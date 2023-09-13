Mobil oyunculuk yeniden yazılıyor: Assassin’s Creed Mirage oyunu iPhone 15 Pro serisine geliyor

Tam Boyutta Gör Mobil dünyanın en hızlı ve grafik açısından en güçlü yonga seti olarak tanıtılan Apple A17 Pro büyük bir sürprizle geliyor. Yılın merakla beklenen oyunu Assassin’s Creed Mirage yerleşik olarak iPhone 15 Pro serisinde oynanacak.

iPhone 15 Pro’ya Assasin’s Creed Mirage sürprizi

3nm sürecinde üretilen Apple A17 Pro barındırdığı 6 grafik çekirdeğini önceki nesle göre yüzde 20 daha performanslı kullanıyor. Işın izleme desteği ile profesyonel seviyede grafikler sunan Apple A17 Pro önemli bir sürpriz de yapıyor.

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Masa üstü sistemlere gelecek olan Assassin’s Creed Mirage oyunu iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinde de oynanabilecek. Üstelik emülatör veya bulut oyun sistemi değil. Tamamen yerleşik bir şekilde çalıştıracak.

Bugüne kadar Android tarafında ışın izleme teknolojisi önce Samsung sonra da MediaTek ve Qualcomm ile gündeme gelmişti. Bununla birlikte heyecan uyandırıcı bir oyun duyurusu gelmedi. Apple ise tek ekosistem olmasının da avantajıyla mobil oyunculuğu artık tekeline alıyor.

Assassin’s Creed Mirage mobil dünyaya gelecek yılın ilk aylarında giriş yapacak. Resident Evil Village, Resident Evil 4 ve Death Stranding ise yıl bitmeden kullanıma sunulacak. Muhtemelen Apple A17 Pro işlemcili iPad modellerinde de bu oyunları görebileceğiz.

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Assassin’s Creed Mirage mobile geliyor