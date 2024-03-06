iPhone 15 vergisi ne kadar? İşte zam sonrası iPhone’lardan alınan vergi miktarı

Tam Boyutta Gör Apple, bir süre önce Türkiye’de sattığı tüm ürünlere zam yaptı. Zam sonrasında Türkiye’de satılan iPhone 15 Pro Max 1TB modelinin fiyatı 107.999 TL’ye yükseldi. Fiyatların yükselmesiyle birlikte bu telefonlardan alınan vergi de gündeme geldi. Peki iPhone 15 vergisi ne kadar? Gelin telefonlardan alınan vergilerin iPhone 15’lere yansımasını yakından inceleyelim.

Telefonlardan hangi vergiler alınıyor?

Bilindiği üzere Türkiye’de akıllı telefonlardan toplamda dört farklı vergi alınıyor. Bu vergiler Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve KDV. Bunlar sırasıyla ve şu oranlarla alınıyor:

Kültür Bakanlığı Payı : %1

: %1 TRT Bandrol Ücreti : %12

: %12 ÖTV : %25, %40 veya %50

: %25, %40 veya %50 KDV: %20

Burada ÖTV için üç kategori olsa da aslında pratikte tüm telefonlardan yüzde 50 ÖTV alınıyor. Çünkü kanunda ÖTV’siz fiyatı 1.500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3.000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3.000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınacağı belirtiliyor. 3.000 TL altı bir telefon olmadığına göre ÖTV fiilen yüzde 50 alınıyor.

Apple Türkiye’den iPhone dahil tüm ürünlere dev zam! 1 gün önce eklendi

iPhone 15 vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

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iPhone 15 128 GB vergisiz fiyatı: 25.230 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 252 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 3.058 TL

%50 ÖTV: 14.270 TL

%20 KDV: 8.562 TL

Toplam vergi miktarı: 26.142 TL

Toplam vergi oranı: %103,6

Satış fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

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iPhone 15 Plus vergisiz fiyatı: 28.387 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 283 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 3.440 TL

%50 ÖTV: 16.055 TL

%20 KDV: 9.633 TL

Toplam vergi miktarı: 29.413 TL

Toplam vergi oranı: %103,6

Satış fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Pro vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

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iPhone 15 Pro 128 GB vergisiz fiyatı: 31.544 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 315 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 3.823 TL

%50 ÖTV: 17.841 TL

%20 KDV: 10.705 TL

Toplam vergi miktarı: 32.685 TL

Toplam vergi oranı: %103,6

Satış fiyatı: 75.499 TL

1TB iPhone 15 Pro Max vergisiz fiyatı ve alınan vergi miktarı

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iPhone 15 Pro Max 1 TB vergisiz fiyatı: 50.489 TL

%1 Kültür Bakanlığı Payı: 505 TL

%12 TRT Bandrol Ücreti: 6.120 TL

%50 ÖTV: 28.557 TL

%20 KDV: 17.134 TL

Toplam vergi miktarı: 52.316 TL

Toplam vergi oranı: %103,6

Satış fiyatı: 107.999 TL

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iPhone 15 ve iPhone 15 Pro'dan ne kadar vergi alınıyor?