iPhone 15 vergisi ne kadar? İşte zam sonrası iPhone’lardan alınan vergi miktarı

- Telefonlardan hangi vergiler alınıyor?
- iPhone 15 vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- 1TB iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
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Telefonlardan hangi vergiler alınıyor?
Bilindiği üzere Türkiye’de akıllı telefonlardan toplamda dört farklı vergi alınıyor. Bu vergiler Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve KDV. Bunlar sırasıyla ve şu oranlarla alınıyor:
- Kültür Bakanlığı Payı: %1
- TRT Bandrol Ücreti: %12
- ÖTV: %25, %40 veya %50
- KDV: %20
Burada ÖTV için üç kategori olsa da aslında pratikte tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor. Çünkü kanunda ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacağı belirtiliyor. 3.000 TL altı bir telefon olmadığına göre ÖTV fiilen yüzde 50 alınıyor.
iPhone 15 vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 128 GB vergisiz fiyatı: 25.230 TL
- %1 Kültür Bakanlığı Payı: 252 TL
- %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.058 TL
- %50 ÖTV: 14.270 TL
- %20 KDV: 8.562 TL
- Toplam vergi miktarı: 26.142 TL
- Toplam vergi oranı: %103,6
- Satış fiyatı: 58.499 TL
iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı: 28.387 TL
- %1 Kültür Bakanlığı Payı: 283 TL
- %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.440 TL
- %50 ÖTV: 16.055 TL
- %20 KDV: 9.633 TL
- Toplam vergi miktarı: 29.413 TL
- Toplam vergi oranı: %103,6
- Satış fiyatı: 66.999 TL
iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 31.544 TL
- %1 Kültür Bakanlığı Payı: 315 TL
- %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.823 TL
- %50 ÖTV: 17.841 TL
- %20 KDV: 10.705 TL
- Toplam vergi miktarı: 32.685 TL
- Toplam vergi oranı: %103,6
- Satış fiyatı: 75.499 TL
1TB iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı
- iPhone 15 Pro Max 1 TB vergisiz fiyatı: 50.489 TL
- %1 Kültür Bakanlığı Payı: 505 TL
- %12 TRT Bandrol Ücreti: 6.120 TL
- %50 ÖTV: 28.557 TL
- %20 KDV: 17.134 TL
- Toplam vergi miktarı: 52.316 TL
- Toplam vergi oranı: %103,6
- Satış fiyatı: 107.999 TL
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