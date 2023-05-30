MSI, QD-OLED panelli yeni oyuncu monitörünü tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung Display, 2022’de QD-OLED ekran teknolojisini tanıttı ve birçok oyun monitörü ve televizyonda bu panel kullanılıyor. MSI’ın üst düzey oyuncu monitörü MEG 342C de QD OLED paneli kullanıyor.

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MSI MEG 342, UWQHD (3440x1440) çözünürlük, 175Hz yenileme hızı, 1000 nit maksimum parlaklık, HDR destekleyen 34 inç QD-OLED panele sahip. Ultra geniş ekranlı oyuncu monitörü, yerleşik mikrofon, ortam ışığı sensörü ve RGB ışık çubuğuna sahip. Monitör, QD-OLED teknolojisi sayesinde %100 renk hacmi, 0.03ms tepki süresi, mükemmel siyahlar sunuyor, daha az mavi ışık yayıyor. AMD FreeSync Premium Pro’yu destekliyor ve parlamayı önleyen bir kaplamaya sahip. MSI OLED Care yazılımı, OLED ekranın ömrünü artıran çeşitli özellikler sunuyor.

MEG 342C QD-OLED monitör fiyatı

MSI oyuncu monitörü, 65w USB PD şarj çıkışlı USB-C portu, iki adet USB-A portlu USB 3.2 Gen 2 hub, iki adet HDMI 2.1 portu, DisplayPort 1.4a portu, 3.5mm kulaklık ve mikrofon girişine sahip. MSI MEG 342 QD-OLED monitör fiyatı; 1100 dolar ve 2023’ün ikinci yarısında satışa çıkacak.

MEG 342C QD-OLED özellikleri

Panel boyutu : 34.18 inç

: 34.18 inç Eğrilik seviyesi : 1800R

: 1800R Panel tipi : QD-OLED

: QD-OLED Panel çözünürlüğü : 3440 x 1440 (UWQHD)

: 3440 x 1440 (UWQHD) En boy oranı : 21:9

: 21:9 Parlaklık : 1000 (HDR maksimum)

: 1000 (HDR maksimum) Yenileme hızı : 175Hz

: 175Hz Tepki süresi : 0.03ms (GtG)

: 0.03ms (GtG) HDR desteği : VESA DisplayHDR True Black 400

: VESA DisplayHDR True Black 400 Portlar : 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 4x USB 3.2 Gen 1 A, 1x USB 3.2 Gen 1 B

: 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C, 4x USB 3.2 Gen 1 A, 1x USB 3.2 Gen 1 B Boyut ve ağırlık : 814 x 293 x 375mm (standlı), 9.3 kg

: 814 x 293 x 375mm (standlı), 9.3 kg Konsol modu: 2K çözünürlük PS5 optimizasyonu VRR işlevi, FHD @120Hz

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