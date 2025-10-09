Yeni Assassin's Creed oyunu politik kaygılar yüzünden iptal edildi

Amerikan İç Savaşı'nda Geçen Assassin's Creed Oyunu Rafa Kaldırıldı
Game File tarafından aktarılan bilgilere göre söz konusu bu oyun Amerikan İç Savaşı'nın hemen sonrasında geçecek ve kölelikten kurtulan siyah bir karaktere odaklanacaktı. Savaştan sonra Amerika'nın batısına göçüp burada kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan karakterimiz, yolu Assassin'lerle kesiştikten sonra yeniden güney eyaletlerine dönerek burada köle sahipleri ve ırkçı gruplarla mücadele edecekti. Ne var ki çok büyük ihtimalle bu oyunu hiçbir zaman göremeyeceğiz. Çünkü Ubisoft'un Shadows sonrası daha temkinli davranmaya başladığı ve bu oyunu rafa kaldırdığı belirtiliyor.
Bu iptal kararında hem Assassin's Creed Shadows'taki Yasuke karakterine gelen tepkilerin, hem de ABD'de son dönemde yaşanan politik değişimlerin etkili olduğu söyleniyor. Belli ki Ubisoft, Trump Amerika'sının böyle bir oyuna hazır olmadığını fark etmiş. Bu konuda çok da haksız sayılmazlar. Çünkü bu tarz "politik doğrucu" yapımlar son dönemde pek hoş karşılanmıyor. Concord ve Dragon Age: Veilguard bu konudaki en sert örnekler olarak karşımızda duruyor.
