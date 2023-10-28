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    Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor

    Astronotlar gelecekteki NASA Artemis görevleri için Ay kameraları tasarımlarını test ediyor. Geliştirilen yeni nesil kameralar sadece fotoğraf değil, videolar da çekebiliyor.
    Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor Tam Boyutta Gör
    Ay'a yapılacak mürettebatlı görevler için tasarlanan yeni bir kamera, Dünya'daki Ay benzeri ortamlarda astronotlar tarafından test edilmeye başlandı. Handheld Universal Lunar Camera (HULC) olarak adlandırılan kamera, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'nın Artemis görüntü ekibi tarafından geliştirildi.

    Astronotların yeni Ay kameraları test ediliyor

    ESA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıma hazır kameralardan üretilen bu prototip, astronotları gelecekteki Ay görevlerine hazırlayan PANGAEA eğitim programının bir parçası olarak İspanya'nın Lanzarote kentinde test edildi. Saha bilimi eğitiminin bir parçası olarak, uluslararası bir ekip kameranın yeteneklerini gün ışığından karanlık volkanik mağaralara kadar uzanan ve her ikisi de Ay ortamının zorlu koşullarına benzeyen simüle edilmiş Ay senaryolarında test etti.

    Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor Tam Boyutta Gör
    NASA, şu anda 2025 için planlanan Artemis 3 görevinin fırlatılmasıyla 1972'den bu yana ilk kez Ay'a insan indirmeyi hedefliyor. Görev, astronotları Ay'ın güney kutup bölgesine, kalıcı olarak gölgelenmiş kraterlerin yakınına indirecek ve mürettebat burada su kanıtı arayacak. ESA yetkilileri yaptıkları açıklamada, Ay manzarasını fotoğraflayabilmenin, Ay'a yapılacak gelecekteki görevler sırasında bilimsel keşifleri belgelemek için kilit öneme sahip olacağını söyledi.

    HULC için kullanılan hazır kameralar, eksi 200 ila 120 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklar, atmosferik basınç eksikliği, radyasyon etkileri ve aşındırıcı ay tozu gibi termal değişimleri içeren Ay'daki aşırı koşullara dayanacak şekilde modifiye edildi. Kamera bu zorluklarla mücadele edebilmek için toz ve termal korumaya yönelik bir koruyucu battaniyenin yanı sıra hantal uzay giysileri içinde eldiven takarken kamerayı kullanan astronotlara yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış ergonomik düğmelerle donatıldı.

    İlk el tipi kamera olacak

    Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor Tam Boyutta Gör
    PANGAEA sırasında ekibin hedeflerinden biri de en uygun lensleri ve ilgili ayarları seçmekti. Açıklamaya göre, kamerayı sahada kullanmak, ekibin fotoğrafların doğru çözünürlüğe, alan derinliğine ve pozlamaya sahip olup olmadığını test ederek bilimsel sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor.

    Apollo 11 görevindeki astronotlar Ay'ın görüntülerini çekmeyi başarmış olsalar da, HULC uzayda kullanılan ilk el tipi, aynasız kamera olacak. Apollo dönemindeki kamera, Harrison Schmidt 60 milimetrelik bir objektife sahip bağımsız, mekanik bir Hasselblad kameraydı. Buna kıyasla Artemis görevindeki kamera düşük ışık koşullarında üstün görüntü kalitesi sağlayabilecek ve video kaydı da yapabilecek.

    Ay kamerası prototipinin daha fazla test edilmesi ve bir versiyonunun yörüngede ek deneyler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanıyor. ESA yetkilileri, kameranın arayüzü ve muhafazasının çeşitli koşullarda test edilmesinin bir sonucu olarak zaten değiştiğini ve NASA'nın Artemis 3 görevine hazırlanırken geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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