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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi

    Günümüzdeki modern tıbba ve teknolojik imkanlara rağmen dünya genelinde ''supercentenarian'' olarak adlandırılan kişi sayısının yaklaşık olarak 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Büyük ihtimalle, ben de dahil olmak üzere bu yazıyı okuyan birçok kişi 100 yaşından sonrasını göremeyecek. Bu durumu düşünen ve araştırmak isteyen bir grup araştırmacı, 100 yaşını aşan kişilerin immün sistemlerini inceledi ve sağlıklı genç erişkinlerde bile nadir olarak görülen belirli bir türdeki bağışıklık hücrelerinin, bu kişilerde yüksek düzeyde bulunduğunu tespit etti.

    Günümüzdeki modern tıbba ve teknolojik imkanlara rağmen dünya genelinde ''supercentenarian'' ( yaşı 110'u geçmiş insanlar için kullanılan bir terim ) olarak adlandırılan kişi sayısının yaklaşık olarak 1000 civarında olduğu tahmin ediliyor.

    Yeni araştırma için the RIKEN Center for Integrative Medical Science ( IMS ) kurumu ile Kelo University kurumu araştırmacıları ortaklaşa çalıştı ve ''supercentenarian'' kişiler ile genç bireylerin immün sistem hücreleri karşılaştırmalı olarak incelendi. Araştırma için asırlık kişilerden 40.000'in üzerinde hücre alındı ve yaşları 50 ila 80 arasında değişen 5 kişilik kontrol grubundan alınan 20.000 hücre ile karşılaştırıldı.

    Senilite

    Asırlık insanlarda özelleşmiş immün hücreler tespit edildi
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    Yapılan incelemelerde kontrol grubu ile asırlık grubun immün sistem hücreleri arasında 5 major farklılık tespit edildi. Asırlık grubun B hücresinden fakir olduğu, T hücrelerinin ise kontrol grubuyla aynı olduğu tespit edildi.

    Ancak asırlık grup ile kontrol grubunun arasındaki en önemli fark bu değildi. İncelemeler sonucunda asırlık grubun spesifik bir tür T hücresinin, kontrol grubuna oranla çok daha yüksek düzeyde olduğu tespit edildi. Sitotoksik olarak adlandırılan ve hücreleri öldürme konusunda görev alan hücrelerin kontrol grubunda tüm T hücrelerinin %10'u ila %20'sini oluştururken; asırlık gruptaki T hücrelerinin %80'inin sitotoksik olduğu tespit edildi.

    Ayrıca Bkz. "EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi"

    Daha da ilginç olan kısmı ise hücrelerin kaynaklandığı yer oluşturuyor. Normalde sitotoksik hücrelerde CD8 markerı yani belirteci bulunurken sitotoksik olmayan hücrelerde CD4 markerı bulunuyor. Araştırma ekibi ilk başta asırlık insanların daha fazla CD8+ hücreyee sahip olduğunu düşündü ancak sonuçlar hiç de düşünüldüğü gibi çıkmadı. Bunun yerine asırlık kişilerdeki CD4+ hücrelerin sitotoksik hale geldiği tespit edildi.

    Araştırmanın bulguları PNAS adlı dergide yayımlandı.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/special-immune-cells-people-aged-110/ Yorum Yaz
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    IceRulez 22 dk.
    normal kardeşim. adamlar herşeyi organik yemişler zamanında. ananem 96 küsür yaşında zonguldak merdivenleri inip çıkıyor benim bile belim ağrırken.

    zamanında ekmeği ekşi mayalı yemişler lahana haşlamış yemiş. etin gerçeğini yemiş herşeyin organiğini yapmış organik yemişler. Normal.

    Ne yersek oyuz. Bknz şu anda yediğimiz herşey aroma ve aroma verici. peynir alıyorsun eritme peynir çıkıyor yoğurt alıyorsun margarin kaymağı çıkıyor sucuk alıyorsun toynak çıkıyor zeytinyağı alıyorsun pamuk yağı çıkıyor. günümüzdeki gıda endüstrisi kim kimi öperse modunda.
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    Spider_hip 2 sa.
    Uzatsalar bile rothschild den falan başlarlar muhtemelen.
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    serdar_k 2 sa.
    çok bilimsel bir yazı olmuş. Bu yazıdan anlamamız gereken nedir ? Bilim insanları bu bulgular sonucunda insanların ortalama ömrünü uzatabilecekler mi?
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