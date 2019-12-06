Astronotlara 'duygusal bir partner' olacak: CIMON 2 robotu uzaya gönderildi

Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX, dün NASA için çok önemli bir uzay görevine çıktı. Şirketin CRS-19 ismini verdiği bu görevde, bir Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar için ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 2.6 tonluk bir kargoyu yörüngeye taşıdı. Görevin en ilginç kısımlarından birisiyse ISS'e gönderilen yeni yapay zeka destekli asistan robot CIMON 2'ydi. (Crew Interactive Mobile Companion 2).

CIMON 2 robotu, IBM ve Airbus iş birliğinde Alman Havacılık ve Uzay Merkezi (DLR) için geliştirildi. Aynı robotun bir önceki versiyonu olan CIMON, 2018'in yaz aylarında ISS'e gönderilmiş ve uzaydaki ilk görevinde önemli bir başarıya ulaşmıştı. Alman uzay ajansı, şimdi bu robotun yapay zeka kabiliyetlerini geliştirdi ve işlevselliğini artırarak tekrar Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdi.

CIMON 2'nin yeni yapay zeka özellikleri arasında en dikkat çekeni "Watson Ses Tonu Çözümleyicisi" (Watson Ton Analyzer) olmuş. IBM'in ifadelerine göre CIMON 2, ses tonlarını analiz ederek astronotların duygusal/ruhsal durumlarını anlayabiliyor ve buna göre tepkiler verebiliyor. Konuyla ilgili konuşan IBM temsilcileri,"Bu yeni güncellemeyle birlikte CIMON bir bilimsel asistandan, empati kurabilen konuşkan bir partnere dönüştü." sözlerini kullandı.

2018'de uzaya gönderilen CIMON'ın ilk versiyonuna ait görüntüler:

Mikrofon ve kameralar yardımıyla Avrupalı astronotları tanıyıp emirlerine tepki verebilen CIMON, içerisindeki pervaneleri kullanarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda istediği gibi süzülebiliyor. Ayrıca robot, yüzünün de bulunduğu büyük ekranından görevlerle ilgili talimatları ve deney prosedürlerini gösterebiliyor. Böylece astronotlar iki elini birden serbestçe kullanarak CIMON'a dokunma gereksinimi duymadan işlerini sürdürebiliyor.

CIMON projesiyle ilgili geçtiğimiz yıl bazı açıklamalar yapan IBM mühendisi Matthias Biniok,"Bu projedeki en büyük amacımız astronotlara günlük işlerine yardımcı olmak ve onlara zaman kazandırmak. Zaman, ISS'deki en değerli ve en pahalı şey." ifadelerini kullanmıştı.

CIMON'da kullanılan Watson AI servisinden de bahseden Biniok,"Watson AI servisi ile bir insanı taklit etmeye çalışıyoruz. CIMON'un bir ağzı var ve duygularını ifade edebiliyor. CIMON, Watson AI'yi kullanarak astronotun ne söylediğini anlayabiliyor ve ona göre cevap verebiliyor. Airbus'ın IBM ile işbirliği yapmasının nedeni de Watson'un karşılıklı olarak derin konuşmalara girebiliyor olmasıydı." şeklinde konuşmuştu.

https://www.space.com/cimon-2-artificial-intelligence-robot-space-station.html