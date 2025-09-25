Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Battlefield 6 hikaye modu tanıtıldı: İşte fragman ve detaylar

    Battlefield 6'nın hikaye modu tanıtımı, State of Play etkinliğinde yapıldı. Fragmanın yanı sıra oyunun hikayesinin nasıl olacağından hangi karakterlerle oynanacağına kadar birçok detay paylaşıldı.

    Battlefield 6 hikaye modu trailer Tam Boyutta Gör
    State of Play etkinliği, heyecan verici duyurularla doluydu ancak en önemli duyurulardan biri Battlefield 6'nın hikaye modu tanıtım videosunun yayınlanmasıydı. Oyunun tek oyunculu hikayesine ilk kez göz atıyoruz ve gösterilen görüntülere bakılırsa, DICE olağanüstü bir iş çıkarmış gibi görünüyor.

    Battlefield 6 hikayesi

    Battlefield 6 hikayesi (campaign) mod Tam Boyutta Gör
    Battlefield 6’nın hikaye moduna dair merak edilen detayların çoğu State of Play etkinliğinde açıklandı. Oyuncular, NATO çöküşün eşiğindeyken küresel gücü yeniden şekillendirmeye çalışan özel bir askeri şirket olan Pax Armata tehdidini durdurmakla görevli seçkin Deniz Piyadeleri birliği olan Dagger 13'ün yerine geçecek. Battlefield 1 ve Battlefield V'te görülen Savaş Hikayeleri bölüm yapısının aksine, Battlefield 6, oyuncuların üç kıtada mücadele verdiği tekil bir hikayeye dönüş yapıyor. Oyuncular, piramitlerin gölgesinde tank savaşına girecek, Brooklyn sokaklarında yoğun çatışmalara girecek, düşman topraklarına HALO atlayışı yapacak ve daha fazlasını yapacak.

    Battlefield 6 karakterleri

    Battlefield 6 karakterleri Tam Boyutta Gör
    Haz Carter, Dylan Murphy, Simone “Gecko” Espina, Cliff Lopez ve Lucas Hemlok gibi Dagger 13'ü oluşturan karakterler hakkında da bilgiler paylaşıldı. Haz Carter, saldırı uzmanı ve takımın lideri; Dylan Murphy, takımın mühendisi; Simone "Gecko" Espina, ekibin keşif uzmanı ve Cliff Lopez,  destekçi olarak Battlefield 6’da yer alacak.

    Battlefield 6 çıkış tarihi

    DICE, oyunun hikayesi kaç bölümden oluşacak, hikaye ne kadar sürede tamamlancak gibi önemli ayrıntıları paylaşmadı. Battlefield 6, 10 Ekim’de PC (Steam, Epic Games Store, EA uygulaması), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mcp şanzıman kronik sorunları rolantide kayış sesi 2.4 transporter neden tutulmuyor buji yağlanması çözüm tahtakaleden ne alıp satabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum