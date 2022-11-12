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    Pokemon'un ana karakteri Ash Kethcum, 25 yıl sonra nihayet şampiyon oldu

    Pallet Kasabalı Ash Ketchum 25 sezonun sonunda dünyanın en güçlü eğitmeni unvanını kazanarak hedefine ulaşıyor.                                                   
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    Ash Kethcum, 25 yıl sonra nihayet şampiyon oldu Tam Boyutta Gör
    Pokémon çizgi dizisinin ana karakteri Ash Ketchum, Dünya Taç Giyme Serisi’nde Sekiz Usta Turnuvası’nı kazanarak Pokémon dünyasındaki en iyi Eğitmen unvanına layık görüldü. Ash zaferini Pokémon Benzersiz Yolculuklar adlı dizinin Japonya’da 11 Kasım tarihinde ve ileriki günlerde tüm dünyada gösterime girecek olan son bölümünde kutluyor.

    Pokémon çizgi dizisinin son sezonunda Ash ile Pikachu eğitimlerini ve yeteneklerini sınıyor. Sonunda da Ash, Pokémon Dünya Taç Giyme Serisi’nin yeni Hükümdarı unvanını kazanarak hedefine ulaşıyor. Bu tarihî zafer Ash’in 25 yıl boyunca Pokémon dünyasında yaptığı sayısız maçtan zorlu araştırmalara kadar tüm maceralarıyla geldiği son nokta oluyor.

    Ash Kethcum Şampiyon Oldu

    Kanto bölgesinde başladıkları yolculuk boyunca Ash ile Pikachu pek çok rakiple karşı karşıya geliyor ama turnuva zaferini hep kıl payı kaçırıyor. Bu güçlü ikili yolculuğuna devam ediyor ve Ash nihayet Alola bölgesindeki Manalo Konferansı’nda dünyanın ilk Pokémon Ligi Şampiyonu unvanını kazanıyor. Böylece bir Pokémon Eğitmeni olarak ne kadar ilerleme kaydettiğini gözler önüne seriyor.

    Ash’in elde ettiği Dünya Şampiyonu unvanı popüler kültürde önemli bir dönüm noktası ve aynı zamanda Ash’in yolculuğunu 25 yıldır takip eden sadık Pokémon hayranlarına kutlamak için bir önem teşkil ediyor.

    Ash Kethcum, 25 yıl sonra nihayet şampiyon oldu Tam Boyutta Gör

    The Pokémon Company International’ın Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Taito Okiura, “Ash Ketchum’un 25 sezon boyunca dünyanın en iyi Pokémon Eğitmeni unvanını kazanmak için gösterdiği azim, Eğitmen olmanın ne demek olduğunu en iyi yansıtan özellik.” dedi. Taito Okiura “Pokémon Benzersiz Yolculuklar adlı dizinin yeni sezonu ve bu macera dolu son bölümü önümüzdeki yıl tüm dünyada gösterime girdiğinde bu unutulmaz anı Pokémon hayranlarıyla birlikte kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Hayranların kaçırmak istemeyeceği bir sezon olacak bu!” diye sözlerine devam etti.

    Pokémon Benzersiz Yolculuklar dizisi şu an yalnızca ABD Netflix’te gösteriliyor. Pokémon hayranları yeni bölümlerin ne zaman gösterime gireceği hakkında bilgi edinmek ve Ash’in dünyanın en güçlü Pokémon Eğitmeni olmaya giden yolda yaşadığı son maceralarda Ash ile Pikachu’ya eşlik etmek için Netflix’i takip edebilir.

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