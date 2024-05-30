Popüler teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Apple’ın yeni telefonlarının dayanıklılığını nasıl test ettiğini yakından görme şansı buldu. Videolarda iPhone’un bir dizi farklı testlere sokulduğunu görüyoruz. Elbette Apple, akıllı telefonlara işkence testleri uygulayan ünlü YouTuber’lar kadar acımasız değil ancak iPhone’un piyasaya sürülmeden önce belirli standartları karşılaması için dikkatlice tasarlanmış testler.

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iPhone suya dayanıklılık testleri

İlk videolarda Apple’ın iPhone’ları IP derecelendirmesi açısından aşama aşama nasıl test ettiğini görüyoruz. Önce sağanak yağış simüle ediliyor, sonrasında düşük basınçlı jet spray kullanılarak bir başka test yapılıyor. Üçüncü testte bir yangın hortumuyla telefona güçlü bir su püskürtülüyor. Son olarak iPhone’un uzun süre su altında kalmayı nasıl başardığını görmek için suyla dolu bir kapta görüyoruz.

iPhone düşme testi

Bir diğer videoda iPhone’ları alıp çeşitli yükseklik ve açılardan bırakarak telefonun kasasının dayanıklılığını ölçen özel robotunu görüyoruz. Telefondan ayarlanan kameralar, mühendislerin darbe anını yavaş çekimde görmesine olanak tanıyor. Böylelikle tasarımda bir sorun varsa ortaya çıkıyor. Gerçek hayatta metro yolculuğu veya motosiklet yolculuğu gibi şeyleri simüle etmek için telefonu bilgisayar kontrollü frekanslarda sallamayı içeren bir test bile var.

Apple’ın Mühendislik Müdürü John Ternus, iPhone'un ilk günlerinde su girmesinin yaygın bir sorun olduğunu, örnek olarak telefonun havuza düşürülmesi veya üzerine içecek dökülmesi durumunda sıklıkla arıza yaptığını söyledi. Apple, bu arızaları en aza indirmek için yıllar içinde cihazlarını geliştirdi. Şirket, yıllar geçtikçe dayanıklılık testleri grubunu genişletti ve bir iPhone'u piyasaya sürmeden önce 10.000'den fazla ön sürümünü test ediyor.

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Apple, iPhone'ların dayanıklılığını nasıl test ediyor? İşte video