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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    NASA, UUİ ile birlikte alçak yörüngeyi ticarete açıyor! İlk anlaşma Axiom Space ile

    NASA, alçak yörünge ekonomisi fikrini hayata geçirmek için ilk somut adımı attı ve Axiom Space isimli şirketle bir anlaşma sağladı. Şirkete ait modül, araştırma imkânı dahil birçok fırsat sunacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    NASA, UUİ ile birlikte alçak yörüngeyi ticarete açıyor! İlk anlaşma Axiom Space ile
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    NASA bir süredir üzerinde çalıştığı Uluslararası Uzay İstasyonu’nu (UUİ) ticari hale getirme planlarının ilk somut adımını sonunda attı. ABD Houston merkezli Axiom Space isimli şirket ile varılan anlaşma kapsamında UUİ’nin Node 2 İleri limanına şirketin geliştirdiği modül eklenecek.

    NASA’nın alçak yörünge ekonomisi fikrini hayata geçirmek adına atılan bu adım sayesinde UUİ’ye eklenecek modüller; farklı ülkelere veya özel şirketlere yerçekimsiz ortamda çalışma ve araştırma imkânı sunarken varlıklı turistlere de uzayda konaklama fırsatı verebilecek.

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    Alçak yörüngenin bir ticaret sahası haline getirilmesinin ilk ayağı olan proje dahilinde, NASA’nın elde edeceği gelirin de kurumun gelecekte icra edeceği görevler ve projeler için kaynak oluşturacağı ifade ediliyor.

    Her sektöre hizmet verebilecek

    Axiom Space’in oldukça önem verdiği program ile özel şirketlerin astronot eğitimleri icra edebileceği, yeni tip ilaçlar geliştirilebileceği, üç boyutlu yazıcılarla insan organları üretilebileceği ve hatta sinema ve reklam filmleri çekilebileceği belirtiliyor. Şirketin uzun vade hedefleri arasında UUİ’ye eklenen modüllerin zamanla istasyondan ayrılarak kendi aralarında birleşmek suretiyle yeni bir uzay istasyonu oluşturma fikri bulunuyor.

    NASA, UUİ ile birlikte alçak yörüngeyi ticarete açıyor! İlk anlaşma Axiom Space ile

    Axiom Space ile varılan anlaşmayı “Hizmete hazır!” tweeti ile duyuran NASA Müdürü Jim Bridenstine açıklamalarına söyle devam etmiş; “Küresel ekonomiye katkı sağlamak ve uzay keşiflerinde yol kat etmek için NASA’nın sanayi şirketleri ile çalışma biçimini kökten değiştiriyoruz. Axiom’un uzayı bir ticaret sahası haline getirmek için ortaya koyduğu çaba, NASA’nın uzun vadede ihtiyaç duyacağı astronot eğitimleri ve bilimsel araştırmalar için çok önemli.”

    Axiom Space’in söz konusu modülü UUİ'ye ne zaman ekleyeceği kapsamında bir açıklama yapılmasa da şirketin 2021 yılı itibariyle uzayda ticaret yapmaya başlamak istediği belirtiliyor.



    https://tr.euronews.com/2020/01/28/nasa-uluslararas-uzay-istasyonuna-kiralik-oda-ofis-modulleri-ekletecek Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç 3 sa.
    Yörüngenin sahibi NASA ile ABD miymiş yani onu mu anlayalım buradan?
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