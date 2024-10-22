ASELSAN, “oyun değiştirici” 10 yeni ürününü sergiliyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, oyun değiştirici nitelikteki 10 yeni ürününü SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda sergiliyor. İstanbul Fuar Merkezi'nde 22-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar, 1400'den fazla firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

ASELSAN, fuara en geniş katılım gösteren firma olarak dikkat çekerken insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme, elektro-optik sistemler ve radar çözümleri gibi ileri teknoloji ürünleri ile savunma sanayisindeki yeteneklerini sergileyecek.

ASELSAN'dan SAHA EXPO çıkarması

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi:

“SAHA EXPO’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturacağız. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde bugün 4 yeni ürünün lansmanını yapacağız. Yarın da İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız. ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak.”

Tam Boyutta Gör ASELSAN, özellikle yeni nesil anti-dron sistemleriyle fuarda büyük ilgi görmeyi hedefliyor. KORKUT 25, BUKALEMUN ve KANGAL FPV adını verdiği dron avcısı sistemlerini dünya pazarına sunulacak. Ayrıca, yerli mühendislik ürünü olan yeni elektronik harp podları da sergilenecek. Bu sistemler arasında ANTIDOT 2-U LB/MB/HB, ANTIDOT 2-U/S ve ANTIDOT 2-U modelleri yer alıyor.

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ASELSAN’ın uçtan uca milli ve güvenli haberleşme teknolojilerini içeren ağ tabanlı çözümleri ise savunma sanayi profesyonellerinin ilgisine sunulacak. Bu sistemler arasında AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ve ARTCom 6993-A URAL gibi ürünler öne çıkıyor. ASELSAN bunların yanında fuarda 100’den fazla sistemi de sergielyecek.

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