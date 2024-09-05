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    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı

    Asus, IFA 2024 kapsamında birçok ürün tanıtımı gerçekleştirdi. Firma burada, yapay zekanın gücünden yararlanan altı yeni Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayar tanıttı.
    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Asus, Berlin'de düzenlenen IFA 2024 teknoloji fuarında Copilot Plus PC programına dahil olan yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Şirket, bu yeni modelleri iki farklı işlemci markasıyla sunarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi hedefliyor. Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisini kullanan giriş seviyesi modellerin yanı sıra, Intel’in yeni Core Ultra 200V ve "Lunar Lake" kod adlı işlemcilerine sahip güçlü modeller portföyde yer alıyor.

    Asus Zenbook S14

    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Serinin öne çıkan modellerinden biri olan Zenbook S14, hafif yapısı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.22 kg ağırlığa ve yarım inçten daha ince bir tasarıma sahip bu model, Intel Core Ultra 7 işlemci ile güçlendirilmiş. Yapay zeka (AI) performansını artıran bu işlemci, yapay zeka performansı için nöral işlem biriminde (NPU) 47 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. 14 inçlik bu dizüstü bilgisayar, 3K 120Hz OLED ekran ile donatılmış. 1.400 dolar fiyat etiketiyle Asus’un çevrimiçi mağazasında satışta olan Zenbook S14, 6 Eylül'den itibaren Best Buy'da ön siparişe açılacak.

    Asus Vivobook S14

    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Zenbook S14'e benzer özelliklere sahip olan Vivobook S14, 14 inç 16:10 OLED ekran ve Dolby Atmos ses sistemi ile öne çıkıyor. Yaklaşık 1.3 kg ağırlığındaki bu model, sadece 0.55 inç kalınlığında. İlk konfigürasyonları 5 Eylül’den itibaren ön siparişe açılacak olan Vivobook S14, 1.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak. Diğer konfigürasyonlar ise 2024'ün son çeyreğinde piyasada olacak.
    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Asus ayrıca Vivobook 14 Flip ve Vivobook 16 Flip modellerini de tanıttı. Vivobook 14 Flip ve Vivobook 16 Flip 4. çeyrekte piyasaya sürülecek ancak henüz bu ürünlerin fiyatları açıklanmadı. 14 inçlik versiyon, standart dizüstü bilgisayar muadiline benzer özelliklere sahip ve ASUS Pen 2.0 desteği sunuyor. 16 Flip de aynı iç donanıma sahip ancak 16 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak.

    Asus Expertbook P5 ve NUC 14 Pro

    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Intel destekli seriye eklenen diğer ürünler ise 14 inçlik Expertbook P5 dizüstü bilgisayar ve NUC 14 Pro AI mini PC. 2,5K 144 Hz ekrana ev sahipliği yapan Expertbook P5, diğer dizüstü bilgisayarlarla aynı işlemcileri kullanırken, NUC 14 Pro AI mini PC, Intel Core Ultra 9 işlemci ile yapay zeka performansında 48 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. Bu iki modelin fiyatları da henüz açıklanmadı.

    Asus Vivobook S15 ve ProArt PZ13

    Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisiyle güçlendirilen Vivobook S15, 15.6 inçlik 3K 120Hz OLED ekranı ve Dolby Atmos ses sistemi ile dikkat çekiyor. Asus, bu modelin 19 saatten fazla pil ömrü sunduğunu belirtiyor. 900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Vivobook S15, performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.

    Qualcomm işlemcili diğer model olan ProArt PZ13, 21 saate kadar FHD video oynatma süresi sunan çıkarılabilir bir dizüstü bilgisayar. 16:10 oranında 3K OLED dokunmatik ekranı ve stylus desteğiyle gelen bu model, yaratıcı profesyonelleri hedef alıyor. 1.100 dolar fiyatıyla satışa sunulan ProArt PZ13, taşınabilirliği ve güçlü özellikleri harmanlayan bir model.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    matematik yapamıyorum bedava spotify premium kampana ve disk farkı tiryakinim kimin şarkısı gögüs kafesi kütlemesi neden olur

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