Asus, Copilot Plus PC uyumlu 6 yeni dizüstü bilgisayar tanıttı

Teknoloji Editörü
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Asus, Berlin'de düzenlenen IFA 2024 teknoloji fuarında Copilot Plus PC programına dahil olan yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Şirket, bu yeni modelleri iki farklı işlemci markasıyla sunarak geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap etmeyi hedefliyor. Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisini kullanan giriş seviyesi modellerin yanı sıra, Intel’in yeni Core Ultra 200V ve "Lunar Lake" kod adlı işlemcilerine sahip güçlü modeller portföyde yer alıyor. Asus Zenbook S14
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Serinin öne çıkan modellerinden biri olan
, hafif yapısı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1.22 kg ağırlığa ve yarım inçten daha ince bir tasarıma sahip bu model, Intel Core Ultra 7 işlemci ile güçlendirilmiş. Yapay zeka (AI) performansını artıran bu işlemci, yapay zeka performansı için nöral işlem biriminde (NPU) 47 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. 14 inçlik bu dizüstü bilgisayar, 3K 120Hz OLED ekran ile donatılmış. 1.400 dolar fiyat etiketiyle Asus’un çevrimiçi mağazasında satışta olan Zenbook S14, 6 Eylül'den itibaren Best Buy'da ön siparişe açılacak. Zenbook S14 Asus Vivobook S14
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Zenbook S14'e benzer özelliklere sahip olan
, 14 inç 16:10 OLED ekran ve Dolby Atmos ses sistemi ile öne çıkıyor. Yaklaşık 1.3 kg ağırlığındaki bu model, sadece 0.55 inç kalınlığında. İlk konfigürasyonları 5 Eylül’den itibaren ön siparişe açılacak olan Vivobook S14, 1.000 dolarlık fiyatıyla satışa sunulacak. Diğer konfigürasyonlar ise 2024'ün son çeyreğinde piyasada olacak. Vivobook S14
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Asus ayrıca
ve Vivobook 14 Flip Vivobook 16 Flip modellerini de tanıttı. Vivobook 14 Flip ve Vivobook 16 Flip 4. çeyrekte piyasaya sürülecek ancak henüz bu ürünlerin fiyatları açıklanmadı. 14 inçlik versiyon, standart dizüstü bilgisayar muadiline benzer özelliklere sahip ve ASUS Pen 2.0 desteği sunuyor. 16 Flip de aynı iç donanıma sahip ancak 16 inçlik daha büyük bir OLED ekrana sahip olacak. Asus Expertbook P5 ve NUC 14 Pro
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Intel destekli seriye eklenen diğer ürünler ise 14 inçlik
dizüstü bilgisayar ve Expertbook P5 NUC 14 Pro AI mini PC. 2,5K 144 Hz ekrana ev sahipliği yapan Expertbook P5, diğer dizüstü bilgisayarlarla aynı işlemcileri kullanırken, NUC 14 Pro AI mini PC, Intel Core Ultra 9 işlemci ile yapay zeka performansında 48 TOPS'a kadar işlem kapasitesi sunuyor. Bu iki modelin fiyatları da henüz açıklanmadı. Asus Vivobook S15 ve ProArt PZ13
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Qualcomm’un Snapdragon X Plus işlemcisiyle güçlendirilen
, 15.6 inçlik 3K 120Hz OLED ekranı ve Dolby Atmos ses sistemi ile dikkat çekiyor. Asus, bu modelin 19 saatten fazla pil ömrü sunduğunu belirtiyor. 900 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan Vivobook S15, performans ve taşınabilirliği bir araya getiriyor. Vivobook S15
Qualcomm işlemcili diğer model olan
, 21 saate kadar FHD video oynatma süresi sunan çıkarılabilir bir dizüstü bilgisayar. 16:10 oranında 3K OLED dokunmatik ekranı ve stylus desteğiyle gelen bu model, yaratıcı profesyonelleri hedef alıyor. 1.100 dolar fiyatıyla satışa sunulan ProArt PZ13, taşınabilirliği ve güçlü özellikleri harmanlayan bir model. ProArt PZ13
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.