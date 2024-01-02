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    Anlık Bildirim

    ASELSAN, 2024’ün ilk ihracatını yaptı: 58,9 milyon dolar

    Savunma sanayisinin önemli figürlerinden ASELSAN, hızlı bitirdiği bir yılın ardından 2024’e de fırtına gibi girdi. Firma, yaptığı açıklamada yılın ilk ihracatını gerçekleştirdiğini duyurdu.
    ASELSAN, 2024’ün ilk ihracatını yaptı: 58,9 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Her ne kadar ASELSAN’ı savunma sanayisinde elde ettiği başarımlar için anıyor olsak da firma aynı zaman sivil teknolojiler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Firma, 2023 yılını oldukça dolu dolu bitirirken 2024’ün henüz ilk günlerindeyken gerçekleştirdiği ihracat ile de rakiplerine sinyal verdi. ASELSAN, yaptığı son ihracat sözleşmesinin 58,9 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.

    ASELSAN’dan 2024’ün ilk ihracatı

    ASELSAN, Akıllı Ulaşım Sistemleri için 58.887.692 ABD doları (yaklaşık 1.75 milyar TL)değerinde yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Firma, alıcı tarafı açıklamadı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “ASELSAN olarak sadece savunma teknolojilerinde değil, sivil alanda da bir kez daha başarımızı kanıtladık ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladık.”

    ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’da X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni sözleşmeyi şu ifadelerle duyurdu: “ASELSAN olarak kazandığımız bir ihracat başarısı daha 2024'ün ilk günlerinde ülkemize hayırlı olsun. Yüksek savunma teknolojilerinde edindiğimiz üstün deneyimi sivil teknolojilere de yansıtmaya, uluslararası pazarlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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