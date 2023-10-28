Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor

Astronotların yeni Ay kameraları test ediliyor
ESA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıma hazır kameralardan üretilen bu prototip, astronotları gelecekteki Ay görevlerine hazırlayan PANGAEA eğitim programının bir parçası olarak İspanya'nın Lanzarote kentinde test edildi. Saha bilimi eğitiminin bir parçası olarak, uluslararası bir ekip kameranın yeteneklerini gün ışığından karanlık volkanik mağaralara kadar uzanan ve her ikisi de Ay ortamının zorlu koşullarına benzeyen simüle edilmiş Ay senaryolarında test etti.
HULC için kullanılan hazır kameralar, eksi 200 ila 120 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklar, atmosferik basınç eksikliği, radyasyon etkileri ve aşındırıcı ay tozu gibi termal değişimleri içeren Ay'daki aşırı koşullara dayanacak şekilde modifiye edildi. Kamera bu zorluklarla mücadele edebilmek için toz ve termal korumaya yönelik bir koruyucu battaniyenin yanı sıra hantal uzay giysileri içinde eldiven takarken kamerayı kullanan astronotlara yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış ergonomik düğmelerle donatıldı.
İlk el tipi kamera olacak
Apollo 11 görevindeki astronotlar Ay'ın görüntülerini çekmeyi başarmış olsalar da, HULC uzayda kullanılan ilk el tipi, aynasız kamera olacak. Apollo dönemindeki kamera, Harrison Schmidt 60 milimetrelik bir objektife sahip bağımsız, mekanik bir Hasselblad kameraydı. Buna kıyasla Artemis görevindeki kamera düşük ışık koşullarında üstün görüntü kalitesi sağlayabilecek ve video kaydı da yapabilecek.
Ay kamerası prototipinin daha fazla test edilmesi ve bir versiyonunun yörüngede ek deneyler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanıyor. ESA yetkilileri, kameranın arayüzü ve muhafazasının çeşitli koşullarda test edilmesinin bir sonucu olarak zaten değiştiğini ve NASA'nın Artemis 3 görevine hazırlanırken geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.