ASELSAN, 2024’ün ilk ihracatını yaptı: 58,9 milyon dolar

Tam Boyutta Gör Her ne kadar ASELSAN’ı savunma sanayisinde elde ettiği başarımlar için anıyor olsak da firma aynı zaman sivil teknolojiler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Firma, 2023 yılını oldukça dolu dolu bitirirken 2024’ün henüz ilk günlerindeyken gerçekleştirdiği ihracat ile de rakiplerine sinyal verdi. ASELSAN, yaptığı son ihracat sözleşmesinin 58,9 milyon dolar değerinde olduğunu duyurdu.

ASELSAN’dan 2024’ün ilk ihracatı

ASELSAN, Akıllı Ulaşım Sistemleri için 58.887.692 ABD doları (yaklaşık 1.75 milyar TL)değerinde yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Firma, alıcı tarafı açıklamadı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “ASELSAN olarak sadece savunma teknolojilerinde değil, sivil alanda da bir kez daha başarımızı kanıtladık ve Akıllı Ulaşım Sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 58.887.692 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladık.”

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ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol’da X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni sözleşmeyi şu ifadelerle duyurdu: “ASELSAN olarak kazandığımız bir ihracat başarısı daha 2024'ün ilk günlerinde ülkemize hayırlı olsun. Yüksek savunma teknolojilerinde edindiğimiz üstün deneyimi sivil teknolojilere de yansıtmaya, uluslararası pazarlarda bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

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