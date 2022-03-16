2022 Toyota Glanza Hindistan'da tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan yeni Suzuki Baleno'nun ardından ikizi Glanza'nın yeni jenerasyonu da görücüye çıktı. Daha önce tasarım olarak ikiziyle birebir aynı olan Toyota Glanza, yeni nesilde biraz daha kendi kimliğini kazanmış gibi görünüyor.

2022 Toyota Glanza'nın ön bölümünde şirketin alışıldık panjur tasarımı . Öte yandan, farların şekli Baleno ile aynı ancak Toyota'nın modelinde ek olarak LED gündüz aydınlatmalarına yer verilmiş. Tamponda ise parlak siyah çerçeveyle çevrili merkez havalandırma ve krom detaylarla süslü yuvarlak sis farları göze çarpıyor. Bunun dışında 16 inçlik jantlar hariç tasarımın geri kalanı Baleno ile aynı diyebiliriz.

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Glanza'nın boyutları da Suzuki Baleno ile aynı. Bu kapsamda 3990 mm uzunluk, 1745 mm genişlik ve 1500 mm yükseklikten söz ediyoruz. İç mekanda da aynı durum söz konusu. Donanım seviyesine göre head-up display, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, 360 derece kamera, hız sabitleyici, otomatik klima, altı adet hava yastığı ve USB girişleri gibi özellikler görmekteyiz. Ayrıca Toyota i-Connect uygulaması ile aracın kilidini akıllı saat kullanarak açmak da mümkün.

Kompakt modelin kaputu altında 1.2 litre K-Series Dual Jet atmosferik benzinli motor bulunuyor. 89 beygir güç ve 113 Nm tork üreten motor, 5 ileri manuel veya 5 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere güç veriyor.

Toyota, Hindistan'da satışa sunulacak yeni Glanza için siparişleri almaya başladı. Otomobilin ülkedeki fiyatı 639,000 Hindistan Rupisi yani yaklaşık olarak 123 bin TL'den başlıyor. En pahalı versiyon için de 969,000 Hindistan Rupisi (186.700 TL) fiyat biçilmiş.

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2022 Toyota Glanza tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri