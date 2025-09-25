Battlefield 6 hikaye modu tanıtıldı: İşte fragman ve detaylar

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
State of Play etkinliği, heyecan verici duyurularla doluydu ancak en önemli duyurulardan biri
Battlefield 6'nın hikaye modu tanıtım videosunun yayınlanmasıydı. Oyunun tek oyunculu hikayesine ilk kez göz atıyoruz ve gösterilen görüntülere bakılırsa, DICE olağanüstü bir iş çıkarmış gibi görünüyor.
Battlefield 6 hikayesi
Tam Boyutta Gör
Battlefield 6’nın hikaye moduna dair merak edilen detayların çoğu State of Play etkinliğinde açıklandı. Oyuncular, NATO çöküşün eşiğindeyken küresel gücü yeniden şekillendirmeye çalışan özel bir askeri şirket olan Pax Armata tehdidini durdurmakla görevli seçkin Deniz Piyadeleri birliği olan Dagger 13'ün yerine geçecek. Battlefield 1 ve Battlefield V'te görülen Savaş Hikayeleri bölüm yapısının aksine, Battlefield 6, oyuncuların üç kıtada mücadele verdiği tekil bir hikayeye dönüş yapıyor. Oyuncular, piramitlerin gölgesinde tank savaşına girecek, Brooklyn sokaklarında yoğun çatışmalara girecek, düşman topraklarına HALO atlayışı yapacak ve daha fazlasını yapacak.
Battlefield 6 karakterleri
Tam Boyutta Gör
Haz Carter, Dylan Murphy, Simone “Gecko” Espina, Cliff Lopez ve Lucas Hemlok gibi Dagger 13'ü oluşturan karakterler hakkında da bilgiler paylaşıldı. Haz Carter, saldırı uzmanı ve takımın lideri; Dylan Murphy, takımın mühendisi; Simone "Gecko" Espina, ekibin keşif uzmanı ve Cliff Lopez, destekçi olarak Battlefield 6’da yer alacak.
Battlefield 6 çıkış tarihi
DICE, oyunun hikayesi kaç bölümden oluşacak, hikaye ne kadar sürede tamamlancak gibi önemli ayrıntıları paylaşmadı. Battlefield 6, 10 Ekim’de PC (Steam, Epic Games Store, EA uygulaması), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’e çıkış yapacak.
VIDEO
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: