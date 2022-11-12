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    YouTube canlı soru cevap özelliğini getiriyor

    YouTube içerik üreticileri, canlı yayın yaparken artık soruları seçebilecek ve istediğini en üst kısma sabitleyebilecek. Böylece izleyicilerle daha iyi etkileşim kurabilecek. 
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    YouTube canlı yayınlarında içerik üreticilerinin en önemli sorunu, soruların cevaplanmasıydı. Canlı yayın esnasında yayıncı sohbette sorulan soruları okuyarak cevaplıyor ve izleyicilerin soruyu yakalaması zorlaşıyordu. YouTube bu soruna el atıyor.

    YouTube Soru-Cevap

    YouTube tarafından canlı yayınlara getirilen yeni özellik izleyicilerle daha iyi bir etkileşim kurmayı amaçlıyor. Canlı yayın veya Premier esnasında kontrol odasından soru-cevap oturumunu başlatarak özelliği aktif hale getirebiliyorsunuz.

    Bu özellikte yayıncı bir soruyu seçerek sohbetin en üst kısmına sabitleyebiliyor. İşi bittiğinde ise diğer soruya geçiyor. Kelimelere göre soruların filtrelenmesi, inceleme için bekletilmesi veya art niyetli soruların rapor edilmesi mümkün.

    Soru-Cevap özelliğinde moderatör belirleme mevcut değil ancak kanalın editörü veya yönetici eşi varsa soruları sabitleme veya silme görevini yerine getirebiliyor. YouTube Soru-Cevap özelliği yavaş yavaş tüm kullanıcılara dağıtıma başladı.

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