EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi

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The Griffith Institute for Drug Discovery ( GRIDD ) kurumu ile çeşitli klinik kurumların ortaklaşa geliştirdiği bir araştırma kanser hakkında oldukça ilgi çekici bir buluşa imza attı. Multi disipliner yaklaşıma sahip ekip Dr. Alexandre Cristino ile Professor Maher Gandhi önderliğinde birleşti ve araştırmaya Mater Research ile Translational Research Institute kurumları da destek verdi.

Araştırma ekibi Epstein-Barr virüsü olarak adlandırılan ve lenfoma ile kan kanserlerine yani lösemilere sebebiyet veren virüsün immün sistemden kaçış mekanizmasıyla ilgili yeni bir yolak keşfetti. Kapsamlı bir araştırma sürecinden sonra ekip, küçük bir RNA'nın ( kodlanan RNA miR-BHRF1-2 olarak adlandırılmakla birlikte bahsi geçen RNA Epstein-Barr virüsü içerisinde veya EBV genomunda kodlanıyor) içindeki immün kontrol noktalarının, EBV-pozitif difüze büyük B hücreli lenfoma içerisindeki PD-L1 ve PD-L2 ligandlarının ekspresyonunu düzenleme yoluyla ilgili yeni bir mekanizma keşfetti.

Yeni bulgular; virüsün sahip olduğu viral RNA'nın, çeşitli kontrol noktalarını nasıl eksprese ettiğini açıklıyor yani diğer bir deyişle bu kontrol noktalarında bulunan proteinler kanser hücrelerine saldıran immün sistem hücrelerini durduruyor.

İmmünoterapi

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Dr. Cristino ise şu anda kullanılan ve umut vadeden immünoterapi formlarından birinin bahsi geçen kontrol noktalarındaki proteinleri inhibe ettiğini, böylece immün sistem hücrelerinin kanser hücrelerini tanıyabildiğini ve bu kanserli hücreleri yok ettiğini belirtiyor.

Yeni araştırma, geleneksel immünoterapilere cevap vermeyen lenfomalar ve lösemiler için yeni tedavi yollarının kapılarını aralayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz. "Dişlerin tüm yüzeylerini temizleyebildiği iddia edilen diş fırçası satışa sunulacak"

Araştımra Blood dergisinde yayımlandı.

https://medicalxpress.com/news/2019-11-immune-checkpoint-switch-off-enables-destruction.html