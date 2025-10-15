Giriş
    Assassin's Creed serisinde yönetim değişiyor

    Son dönemde Ubisoft'ta yaşanan yeniden yapılanma, Assassin's Creed serisinde de sürpriz bir ayrılığa sebep oldu. Sevilen serinin başındaki isim, yıllar sonra değişiyor.  

    Assassin's Creed serisinde yönetim değişiyor Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en büyük stüdyolarından olan Ubisoft, şu anda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Çin merkezli Tencent ile yeni bir iştirak kurulacağını duyuran şirket, Assassin's Creed, Far Cry ve Rainbow Six serilerinin artık Vantage Studios adını taşıyan bu yeni iştirak tarafından kontrol edileceğini duyurdu. Şirkette yaşanan bu yeniden yapılanma, sürpriz bir ayrılığı da beraberinde getirdi. Assassin's Creed serisinin başında bulunan Marc-Alexis Côté, stüdyodan ayrıldı.

    Assassin's Creed Serisinin Kreatif Kontrolü Yeni Bir İsme Geçecek

    Ubisoft'a ilk olarak 2005 yılında katılan Marc-Alexis Côté; Assassin's Creed 3, Syndicate ve Odyssey gibi oyunların kreatif direktörlüğünü yaptıktan sonra 2022 yılında tüm serinin başına geçmişti. Yani son dönemde serinin gidişatına Côté yön veriyordu. Ancak Vantage Studios'un kurulma sürecinde Ubisoft yönetimi ile ters düşünce, bu yeni iştirakın bir parçası olmamaya karar verdi.

    Marc-Alexis Côté'nin Ubisoft'tan ayrılmış olması, bundan sonra Assassin's Creed serisine başka birisinin yön vereceği anlamına geliyor. Serinin gidişatından pek memnun olmayan oyuncular için aslında bu iyi bir haber de olabilir. Çünkü Shadows ve Mirage gibi oyunlar her ne kadar finansal olarak başarı yakalamış olsa da oyuncu nezdinde öyle çok iyi karşılık buldukları söylenemez. Bu yüzden Côté'nin ayrılık haberi, bazı oyuncular tarafından memnuniyetle de karşılanabilir.

