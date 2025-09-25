Battlefield 6 hikaye modu tanıtıldı: İşte fragman ve detaylar

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör State of Play etkinliği, heyecan verici duyurularla doluydu ancak en önemli duyurulardan biri Battlefield 6'nın hikaye modu tanıtım videosunun yayınlanmasıydı. Oyunun tek oyunculu hikayesine ilk kez göz atıyoruz ve gösterilen görüntülere bakılırsa, DICE olağanüstü bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

Battlefield 6 hikayesi

Tam Boyutta Gör Battlefield 6’nın hikaye moduna dair merak edilen detayların çoğu State of Play etkinliğinde açıklandı. Oyuncular, NATO çöküşün eşiğindeyken küresel gücü yeniden şekillendirmeye çalışan özel bir askeri şirket olan Pax Armata tehdidini durdurmakla görevli seçkin Deniz Piyadeleri birliği olan Dagger 13'ün yerine geçecek. Battlefield 1 ve Battlefield V'te görülen Savaş Hikayeleri bölüm yapısının aksine, Battlefield 6, oyuncuların üç kıtada mücadele verdiği tekil bir hikayeye dönüş yapıyor. Oyuncular, piramitlerin gölgesinde tank savaşına girecek, Brooklyn sokaklarında yoğun çatışmalara girecek, düşman topraklarına HALO atlayışı yapacak ve daha fazlasını yapacak.

Battlefield 6 karakterleri

Tam Boyutta Gör Haz Carter, Dylan Murphy, Simone “Gecko” Espina, Cliff Lopez ve Lucas Hemlok gibi Dagger 13'ü oluşturan karakterler hakkında da bilgiler paylaşıldı. Haz Carter, saldırı uzmanı ve takımın lideri; Dylan Murphy, takımın mühendisi; Simone "Gecko" Espina, ekibin keşif uzmanı ve Cliff Lopez, destekçi olarak Battlefield 6’da yer alacak.

Battlefield 6 çıkış tarihi

DICE, oyunun hikayesi kaç bölümden oluşacak, hikaye ne kadar sürede tamamlancak gibi önemli ayrıntıları paylaşmadı. Battlefield 6, 10 Ekim’de PC (Steam, Epic Games Store, EA uygulaması), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak.

