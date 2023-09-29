Bunun da gördük: iPhone 15 siparişleri helikopterle indirildi

Tam Boyutta Gör İlk iPhone piyasaya çıktığından bu yana satış günü mağazalarda oluşan uzun kuyruklar geleneksel hale geldi. Bazen üçüncü taraf mağazaların ilgi çekmek için ilginç kampanyalar düzenlediğine şahit oluyoruz.

Helikopterle iPhone 15 siparişi

Geçtiğimiz hafta ön siparişe başlayan iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri bugün itibariyle de mağazalarda satışa başladı. Her zaman olduğu gibi gece yarısı olmadan mağaza önlerinde kuyruklar oluştu.

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Troy Galataport mağazası ise ilginç bir tanıtıma imza attı. iPhone 15 satışının başlayacağı saatlerde mağazanın çatısına yaklaşan bir helikopterden inen kişi, iplerle çatıdan aşağıya doğru inerek mağazaya ilk iPhone 15 stoklarını teslim etti.

Son zamlarla en yüksek konfigürasyonu 100 bin TL civarına yükselen iPhone 15 serisinin artık çok kıymetli olduğundan mıdır yoksa erişilmez olduğundan mıdır bilinmez ancak bu tarz lansmanları daha çok görebiliriz.

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İlk iPhone 15 siparişleri helikopterle teslim edildi