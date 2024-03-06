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    iPhone 15 vergisi ne kadar? İşte zam sonrası iPhone’lardan alınan vergi miktarı

    Apple, kısa bir süre önce Türkiye’de sattığı tüm ürünlere önemli miktarda zam yaptı. Zam sonrasında Türkiye’de satılan iPhone 15 ve iPhone 15 Pro modellerinden alınan vergi gündeme geldi.
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'dan ne kadar vergi alınıyor? Tam Boyutta Gör
    Apple, bir süre önce Türkiye’de sattığı tüm ürünlere zam yaptı. Zam sonrasında Türkiye’de satılan iPhone 15 Pro Max 1TB modelinin fiyatı 107.999 TL’ye yükseldi. Fiyatların yükselmesiyle birlikte bu telefonlardan alınan vergi de gündeme geldi. Peki iPhone 15 vergisi ne kadar? Gelin telefonlardan alınan vergilerin iPhone 15’lere yansımasını yakından inceleyelim.

    Telefonlardan hangi vergiler alınıyor?

    Bilindiği üzere Türkiye’de akıllı telefonlardan toplamda dört farklı vergi alınıyor. Bu vergiler Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve KDV. Bunlar sırasıyla ve şu oranlarla alınıyor:

    • Kültür Bakanlığı Payı: %1
    • TRT Bandrol Ücreti: %12
    • ÖTV: %25, %40 veya %50
    • KDV: %20

    Burada ÖTV için üç kategori olsa da aslında pratikte tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor. Çünkü kanunda ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacağı belirtiliyor. 3.000 TL altı bir telefon olmadığına göre ÖTV fiilen yüzde 50 alınıyor.

    iPhone 15 vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

    iPhone 15 vergisiz fiyatı Tam Boyutta Gör

    • iPhone 15 128 GB vergisiz fiyatı: 25.230 TL
    • %1 Kültür Bakanlığı Payı: 252 TL
    • %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.058 TL
    • %50 ÖTV: 14.270 TL
    • %20 KDV: 8.562 TL
    • Toplam vergi miktarı: 26.142 TL
    • Toplam vergi oranı: %103,6
    • Satış fiyatı: 58.499 TL

    iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

    iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı Tam Boyutta Gör

    • iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı: 28.387 TL
    • %1 Kültür Bakanlığı Payı: 283 TL
    • %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.440 TL
    • %50 ÖTV: 16.055 TL
    • %20 KDV: 9.633 TL
    • Toplam vergi miktarı: 29.413 TL
    • Toplam vergi oranı: %103,6
    • Satış fiyatı: 66.999 TL

    iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

    iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı Tam Boyutta Gör

    • iPhone 15 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 31.544 TL
    • %1 Kültür Bakanlığı Payı: 315 TL
    • %12 TRT Bandrol Ücreti: 3.823 TL
    • %50 ÖTV: 17.841 TL
    • %20 KDV: 10.705 TL
    • Toplam vergi miktarı: 32.685 TL
    • Toplam vergi oranı: %103,6
    • Satış fiyatı: 75.499 TL

    1TB iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

    iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı Tam Boyutta Gör

    • iPhone 15 Pro Max 1 TB vergisiz fiyatı: 50.489 TL
    • %1 Kültür Bakanlığı Payı: 505 TL
    • %12 TRT Bandrol Ücreti: 6.120 TL
    • %50 ÖTV: 28.557 TL
    • %20 KDV: 17.134 TL
    • Toplam vergi miktarı: 52.316 TL
    • Toplam vergi oranı: %103,6
    • Satış fiyatı: 107.999 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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