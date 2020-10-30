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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Assassin’s Creed Valhalla'nın TV reklamı paylaşıldı

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla'nın sinematik TV reklamı paylaşıldı.
    42 dk.
    220
    29
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Oy Ver

    Assassin’s Creed Valhalla'nın TV reklamı paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Ubisoft'un yaptığı, geliştiricliğini ise Ubisoft Montreal'in yaptığı Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Valhalla'dan yeni bir video paylaşıldı. Paylaşılan video aslında yurt dışında televizyon reklamı olarak gösterilecek bir video. 

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    Serinin Viking temalı yeni Assassin's Creed oyunu Assassin's Creed: Valhalla, 10 Kasım'da Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PC (Uplay, Epic Games) ve Stadia için; 12 Kasım'da ise PlayStation 5 için yayınlanacak. 

    Bahsi geçen fragmanı ve oyunun tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Assassin's Creed Valhalla'da zafere giden görevinde, efsanevi bir Viking savaşçısı olan Eivor olarak oynayın. İngiltere'nin Karanlık Çağlarındaki ölümcül bir ortamda dinamik ve güzel bir açık dünyayı keşfedin. Düşmanlarınıza saldırın, yerleşim yerinizi büyütün ve Valhalla'daki tanrıların arasında yerinizi kazanmak için siyasi gücünüzü oluşturun.

    Kendi Viking efsanenizi yazın
    Gelişmiş RPG mekanikleriyle İngiltere topraklarında kendi yolunuzu çizin. Zafer elde etmek için acımasız savaşlara katılın, coşkulu akınları yönetin veya stratejinizi ve diğer liderlerle olan ittifaklarınızı kullanın. Savaşta ve diyaloglarda yaptığınız her seçim, zafere giden yolda atılan bir adımdır.

    Destansı akınları yönetin
    Sakson ordularına ve kalelerine karşı akıncı ekiplerini yönetin ve hızlı sürpriz saldırılar düzenleyin. Düşmanlarınızın topraklarındaki zenginlikleri klanınız için ele geçirin ve etkinizi, büyümekte olan yerleşim yerinizin ötesine genişletin.

    Acımasız savaşa katılın
    İnsafsız düşmanlara karşı çift baltanızla, kılıçlarınızla ve hatta kalkanlarınızla Viking savaşçılarının acımasız dövüş stilini ortaya çıkarın. Yakın mesafeli savaşlarda rakiplerin kafalarını uçurun, ok atarak karmaşa yaratın veya Gizli Hançerinizle suikast yapın.

    Karanlık çağda bir açık dünya
    İngiltere'nin çökmüş krallıklarını keşfedin ve fethedin. Avcılık, bar oyunları gibi aktivitelere katılın veya geleneksel İskandinav müsabakalarından olan söz düellolarında ya da rakipleri sözlü olarak mahveden Viking rap savaşlarında yer alın.



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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    7 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    12 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    Bu Editörden
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