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Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor

Asus, HD 5970 Ares modeliyle dünyanın en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanıyor. Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan kart, rekorlarla geliyor.
9 yıl
11,5b
1
98
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Radeon HD 5870 Matrix modeli 1525MHz GPU hızına ulaşarak yeni bir rekora imza atan Asus, dünyanın en hızlı ekran kartını duyurmaya hazırlanıyor. Geliştirme çalışmaları aylardır devam eden HD 5970 Ares modelinde son dönemece giren firma, performans konusunda oldukça iddialı. Yüksek saat hızlarıyla "gerçek" Radeon HD 5870 X2 olarak tanımlanan ekran kartı, 4GB GDDR5 bellek kapasitesi ve özel tasarımlı soğutucusuyla sahip olduğu potansiyel hakkında önemli ipuçları veriyor.

Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor
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ATi Radeon HD 5970 ile endüstrinin en hızlı kartına sahip olan AMD'nin, özel tasarımlı Radeon HD 5970'lere yeşil ışık yakmasıyla başlayan çalışmalar kapsamında Asus'un üretim aşamasına geldiği Radeon HD 5970 Ares'in 1-2 ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor. Geliştirme çalışmalarında profesyonel hız aşırtmacılarla iş birliğine gidilen Radeon HD 5970 Ares'in kendisinden önce kırdığı dünya rekorlar geldi. Dünya rekorlarıyla ilgili gelişmelerden önce kartın teknik özelliklerini hatırlamakta fayda görüyoruz.

Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor
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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun çiftine sahip olan kart, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 3200x paralel işlem birimine sahip. Her GPU için 2GB olmak üzere toplamda 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle donatılan HD 5970 Ares, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Radeon HD 5970 modelinde ısıl güç tasarımını 300 Watt'ın altında tutmak için GPU ve bellek hızlarını düşüren AMD'nin aksine Asus'un yeni modelinde grafik birimleri 850MHz'de, bellekler ise 4800MHz'de görev yapıyor dolayısıyla kart "gerçek" HD 5870 X2 olarak tanımlanıyor.

Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor
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Hemen her detayı özelleştirilen ve yüksek kaliteli komponentlere yer verilen Asus Radeon HD 5970 Ares, 3-4 Kg civarındaki ağırlığı ile kaslı yapısı hakkında fikir edinmemizi sağlıyor. CeBIT 2010 gezimizde benzer bir çözümün Sapphire tarafından hazırlandığını belirtmiş ve kartın iki adet 8pin PCIe konnektörüne sahip olduğunu belirtmiştik. Asus HD 5970 Ares ise iki adet 8pin ve bir adet 6pin PCIe konnektörünü üzerinde barındırıyor ve Asus mühendislerine göre rekor odaklı hız aşırtma çalışmaları için ihtiyaç duyulan yüksek güç gereksinimi bu şekilde sağlanabiliyor.

Asus HD 5970 Ares: Radeon HD 5870 X2 rekorlarla geliyor
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Sınırlı sayıda üretilmesi ve 1000$ civarında bir fiyatlandırma ile pazara girmesi beklenen Asus HD 5970 Ares, 3DMark Vantage testlerinde iki yeni dünya rekoruna imza atarak sahip olduğu potansiyeli gözler önüne serdi. Elmor ve Kinc rumuzlu profesyonel hız aşırtmacılar tarafından Sıvı Azot (LN2) kullanılarak yapılan çalışma kapsamında, GPU hızları 1150MHz'e, bellek frekansları ise 5200MHz'e çıkartılan Asus HD 5970 Ares'in çifti, 3DMark Vantage Entry testinde 93949 puan, Performance testinde ise 51651 puan alarak rekor kırdı.

Asus HD 5970 Ares'in kırdığı rekorlar hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
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DH Misafiri 8 yıl
axle 1gb 256 bit işimi fazlasıyla görüyor. bı videokartı çalıştıracak bir sistem 5-6bin dolara patlar ki, hiç gereği yok. oyun oynamaya zamanı olmayan biri olarak bu para akılı işi değil. başım göğe de ermeyeceğine göre, benden uzak olsun.. sadece fiyatıiçin "vay beeeee" diyebilirim ben de. performansı ise umurumda değil. zira bu kadarına ihtiyacım asla olmaz...alabilen güle güle kullansın....
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DH Misafiri 8 yıl
gerçek fiyatı buymuş
4800 MHz hızında 2x2GB GDDR5 belleğe sahip modelin Avrupa'da ki satış fiyatı 1112 euro
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adilazimdegilx 8 yıl
Bu kartın amacı sadece benchmark zaten. Asus bile size alın oynayın diye yapmıyor. Zira bu kartı alan evinde Eyefinity kullanıyor olacağından bunun performansı bile ancak kurtarır onu. Bu kartttan CF yapmak da bir işe yaramaz zira 2 GPUdan sonra performans fazla artmıyor ve MS alıp başını gidiyor. Kısaca soğutucu koymasalar bile fark etmez bu karta. Sonuçta tek amacı LN2
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DH Misafiri 8 yıl
işte gerçek fiyatı
4800 MHz hızında 2x2GB GDDR5 belleğe sahip modelin Avrupa'da ki satış fiyatı 1112€
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SupermanPrime 8 yıl
artık değil lucid hydra ile bağlanıyo :D
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undershots 8 yıl
Ekran kartina bak kasamdan daha agir
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XRacer 9 yıl
Adamlar bildiğin gövde gösterisi yapmış ama her zamanki gibi son derece alakasız mesajlar da ihmal edilmemiş.Tam beklediğim gibi forum.

Şimdi bu kart PS3 ün God Of War 3 te gösterdiği grafik kalitesine yetişebilecek mi? Bu kartı alıp hangi oyunu oynicaz Call of duty mi? Windows 7 bu karttan ne kadar yiyecek kendisi için? bir de 2000 tl olacakmış. Gereksiz bir ps3 alcam 1 oyun değiştir değiştir oyna

DH Misafirleri diye fazla şey yazmak istemiyorum ama kardeşim bu kadar da sallanmaz ki.
Bir konuda da Konsol-PC muhabbeti dönmesin artık.Abi adamlar dünyanın en iyi,en gösterişli ekran kartını üretmiş, adam hala PS3,GOW3 cart curt diyor ya.
Hayır kartı süs diye mi alıyorsunuz sanki? Kullanılsın,oyun oynansın,bir işe yarasın diye alıyorsunuz.Zaten izin verin de Windows 7 kullansın artık o kartı.
Şimdi gidelim o çok sevdiğimiz PS3'ümüzde GOW3 oynayalım.PC'yi de çöpe atalım.Windows 7 ekran kartını kullanacak filan,kim çekecek şimdi onu.Zaten PC'de de ne oynayacaz Call of Duty mi?
Konsolların da avantajı var PC'nin de.Önemli olan ihtiyaca,avantajlara göre alacağımız ürünü belirlemek ve almak.Ekran kartı konusunda PS3'te God Of War 3 var demek bizi hiç bir yere götürmez.
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TIRAZLI 9 yıl
ey nevsim dur artık :)
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alito 9 yıl
nvidia yı ağlatacak tek kart bu olsa gerek
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Dante 9 yıl
Alıcan bunu vurucan kırbacı vurucan kırbacı. yavrum benim.
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moravec 9 yıl
3-4 kilo mu?
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ReDComrade 9 yıl
performans muhteşem diyecek birşey yok Asus yine tasarımını konuşturmuş
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ALBAY 9 yıl
Kartların kralı olmuş
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siLahsz 9 yıl
usd 1000 $ ise türkiye de 2000 Tl geçer bu kart
Ares resimdeki anakarttan daha büyük duruyor :) parasını hakkını verebilen tek kart budur ama kimse o şekilde evinde soğutma sistemi kuramaz.Hız aşırtmasız oyun performansı nasıl bir de onu görseydik daha iyi olurdu.
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