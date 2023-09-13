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    Mobil oyunculuk yeniden yazılıyor: Assassin’s Creed Mirage oyunu iPhone 15 Pro serisine geliyor

    Oyun dünyasında ilk kez Assassin’s Creed serisi mobile uyarlanıyor. Üstelik yerleşik olarak çalışacak şekilde. iPhone 15 Pro serisi kullanıcıları büyük bir ayrıcalığa sahip olacak.
    Assassin’s Creed Mirage Tam Boyutta Gör
    Mobil dünyanın en hızlı ve grafik açısından en güçlü yonga seti olarak tanıtılan Apple A17 Pro büyük bir sürprizle geliyor. Yılın merakla beklenen oyunu Assassin’s Creed Mirage yerleşik olarak iPhone 15 Pro serisinde oynanacak.

    iPhone 15 Pro’ya Assasin’s Creed Mirage sürprizi

    3nm sürecinde üretilen Apple A17 Pro barındırdığı 6 grafik çekirdeğini önceki nesle göre yüzde 20 daha performanslı kullanıyor. Işın izleme desteği ile profesyonel seviyede grafikler sunan Apple A17 Pro önemli bir sürpriz de yapıyor.

    Masa üstü sistemlere gelecek olan Assassin’s Creed Mirage oyunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde de oynanabilecek. Üstelik emülatör veya bulut oyun sistemi değil. Tamamen yerleşik bir şekilde çalıştıracak.

    Bugüne kadar Android tarafında ışın izleme teknolojisi önce Samsung sonra da MediaTek ve Qualcomm ile gündeme gelmişti. Bununla birlikte heyecan uyandırıcı bir oyun duyurusu gelmedi. Apple ise tek ekosistem olmasının da avantajıyla mobil oyunculuğu artık tekeline alıyor.

    Assassin’s Creed Mirage mobil dünyaya gelecek yılın ilk aylarında giriş yapacak. Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Death Stranding ise yıl bitmeden kullanıma sunulacak. Muhtemelen Apple A17 Pro işlemcili iPad modellerinde de bu oyunları görebileceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1645 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 15, iphone 15 pro ve
    4 etiket daha iphone 15 pro max Assasin’s Creed Mirage Teknoloji Haberleri Apple
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