MSI, QD-OLED panelli yeni oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

MSI MEG 342, UWQHD (3440x1440) çözünürlük, 175Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, HDR destekleyen 34 inç QD-OLED panele sahip. Ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü, yerleşik mikrofon, ortam ışığı sensörü ve RGB ışık çubuğuna sahip. Monitör, QD-OLED teknolojisi sayesinde %100 renk hacmi, 0.03ms tepki süresi, mükemmel siyahlar sunuyor, daha az mavi ışık yayıyor. AMD FreeSync Premium Pro’yu destekliyor ve parlamayı önleyen bir kaplamaya sahip. MSI OLED Care yazılımı, OLED ekranın ömrünü artıran çeşitli özellikler sunuyor.
MEG 342C QD-OLED monitör fiyatı
MSI oyuncu monitörü, 65w USB PD şarj çıkışlı USB-C portu, iki adet USB-A portlu USB 3.2 Gen 2 hub, iki adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4a portu, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişine sahip. MSI MEG 342 QD-OLED monitör fiyatı; 1100 dolar ve 2023’ün ikinci yarısında satışa çıkacak.
MEG 342C QD-OLED özellikleri
- Panel boyutu: 34.18 inç
- Eğrilik seviyesi: 1800R
- Panel tipi: QD-OLED
- Panel çözünürlüğü: 3440 x 1440 (UWQHD)
- En boy oranı: 21:9
- Parlaklık: 1000 (HDR maksimum)
- Yenileme hızı: 175Hz
- Tepki süresi: 0.03ms (GtG)
- HDR desteği: VESA DisplayHDR True Black 400
- Portlar: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 4x USB 3.2 Gen 1 A, 1x USB 3.2 Gen 1 B
- Boyut ve ağırlık: 814 x 293 x 375mm (standlı), 9.3 kg
- Konsol modu: 2K çözünürlük PS5 optimizasyonu VRR işlevi, FHD @120Hz
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)