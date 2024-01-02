ASELSAN, 2024’ün ilk ihracatını yaptı: 58,9 milyon dolar

ASELSAN’dan 2024’ün ilk ihracatı
ASELSAN, Akıllı Ulaşım Sistemleri için 58.887.692 ABD doları (yaklaşık 1.75 milyar TL)değerinde yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Firma, alıcı tarafı açıklamadı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “ASELSAN olarak sadece savunma teknolojilerinde değil, sivil alanda da bir kez daha başarımızı kanıtladık ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladık.”
ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’da X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni sözleşmeyi şu ifadelerle duyurdu: “ASELSAN olarak kazandığımız bir ihracat başarısı daha 2024'ün ilk günlerinde ülkemize hayırlı olsun. Yüksek savunma teknolojilerinde edindiğimiz üstün deneyimi sivil teknolojilere de yansıtmaya, uluslararası pazarlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.”Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.