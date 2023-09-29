Bunun da gördük: iPhone 15 siparişleri helikopterle indirildi

Helikopterle iPhone 15 siparişi
Geçtiğimiz hafta ön siparişe başlayan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri bugün itibariyle de mağazalarda satışa başladı. Her zaman olduğu gibi gece yarısı olmadan mağaza önlerinde kuyruklar oluştu.
Troy Galataport mağazası ise ilginç bir tanıtıma imza attı. iPhone 15 satışının başlayacağı saatlerde mağazanın çatısına yaklaşan bir helikopterden inen kişi, iplerle çatıdan aşağıya doğru inerek mağazaya ilk iPhone 15 stoklarını teslim etti.
Son zamlarla en yüksek konfigürasyonu 100 bin TL civarına yükselen iPhone 15 serisinin artık çok kıymetli olduğundan mıdır yoksa erişilmez olduğundan mıdır bilinmez ancak bu tarz lansmanları daha çok görebiliriz.
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.