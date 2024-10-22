ASELSAN, “oyun değiştirici” 10 yeni ürününü sergiliyor

ASELSAN, fuara en geniş katılım gösteren firma olarak dikkat çekerken insansız sistemler, uydu teknolojileri, askeri haberleşme, elektro-optik sistemler ve radar çözümleri gibi ileri teknoloji ürünleri ile savunma sanayisindeki yeteneklerini sergileyecek.
ASELSAN'dan SAHA EXPO çıkarması
Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen denizaltıdan gemiye, kara aracından tanka, İHA’dan uçağa ve uydulara kadar bütün platformlarda ASELSAN’ın bir elektronik sisteminin yer aldığını anlatan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şunları söyledi:
“SAHA EXPO’da 3 alanda 10 yeni ürünü kamuoyuyla buluşturacağız. Dron saldırılarına karşı anti-drone sistemleri çerçevesinde bugün 4 yeni ürünün lansmanını yapacağız. Yarın da İHA’lar için elektronik harp podları ve hava araçları için son teknoloji ağ tabanlı haberleşme sistemlerini ilk defa bu fuarda dünyayla buluşturacağız. ASELSAN, yaklaşık 1 milyar dolarlık gerek yurt içi gerek yurt dışı yeni sözleşmelere imza atacak.”
ASELSAN’ın uçtan uca milli ve güvenli haberleşme teknolojilerini içeren ağ tabanlı çözümleri ise savunma sanayi profesyonellerinin ilgisine sunulacak. Bu sistemler arasında AcroSAT-Ka45-A, T-Link LOS-A, T-Link LOS-MG ve ARTCom 6993-A URAL gibi ürünler öne çıkıyor. ASELSAN bunların yanında fuarda 100’den fazla sistemi de sergielyecek.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsan-oyun-degistirici-teknolojileriyle-saha-expoda-yer-alacak/3367110 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/turk-savunma-sanayisi-saha-expoda-ileri-teknolojilerini-sergiliyor/3370134 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)