iOS 18, pil ömrünü korumak için şarj limiti önerisinde bulunacak

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Tam Boyutta Gör iOS 18, iPhone 15 için yeni şarj limitlerine ek olarak kullanıcının alışkanlıklarına göre pilin ömrünü korumaya yardımcı olması için şarj sınırı önerisinde bulunacak. Bu özellik, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleriyle sınırlı olacak.

iOS 18, yavaş şarj aleti kullanıldığında kullanıcıyı uyaracak 11 sa. önce eklendi

iPhone 15, iOS 18 öncesinde %80’in üzerinde şarj olmasını önleyen bir ayara sahipti. iOS 18 ile %85, %90 ve %95 şarj limiti seçeneği geldi. Peki, en uygun seçenek hangisi? Yeni iOS sürümü, kullanıcının en uygun şarj limitini belirlemesine yardımcı olan öneride bulunuyor. Bildirimin yanı sıra Ayarlar uygulamasında Pil - Şarj oluyor altında da Apple’ın önerisi görülebiliyor.

Raporlar, iOS 18’in bazı cihazların maksimum batarya kapasitesini yeniden kalibre edebileceğini öne sürüyor. Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı altında bulunan Maksimum Kapasite, cihazın yeni olduğu zamana göre pil kapasitesinin ölçüsü. Bu kapasite düştükçe cihazı daha sık aralıklarla şarj etmek gerekiyor.

iOS 18, iPhone XS, XR gibi çok eski modellere gelse de şarj limiti, Apple Intelligence gibi bazı özellikler iPhone 15 Pro’lara özel.

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iOS 18, iPhone 15'e özel şarj limiti önerisinde bulunacak