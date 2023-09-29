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    Bunun da gördük: iPhone 15 siparişleri helikopterle indirildi

    iPhone satış dönemlerinde çadır kurup mağaza önünde geceleyenlerden günlük ihtiyaçlarını getirerek konaklayanlara kadar farklı insan manzaraları görüyoruz. Bu kez mağazanın kendisi etkinlik yaptı.
    iPhone 15 Tam Boyutta Gör
    İlk iPhone piyasaya çıktığından bu yana satış günü mağazalarda oluşan uzun kuyruklar geleneksel hale geldi. Bazen üçüncü taraf mağazaların ilgi çekmek için ilginç kampanyalar düzenlediğine şahit oluyoruz.

    Helikopterle iPhone 15 siparişi

    Geçtiğimiz hafta ön siparişe başlayan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri bugün itibariyle de mağazalarda satışa başladı. Her zaman olduğu gibi gece yarısı olmadan mağaza önlerinde kuyruklar oluştu.

    Troy Galataport mağazası ise ilginç bir tanıtıma imza attı. iPhone 15 satışının başlayacağı saatlerde mağazanın çatısına yaklaşan bir helikopterden inen kişi, iplerle çatıdan aşağıya doğru inerek mağazaya ilk iPhone 15 stoklarını teslim etti.

    Son zamlarla en yüksek konfigürasyonu 100 bin TL civarına yükselen iPhone 15 serisinin artık çok kıymetli olduğundan mıdır yoksa erişilmez olduğundan mıdır bilinmez ancak bu tarz lansmanları daha çok görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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