştiriyor.
    ASELSAN, “oyun değiştirici” 10 yeni ürününü sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, oyun değiştirici nitelikteki 10 yeni ürününü SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sergiliyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, 1400'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

    ASELSAN, fuara en geniş katılım gösteren firma olarak dikkat çekerken insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme, elektro-optik sistemler ve radar çözümleri gibi ileri teknoloji ürünleri ile savunma sanayisindeki yeteneklerini sergileyecek.

    ASELSAN'dan SAHA EXPO çıkarması

    Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi:

    “SAHA EXPO’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturacağız. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde bugün 4 yeni ürünün lansmanını yapacağız. Yarın da İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız. ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak.”

    ASELSAN, “oyun değiştirici” 10 yeni ürününü sergiliyor Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, özellikle yeni nesil anti-dron sistemleriyle fuarda büyük ilgi görmeyi hedefliyor. KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV adını verdiği dron avcısı sistemlerini dünya pazarına sunulacak. Ayrıca, yerli mühendislik ürünü olan yeni elektronik harp podları da sergilenecek. Bu sistemler arasında ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/S ve ANTIDOT 2-U modelleri yer alıyor.

    ASELSAN’ın uçtan uca milli ve güvenli haberleşme teknolojilerini içeren ağ tabanlı çözümleri ise savunma sanayi profesyonellerinin ilgisine sunulacak. Bu sistemler arasında AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ve ARTCom 6993-A URAL gibi ürünler öne çıkıyor. ASELSAN bunların yanında fuarda 100’den fazla sistemi de sergielyecek.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-oyun-degistirici-teknolojileriyle-saha-expoda-yer-alacak/3367110 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/turk-savunma-sanayisi-saha-expoda-ileri-teknolojilerini-sergiliyor/3370134
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 4 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 5 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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