Aston Martin V12 Vantage tanıtıldı: 690 beygir güç ve 320 km azami hız

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Geçtiğimiz şubat ayında 697 beygirlik DBX707'yi tanıtan Aston Martin bu kez de V12 Vantage ile karşımızda. Aston Martin V12 Vantage'dan sadece 333 adet üretilmesi planlanıyor ve tüm araçlar satılmış.

Aston Martin V12 Vantage özellikleriyle neler sunuyor?

Özelliklere bakacak olursak, otomobilin kalbinde 5.2 litre çift turbo ünite görmekteyiz ki bu ünitenin güç-ağırlık oranını V8'e kıyasla yüzde 20 oranında (ton başına 390 PS) iyileştirdiği belirtiliyor. 6,500 dev/dak'da 690 beygir güç üreten motor, 753 Nm'lik torkunu 1,800 dev/dak'dan itibaren verebiliyor. ZF 8 ileri otomatik şanzıman ve mekanik sınırlı kaydırmali diferansiyele sahip otomobilin azami hızı 320 km, 0-100 km/s hızlanması ise 3,4 saniye olarak açıklandı.

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Ön kaput, tamponlar ve ön çamurluklar gibi pek çok parçanın karbon fiberden yapılması sonucu aracın ağırlığı 1795 kg'da tutulmuş. Revize edilen gövde parçalarının azami hızda 204 kg yere basma kuvveti uyguladığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra V12 Vantage'da daha hafif bir akü ve yeni geliştirilen paslanmaz çelik egzoz sistemine yer verilmiş. Söz konusu sistem, standart kuruluma göre ağırlığı 7,2 kg azaltmakla kalmamış, otomobilin kalbindeki motora yakışır bir ses çıkması için özel olarak ayarlanmış.

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Ayrıca önde 410 mm x 38 mm disklere ve altı pistonlu kaliperlere, arkada ise 360 mm x 32 mm disklere ve dört pistonlu kaliperlere sahip karbon seramik frenler de standart özellikler arasında. Aston Martin'in açıklamasına göre, söz konusu fren sistemi otomobilin 23 kg hafiflemesine neden olmuş. Ayrıca disklerin yüksek sıcaklıklara dayanacak şekilde geliştirildiği ve 800 derece sıcaklığa kadar direnç gösterebildiği belirtiliyor.

Aston Martin V12 Vantage'da 275/35 R21 ön ve 315/30 R21 arka Michelin Pilot 4S lastiklerle çevrili 21 inç alaşım jantlar kullanılmış. Söz konusu jantlar da otomobilin diyet sürecine 8 kg ile destek olmuş. Yeni tekerlekler sayesinde artan iz genişliğine uyum sağlamak için çamurluklar da 40 mm kadar genişletilmiş. Son olarak, yeni adaptif süspansiyon sistemiyle donatılan V12 Vantage'daki yayların standart versiyondakine göre yüzde 50 daha sert olduğu da verilen bilgiler arasında.

Müşteri teslimatları 2022'nin ikinci çeyreğine planlanan modelin fiyatı açıklanmadı.

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Aston Martin V12 Vantage tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri