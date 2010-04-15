Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor

Resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Radeon HD 5870 Matrix modeli 1525MHz GPU hızına ulaşarak yeni bir rekora imza atan Asus, dünyanın en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları aylardır devam eden HD 5970 Ares modelinde son dönemece giren firma, performans konusunda oldukça iddialı. Yüksek saat hızlarıyla "gerçek" Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan ekran kartı, 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve özel tasarımlı soğutucusuyla sahip olduğu potansiyel hakkında önemli ipuçları veriyor.

ATi Radeon HD 5970 ile endüstrinin en hızlı kartına sahip olan AMD'nin, özel tasarımlı Radeon HD 5970'lere yeşil ışık yakmasıyla başlayan çalışmalar kapsamında Asus'un üretim aşamasına geldiği Radeon HD 5970 Ares'in 1-2 ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor. Geliştirme çalışmalarında profesyonel hız aşırtmacılarla iş birliğine gidilen Radeon HD 5970 Ares'in kendisinden önce kırdığı dünya rekorlar geldi. Dünya rekorlarıyla ilgili gelişmelerden önce kartın teknik özelliklerini hatırlamakta fayda görüyoruz.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan HD 5970 Ares, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Radeon HD 5970 modelinde ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için GPU ve bellek hızlarını düşüren AMD'nin aksine Asus'un yeni modelinde grafik birimleri 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor dolayısıyla kart "gerçek" HD 5870 X2 olarak tanımlanıyor.

Hemen her detayı özelleştirilen ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen Asus Radeon HD 5970 Ares, 3-4 Kg civarındaki ağırlığı ile kaslı yapısı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. CeBIT 2010 gezimizde benzer bir çözümün Sapphire tarafından hazırlandığını belirtmiş ve kartın iki adet 8pin PCIe konnektörüne sahip olduğunu belirtmiştik. Asus HD 5970 Ares ise iki adet 8pin ve bir adet 6pin PCIe konnektörünü üzerinde barındırıyor ve Asus mühendislerine göre rekor odaklı hız aşırtma çalışmaları için ihtiyaç duyulan yüksek güç gereksinimi bu şekilde sağlanabiliyor.

Sınırlı sayıda üretilmesi ve 1000$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara girmesi beklenen Asus HD 5970 Ares, 3DMark Vantage testlerinde iki yeni dünya rekoruna imza atarak sahip olduğu potansiyeli gözler önüne serdi. Elmor ve Kinc rumuzlu profesyonel hız aşırtmacılar tarafından Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, GPU hızları 1150MHz'e, bellek frekansları ise 5200MHz'e çıkartılan Asus HD 5970 Ares'in çifti, 3DMark Vantage Entry testinde 93949 puan, Performance testinde ise 51651 puan alarak rekor kırdı.

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