iOS 18, pil ömrünü korumak için şarj limiti önerisinde bulunacak

iPhone 15, iOS 18 öncesinde %80’in üzerinde şarj olmasını önleyen bir ayara sahipti. iOS 18 ile %85, %90 ve %95 şarj limiti seçeneği geldi. Peki, en uygun seçenek hangisi? Yeni iOS sürümü, kullanıcının en uygun şarj limitini belirlemesine yardımcı olan öneride bulunuyor. Bildirimin yanı sıra Ayarlar uygulamasında Pil - Şarj oluyor altında da Apple’ın önerisi görülebiliyor.
Raporlar, iOS 18’in bazı cihazların maksimum batarya kapasitesini yeniden kalibre edebileceğini öne sürüyor. Ayarlar - Pil - Pil Sağlığı altında bulunan Maksimum Kapasite, cihazın yeni olduğu zamana göre pil kapasitesinin ölçüsü. Bu kapasite düştükçe cihazı daha sık aralıklarla şarj etmek gerekiyor.
iOS 18, iPhone XS, XR gibi çok eski modellere gelse de şarj limiti, Apple Intelligence gibi bazı özellikler iPhone 15 Pro’lara özel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.