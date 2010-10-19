Asus fabrika çıkışı hız aşırtmalı Radeon HD 6850 DirectCU modelini hazırladı

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden Asus, özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. EAH6850 DirectCU/2DIS/1GD5 model adını taşıyan ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 960x paralel işlem birimine sahip olan yeni modele 1GB GDDR5 bellek eşlik ediyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulacak olan kart, 790MHz GPU (referans tasarımda 775Mz ) ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

8mm kalınlığında iki adet Bakır ısı borusuna sahip olan Asus Radeon HD 6850 DirectCU'nun, stadart soğutucu kullanan referans model ile kıyaslandığında %20 daha serin çalıştığı belirtiliyor. Kartın yanında verilen Voltage Ttweak uygulaması ile karttan %50'ye varan oranda daha yüksek performans alınacağını belirten Asus, fiyat konusunda ise henüz bir açıklama yapmadı.