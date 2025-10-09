Giriş
    Yeni Assassin's Creed oyunu politik kaygılar yüzünden iptal edildi

    Ubisoft cephesinden gelen son haberler, bir süredir hazırlık aşamasında olan bir Assassin's Creed oyununun tamamen politik kaygılar yüzünden iptal edildiğini gösteriyor. 

    Assassin's Creed oyunlarında farklı dönemleri ve coğrafyaları ele almaya devam eden Ubisoft, serinin son çıkan oyunu Assassin's Creed Shadows'ta beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Feodal Japonya'da geçen oyunun dönemin Japonya'sını tasvir etme şekli Japonlar rahatsız ederken, bu hikâyenin ana karakterlerinden biri olarak siyahi samuray Yasuke'nin seçilmesi de küresel ölçekte tartışma yarattı. Bu tarz tartışmaların Assassin's Creed markasına zarar vermesinden korkan Ubisoft, şimdi farklı bir Assassin's Creed oyununu politik kaygılar sebebiyle rafa kaldırdı.

    Amerikan İç Savaşı'nda Geçen Assassin's Creed Oyunu Rafa Kaldırıldı

    Game File tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu bu oyun Amerikan İç Savaşı'nın hemen sonrasında geçecek ve kölelikten kurtulan siyah bir karaktere odaklanacaktı. Savaştan sonra Amerika'nın batısına göçüp burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan karakterimiz, yolu Assassin'lerle kesiştikten sonra yeniden güney eyaletlerine dönerek burada köle sahipleri ve ırkçı gruplarla mücadele edecekti. Ne var ki çok büyük ihtimalle bu oyunu hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü Ubisoft'un Shadows sonrası daha temkinli davranmaya başladığı ve bu oyunu rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Bu iptal kararında hem Assassin's Creed Shadows'taki Yasuke karakterine gelen tepkilerin, hem de ABD'de son dönemde yaşanan politik değişimlerin etkili olduğu söyleniyor. Belli ki Ubisoft, Trump Amerika'sının böyle bir oyuna hazır olmadığını fark etmiş. Bu konuda çok da haksız sayılmazlar. Çünkü bu tarz "politik doğrucu" yapımlar son dönemde pek hoş karşılanmıyor. Concord ve Dragon Age: Veilguard bu konudaki en sert örnekler olarak karşımızda duruyor.

