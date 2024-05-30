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    Apple, iPhone'ların dayanıklılığını nasıl test ediyor? İşte video

    Bir YouTuber, Apple'ın laboratuvar ortamında iPhone'ları suya ve düşmelere karşı nasıl test ettiğini gösteren bir video yayınladı. iPhone'lar aşamalı olarak dayanıklılık testine sokuluyor.
    apple iphone dayanıklılık testleri
    Popüler teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, Apple’ın yeni telefonlarının dayanıklılığını nasıl test ettiğini yakından görme şansı buldu. Videolarda iPhone’un bir dizi farklı testlere sokulduğunu görüyoruz. Elbette Apple, akıllı telefonlara işkence testleri uygulayan ünlü YouTuber’lar kadar acımasız değil ancak iPhone’un piyasaya sürülmeden önce belirli standartları karşılaması için dikkatlice tasarlanmış testler.

    iPhone suya dayanıklılık testleri

    İlk videolarda Apple’ın iPhone’ları IP derecelendirmesi açısından aşama aşama nasıl test ettiğini görüyoruz. Önce sağanak yağış simüle ediliyor, sonrasında düşük basınçlı jet spray kullanılarak bir başka test yapılıyor. Üçüncü testte bir yangın hortumuyla telefona güçlü bir su püskürtülüyor. Son olarak iPhone’un uzun süre su altında kalmayı nasıl başardığını görmek için suyla dolu bir kapta görüyoruz.

    iPhone düşme testi 

    Bir diğer videoda iPhone’ları alıp çeşitli yükseklik ve açılardan bırakarak telefonun kasasının dayanıklılığını ölçen özel robotunu görüyoruz. Telefondan ayarlanan kameralar, mühendislerin darbe anını yavaş çekimde görmesine olanak tanıyor. Böylelikle tasarımda bir sorun varsa ortaya çıkıyor. Gerçek hayatta metro yolculuğu veya motosiklet yolculuğu gibi şeyleri simüle etmek için telefonu bilgisayar kontrollü frekanslarda sallamayı içeren bir test bile var.

    Apple’ın Mühendislik Müdürü John Ternus, iPhone'un ilk günlerinde su girmesinin yaygın bir sorun olduğunu, örnek olarak telefonun havuza düşürülmesi veya üzerine içecek dökülmesi durumunda sıklıkla arıza yaptığını söyledi. Apple, bu arızaları en aza indirmek için yıllar içinde cihazlarını geliştirdi. Şirket, yıllar geçtikçe dayanıklılık testleri grubunu genişletti ve bir iPhone'u piyasaya sürmeden önce 10.000'den fazla ön sürümünü test ediyor.

    Kaynakça https://www.digitaltrends.com/mobile/apple-offers-peek-at-how-it-stress-tests-the-iphone/ https://www.neowin.net/news/this-is-how-apple-water-tests-its-iphones-for-ip-rating-and-durability/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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