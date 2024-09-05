Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı

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Tam Boyutta Gör Asus, Berlin'de düzenlenen IFA 2024 teknoloji fuarında Copilot Plus PC programına dahil olan yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Şirket, bu yeni modelleri iki farklı işlemci markasıyla sunarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi hedefliyor. Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisini kullanan giriş seviyesi modellerin yanı sıra, Intel’in yeni Core Ultra 200V ve "Lunar Lake" kod adlı işlemcilerine sahip güçlü modeller portföyde yer alıyor.

Asus Zenbook S14

Tam Boyutta Gör Serinin öne çıkan modellerinden biri olan Zenbook S14, hafif yapısı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.22 kg ağırlığa ve yarım inçten daha ince bir tasarıma sahip bu model, Intel Core Ultra 7 işlemci ile güçlendirilmiş. Yapay zeka (AI) performansını artıran bu işlemci, yapay zeka performansı için nöral işlem biriminde (NPU) 47 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. 14 inçlik bu dizüstü bilgisayar, 3K 120Hz OLED ekran ile donatılmış. 1.400 dolar fiyat etiketiyle Asus’un çevrimiçi mağazasında satışta olan Zenbook S14, 6 Eylül'den itibaren Best Buy'da ön siparişe açılacak.

Asus Vivobook S14

Tam Boyutta Gör Zenbook S14'e benzer özelliklere sahip olan Vivobook S14, 14 inç 16:10 OLED ekran ve Dolby Atmos ses sistemi ile öne çıkıyor. Yaklaşık 1.3 kg ağırlığındaki bu model, sadece 0.55 inç kalınlığında. İlk konfigürasyonları 5 Eylül’den itibaren ön siparişe açılacak olan Vivobook S14, 1.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak. Diğer konfigürasyonlar ise 2024'ün son çeyreğinde piyasada olacak.

Tam Boyutta Gör Asus ayrıca Vivobook 14 Flip ve Vivobook 16 Flip modellerini de tanıttı. Vivobook 14 Flip ve Vivobook 16 Flip 4. çeyrekte piyasaya sürülecek ancak henüz bu ürünlerin fiyatları açıklanmadı. 14 inçlik versiyon, standart dizüstü bilgisayar muadiline benzer özelliklere sahip ve ASUS Pen 2.0 desteği sunuyor. 16 Flip de aynı iç donanıma sahip ancak 16 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak.

Asus Expertbook P5 ve NUC 14 Pro

Tam Boyutta Gör Intel destekli seriye eklenen diğer ürünler ise 14 inçlik Expertbook P5 dizüstü bilgisayar ve NUC 14 Pro AI mini PC. 2,5K 144 Hz ekrana ev sahipliği yapan Expertbook P5, diğer dizüstü bilgisayarlarla aynı işlemcileri kullanırken, NUC 14 Pro AI mini PC, Intel Core Ultra 9 işlemci ile yapay zeka performansında 48 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. Bu iki modelin fiyatları da henüz açıklanmadı.

Asus Vivobook S15 ve ProArt PZ13

Tam Boyutta Gör Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisiyle güçlendirilen Vivobook S15, 15.6 inçlik 3K 120Hz OLED ekranı ve Dolby Atmos ses sistemi ile dikkat çekiyor. Asus, bu modelin 19 saatten fazla pil ömrü sunduğunu belirtiyor. 900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Vivobook S15, performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.

Beklenen Intel Core Ultra 200V işlemciler tanıtıldı 1 gün önce eklendi

Qualcomm işlemcili diğer model olan ProArt PZ13, 21 saate kadar FHD video oynatma süresi sunan çıkarılabilir bir dizüstü bilgisayar. 16:10 oranında 3K OLED dokunmatik ekranı ve stylus desteğiyle gelen bu model, yaratıcı profesyonelleri hedef alıyor. 1.100 dolar fiyatıyla satışa sunulan ProArt PZ13, taşınabilirliği ve güçlü özellikleri harmanlayan bir model.

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