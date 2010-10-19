Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6850 DirectCU modelini hazırladı

8 yıl
22,1b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Asus fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6850 DirectCU modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 model adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan yeni modele 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak olan kart, 790MHz GPU (referans tasarımda 775Mz ) ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan Asus Radeon HD 6850 DirectCU'nun, stadart soğutucu kullanan referans model ile kıyaslandığında %20 daha serin çalıştığı belirtiliyor. Kartın yanında verilen Voltage Ttweak uygulaması ile karttan %50'ye varan oranda daha yüksek performans alınacağını belirten Asus, fiyat konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.

Asus fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6850 DirectCU modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Asus fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6850 DirectCU modelini hazırladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
raSe34 8 yıl
bu kart 1 GHZ de yaklaşıkta 45 derece gibi bi sıcaklıkta çalışabiliyo. gerçekten müthiş. radeon toxit 6850 almayı düşünüyodum da bu kartı görünce biraz fikrim değişmedi değil :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murjuk 8 yıl

raseoner

bu kart 1 GHZ de yaklaşıkta 45 derece gibi bi sıcaklıkta çalışabiliyo. gerçekten müthiş. radeon toxit 6850 almayı düşünüyodum da bu kartı görünce biraz fikrim değişmedi değil :)

Boşta olmasın o sıcaklık değeri?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
%50 oc olsa ve 50tl fark olsa herkez bu modele yönelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ram10 8 yıl
Lazım bir tane lazım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
stock hızlar düşük gibi ama testleri beklemek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
kart aynı akbabalara benzemiş.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
%20 %30 dese neyse ama %50 dediğine göre kart çok sağlam geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
yüzde elli fastermi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
en ucuzu neyse onu almak lazım gerçi kompanent farkı vs nedeniyle MSı yada Gigabyte kullanılabilir..
SAphireyi unutmamak gerekiyor..
hd6850 bizim beklediğimiz 5830 gibi olacak hatta daha iyi olacak..
200dolardan gelirse çok iyi olur hd5850yide dx11de geçerse o segmenti hepten ele geçirir..
zaten tek sabip olamadığı alan orasıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 8 yıl
Kıstas nvidia460 olur. Asus direkCu+oc olunca 100 Tl üstüne ekliyor. bakalım fiyatı ne olacak bence 600tl üstüne çıkabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
Asus direkCu+oc olunca 100 Tl üstüne ekliyor.

böyle bişey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Ya işte sorunsuz 1GHz görecektir. 775 e göre baz alırsak %29 eder. %50 dediyse de %29 u rahatça kaldırır bence. 256 bit olması da çok iyi. GPU nun 1GHz de işlediği veriyi kaldıracak bir veriyolu en azından. Bence AMD yine herkesin ağzına layık bie Fiyat/Performans canavarları ile giriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
%50 çok iddialı bir rakam olmuş.. bu bana msi hawk'ın 1000MHz'e çıkabileceği söylenerek pazarlanmasını hatırlattı.. Ama gerçekte o kadar da kolay değil.. 900de çalıştırmak bile başarı sayılıyor.. asusta bunu böyle pazarlıyorsa o %25tir.. günlük kullanılabilecek azami sınır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22084 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, asus ve
2 etiket daha radeon özel tasarım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Google sesli arama artık Türkçe anlıyor! 8 yıl G Data ile sanal saldırılar, virüs tehdidi ve anti-virüs uygulamaları üzerine konuştuk 8 yıl 1e1: 20 Dolara oyun seti! Havit ürünleri 1e1 masasında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim