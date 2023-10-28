Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor

Tam Boyutta Gör Ay'a yapılacak mürettebatlı görevler için tasarlanan yeni bir kamera, Dünya'daki Ay benzeri ortamlarda astronotlar tarafından test edilmeye başlandı. Handheld Universal Lunar Camera (HULC) olarak adlandırılan kamera, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'nın Artemis görüntü ekibi tarafından geliştirildi.

Astronotların yeni Ay kameraları test ediliyor

ESA'dan yapılan açıklamaya göre, kullanıma hazır kameralardan üretilen bu prototip, astronotları gelecekteki Ay görevlerine hazırlayan PANGAEA eğitim programının bir parçası olarak İspanya'nın Lanzarote kentinde test edildi. Saha bilimi eğitiminin bir parçası olarak, uluslararası bir ekip kameranın yeteneklerini gün ışığından karanlık volkanik mağaralara kadar uzanan ve her ikisi de Ay ortamının zorlu koşullarına benzeyen simüle edilmiş Ay senaryolarında test etti.

Tam Boyutta Gör NASA, şu anda 2025 için planlanan Artemis 3 görevinin fırlatılmasıyla 1972'den bu yana ilk kez Ay'a insan indirmeyi hedefliyor. Görev, astronotları Ay'ın güney kutup bölgesine, kalıcı olarak gölgelenmiş kraterlerin yakınına indirecek ve mürettebat burada su kanıtı arayacak. ESA yetkilileri yaptıkları açıklamada, Ay manzarasını fotoğraflayabilmenin, Ay'a yapılacak gelecekteki görevler sırasında bilimsel keşifleri belgelemek için kilit öneme sahip olacağını söyledi.

HULC için kullanılan hazır kameralar, eksi 200 ila 120 santigrat derece arasında değişen sıcaklıklar, atmosferik basınç eksikliği, radyasyon etkileri ve aşındırıcı ay tozu gibi termal değişimleri içeren Ay'daki aşırı koşullara dayanacak şekilde modifiye edildi. Kamera bu zorluklarla mücadele edebilmek için toz ve termal korumaya yönelik bir koruyucu battaniyenin yanı sıra hantal uzay giysileri içinde eldiven takarken kamerayı kullanan astronotlara yardımcı olmak üzere özel olarak tasarlanmış ergonomik düğmelerle donatıldı.

İlk el tipi kamera olacak

Tam Boyutta Gör PANGAEA sırasında ekibin hedeflerinden biri de en uygun lensleri ve ilgili ayarları seçmekti. Açıklamaya göre, kamerayı sahada kullanmak, ekibin fotoğrafların doğru çözünürlüğe, alan derinliğine ve pozlamaya sahip olup olmadığını test ederek bilimsel sonuçları en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor.

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Apollo 11 görevindeki astronotlar Ay'ın görüntülerini çekmeyi başarmış olsalar da, HULC uzayda kullanılan ilk el tipi, aynasız kamera olacak. Apollo dönemindeki kamera, Harrison Schmidt 60 milimetrelik bir objektife sahip bağımsız, mekanik bir Hasselblad kameraydı. Buna kıyasla Artemis görevindeki kamera düşük ışık koşullarında üstün görüntü kalitesi sağlayabilecek ve video kaydı da yapabilecek.

Ay kamerası prototipinin daha fazla test edilmesi ve bir versiyonunun yörüngede ek deneyler için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanıyor. ESA yetkilileri, kameranın arayüzü ve muhafazasının çeşitli koşullarda test edilmesinin bir sonucu olarak zaten değiştiğini ve NASA'nın Artemis 3 görevine hazırlanırken geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

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Astronotların yeni nesil Ay kameraları test ediliyor